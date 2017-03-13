13:18, 13 Mart 2017 Pazartesi

Boeing'den Ã‡in'e uÃ§ak fabrikasÄ±





Boeing, Ã‡in'de aÃ§acaÄŸÄ± montaj fabrikasÄ± ile yÄ±llÄ±k 100 uÃ§aÄŸÄ± hizmete alacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Boeing, 737 modelinin ilk yurt dÄ±ÅŸÄ± montaj fabrikasÄ±nÄ± Ã‡inâ€™e aÃ§acak. Åžinhua ajansÄ±nÄ±n haberine gÃ¶re, Boeing, Ã¼lkenin doÄŸusundaki CouÅŸan kentinde The Commercial Aircraft Corp. of China (COMAC) adlÄ± Ã‡inli bir uÃ§ak firmasÄ± ile ortak montaj fabrikasÄ± aÃ§acak. Boeing 737 modelinin Ã¼retim sisteminin bir parÃ§asÄ± olarak hayata geÃ§irilecek fabrika, montaj ve daÄŸÄ±tÄ±m olmak Ã¼zere iki kÄ±sÄ±mdan oluÅŸacak. Ä°nÅŸaatÄ± bu ay sonu baÅŸlayacak fabrikanÄ±n ilk uÃ§aÄŸÄ±nÄ± gelecek yÄ±l Ã¼retim hattÄ±ndan Ã§Ä±karmasÄ± bekleniyor. Ä°lk yurt dÄ±ÅŸÄ± fabrikasÄ±nÄ± Ã‡inâ€™e aÃ§an Boeing'in fabrikasÄ±nÄ±n yÄ±llÄ±k 100 uÃ§ak Ã¼retecek ÅŸekilde tasarlandÄ±ÄŸÄ± ve fabrikanÄ±n Boeing uÃ§aklarÄ±nÄ±n tamir, bakÄ±m ve boyama iÅŸlemlerini de yerine getireceÄŸi belirtildi. Boeing, geÃ§en yÄ±lÄ±n ekim ayÄ±nda, CouÅŸanâ€™a sÃ¶z konusu fabrikanÄ±n kurulmasÄ± konusunda Ã‡inli uÃ§ak firmasÄ± COMAC ile anlaÅŸma imzalamÄ±ÅŸtÄ±. Ã‡inâ€™de Boeingâ€™in dÄ±ÅŸÄ±nda Airbus firmasÄ±nÄ±n da tesisleri bulunuyor.

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