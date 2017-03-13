13:44, 13 Mart 2017 Pazartesi

Kara Harp Okulunda yeni eÄŸitim-Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ± baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Â Kara Harp Okulu KomutanÄ± TuÄŸgeneral GÃ¼zeller:

- "Ãœlkemizi hain emelleri doÄŸrultusunda, sonu bilinmez karanlÄ±klara mahkum etmek isteyenler layÄ±k olduklarÄ± yerlerdedir. TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve mÃ¼dafaa edecek olanlar ise kalplerindeki heyecanla ÅŸu anda buradalar, Gabar daÄŸÄ±ndalar, El Bab'dalar"

- "Harbiyeli bugÃ¼ne kadar olduÄŸu gibi bundan sonra da aynÄ± azim ve kararlÄ±lÄ±kla 'Vatan topraklarÄ± bir bÃ¼tÃ¼ndÃ¼r, bÃ¶lÃ¼nmez' ilkesine gÃ¶nÃ¼lden baÄŸlÄ± kalacak, atalarÄ±ndan devraldÄ±ÄŸÄ± kutsal sancaÄŸÄ± kendisinden sonraki devirlere teslim edecektir"

ANKARA (AA) - Kara Harp Okulu KomutanÄ± TuÄŸgeneral Ä°smail GÃ¼zeller, "Ãœlkemizi hain emelleri doÄŸrultusunda, sonu bilinmez karanlÄ±klara mahkum etmek isteyenler layÄ±k olduklarÄ± yerlerdedir. TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve mÃ¼dafaa edecek olanlar ise kalplerindeki heyecanla ÅŸu anda buradalar, Gabar daÄŸÄ±ndalar, El Bab'dalar." dedi.

Kara Harp Okul KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda, Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'Ã¼n Kara Harp Okuluna giriÅŸinin 118'inci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ ve 2016-2017 eÄŸitim-Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ± aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar, Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, Kara Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Salih Zeki Ã‡olak, Milli GÃ¼venlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah HacÄ±mÃ¼ftÃ¼oÄŸlu ve harbiyeliler katÄ±ldÄ±.

TÃ¶rende konuÅŸan Kara Harp Okulu KomutanÄ± TuÄŸgeneral Ä°smail GÃ¼zeller, Harp Okulunun baÄŸrÄ±ndan Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± sayÄ±sÄ±z kahramanla tarihe zaferlerle mal olduÄŸunu belirterek sadece TÃ¼rk tarihi deÄŸil, dÃ¼nya tarihine yÃ¶n vermiÅŸ, dÃ¼ÅŸmanÄ±nÄ±n bile teveccÃ¼hÃ¼ne mazhar olmuÅŸ Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'Ã¼n de harbiyeli olmasÄ±nÄ±n kendileri iÃ§in en bÃ¼yÃ¼k onur kaynaÄŸÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Kara Harp Okulunun yetiÅŸtirdiÄŸi subaylara, en zor ÅŸartlarda, en kritik kararlarÄ± alma yetisinin yanÄ± sÄ±ra onurlu yaÅŸamayÄ± da bir hayat felsefesi olarak aÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan GÃ¼zeller, "Ã‡Ã¼nkÃ¼ onur ve ÅŸeref TÃ¼rk milleti iÃ§in her ÅŸeydir. TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin ve onun temel deÄŸerlerinin korunmasÄ±, yaÅŸatÄ±lmasÄ± yolunda her harbiyeli birer Cumhuriyet muhafÄ±zÄ± olarak daima gÃ¶revinin baÅŸÄ±nda olmaya devam edecektir." dedi.

FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸiminin, milli iradeye saygÄ±lÄ±, hukukun Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne inanan harbiyelileri derinden sarstÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden TuÄŸgeneral GÃ¼zeller, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Ãœlkemizi hain emelleri doÄŸrultusunda, sonu bilinmez karanlÄ±klara mahkum etmek isteyenler layÄ±k olduklarÄ± yerlerdedir. TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve mÃ¼dafaa edecek olanlar ise kalplerindeki heyecanla ÅŸu anda buradalar, Gabar daÄŸÄ±ndalar, El Bab'dalar. Ãœzerinde taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± Ã¼niformanÄ±n aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n farkÄ±nda olan TÃ¼rk subaylarÄ± daima ileriye bakacak, vatan topraklarÄ±na ÅŸer odaklarÄ±nÄ±n basmasÄ±na asla mÃ¼saade etmeyecektir."

Harbiyelinin vatan iÃ§in gece gÃ¼ndÃ¼z yÃ¼rÃ¼yen, terÃ¶ristlerle mÃ¼cadele eden, sÄ±nÄ±r Ã¶tesine cesurca gidenler olduÄŸunu belirten GÃ¼zeller, "Harbiyeli bugÃ¼ne kadar olduÄŸu gibi bundan sonra da aynÄ± azim ve kararlÄ±lÄ±kla 'Vatan topraklarÄ± bir bÃ¼tÃ¼ndÃ¼r, bÃ¶lÃ¼nmez' ilkesine gÃ¶nÃ¼lden baÄŸlÄ± kalacak, atalarÄ±ndan devraldÄ±ÄŸÄ± kutsal sancaÄŸÄ± kendisinden sonraki devirlere teslim edecektir." ifadesini kullandÄ±.

