13:35, 13 Mart 2017 Pazartesi

Pakistan'da 19 yÄ±l aradan sonra bir ilk





Pakistan'da 19 yÄ±l aradan sonra nÃ¼fus sayÄ±mÄ± olacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Pakistan'da 19 yÄ±l aradan sonra ilk kezÂ nÃ¼fus sayÄ±mÄ±Â olacak. Pakistan Enformasyon BakanÄ± Meryem Aurangzeb tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, 15 Mart'ta baÅŸlayacak sayÄ±mÄ±n 15 MayÄ±s'ta tamamlanmasÄ± bekleniyor. HalkÄ± nÃ¼fus sayÄ±m yetkilileriyle iÅŸbirliÄŸi yapmaya Ã§aÄŸÄ±ran Aurangzeb, yanlÄ±ÅŸ bilgi verenlerin cezalandÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu. Pakistan Ordu SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ AsÄ±f Gafur, nÃ¼fus sayÄ±mÄ± konusunda sivil yetkililere yaklaÅŸÄ±k 200 bin askerin yardÄ±mcÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Ä°slamabad yÃ¶netiminin 1998'de yaptÄ±ÄŸÄ± son nÃ¼fus sayÄ±mÄ±nda Ã¼lke nÃ¼fusu yaklaÅŸÄ±k 180 milyon olarak belirlenmiÅŸti. NÃ¼fusun ÅŸu anda 200 milyonu geÃ§tiÄŸi tahmin ediliyor.

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