GÃ¼zeller, harbiyelilere de hitap ederek "DÃ¼nyada harp sanatÄ±nÄ±n ne kadar Ã¶nem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± aÅŸikardÄ±r. Bir TÃ¼rk subayÄ± kendisinden Ã¶nce vatanÄ±nÄ±n birliÄŸi ve milletin huzuru iÃ§in hareket eder. Sizlerin kendinizi geliÅŸtirmeniz, Ã¼lkemizi Ã§aÄŸÄ±n ilerisine taÅŸÄ±makla beraber yurt topraklarÄ±nÄ±n savunmasÄ±nda etkin, caydÄ±rÄ±cÄ± bir ordunun ortaya Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± saÄŸlayacaktÄ±r. Liderlik ve Ã§alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ±zla astlarÄ±nÄ±za Ã¶rnek olmalÄ±sÄ±nÄ±z." dedi.

TuÄŸgeneral GÃ¼zeller'in konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Kara Harp Okulu Ã–ÄŸrenci Alay KomutanÄ± Albay Ertan SerdengeÃ§ti, geleneksel "Harbiyeli YoklamasÄ±"nÄ± yaptÄ±. Albay SerdengeÃ§ti'nin AtatÃ¼rk'Ã¼n Harp Okulu apolet numarasÄ± "1283" numarasÄ±nÄ± okumasÄ± Ã¼zerine, salonda bulunan tÃ¼m harbiyeliler ayaÄŸa kalkarak "Ä°Ã§imizde" diyerek yoklamaya katÄ±ldÄ±.

Kara Harp Okulunun 2016-2017 eÄŸitim-Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ± ilk dersi, Milli Savunma Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Erhan Afyoncu tarafÄ±ndan "AtatÃ¼rk'Ã¼n askeri ve siyasi dehasÄ±" Ã¼zerine verildi.

15 Temmuz'daki FETÃ–'nÃ¼n darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼nden 6 ay sonra 12 Åžubat'ta Hava Harp Okulunu eÄŸitime aÃ§tÄ±klarÄ±nÄ± anÄ±msatan Afyoncu, bugÃ¼n de Kara Harp Okulunun eÄŸitim-Ã¶ÄŸretime baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek "Bu salonda bulunan ÅŸerefli TÃ¼rk subaylarÄ±yla devletin temel ilkelerine baÄŸlÄ± subaylarla eÄŸitimimiz devam edecektir." dedi.

TÃ¼rk tarihin en bÃ¼yÃ¼k liderlerinden birisinin Mustafa Kemal AtatÃ¼rk olduÄŸunu vurgulayan Afyoncu, AtatÃ¼rk'Ã¼n askeri ve siyasi bir deha olduÄŸunu ve Ã¶mrÃ¼ boyunca ordu-millet bÃ¼tÃ¼nleÅŸmesini saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

BÃ¼yÃ¼k liderlerin kÃ¶klÃ¼ geÃ§miÅŸe sahip milletlerin baÄŸrÄ±ndan Ã§Ä±kacaÄŸÄ±nÄ±, Alparslan, Metehan, Fatih Sultan Mehmet ve AtatÃ¼rk'Ã¼n de bu liderlerden olduÄŸunu ifade eden Afyoncu, bu liderlerin tarihin kÄ±rÄ±lma noktalarÄ±nda TÃ¼rk milletini tarihin karanlÄ±k dehlizlerinde kaybolmaktan kurtardÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

AtatÃ¼rk'Ã¼n TÃ¼rk tarihindeki en bÃ¼yÃ¼k dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m ve deÄŸiÅŸimi yapan lider olduÄŸuna iÅŸaret eden Afyoncu, AtatÃ¼rk'Ã¼n gÃ¼Ã§lÃ¼, inanÃ§lÄ± ve kesin kararlÄ± bir kiÅŸiliÄŸe sahip olduÄŸunu bildirdi.

Askerlik hayatÄ± boyunca 34 adet not defteri tutan AtatÃ¼rk'Ã¼n bu defterlerden birinde, OsmanlÄ± Devleti'nin yÄ±kÄ±lmadan yÄ±llar Ã¶nce, "AsÄ±l mesele yÄ±kÄ±lmak Ã¼zere olan Ä°mparatorluktan bir TÃ¼rk devleti Ã§Ä±karmaktÄ±r" notunu dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten Afyoncu, bu notun AtatÃ¼rk'Ã¼n ileri gÃ¶rÃ¼ÅŸlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve kararlarÄ±ndaki isabeti gÃ¶sterdiÄŸini sÃ¶yledi.

AtatÃ¼rk her zaman ordunun siyasetten uzak kalmasÄ±nÄ± istediÄŸini, bu isteÄŸin doÄŸruluÄŸunun Balkan SavaÅŸlarÄ±nda gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlatan Afyoncu, "TÃ¼rkler, 2 bin 200 yÄ±lÄ±k bilinen tarihinde ordu-millet olarak var olmuÅŸtur. Devlet yÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± takdirde TÃ¼rk milleti var olamÄ±yor, devlet ise orduyla var oluyor. AtatÃ¼rk'e gÃ¶re ordu; millet ile bir bÃ¼tÃ¼nlÃ¼k oluÅŸturur ve ordu milli iradenin emrindedir." diye konuÅŸtu.

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