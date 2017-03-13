Kars'taki 'FETÃ– ana davasÄ±' baÅŸladÄ±

Kars'ta, FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine katÄ±ldÄ±klarÄ± ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n kentteki sÃ¶zde "ana komuta kademesi"nde yer aldÄ±klarÄ± iddia edilen aralarÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n sÃ¶zde "sÄ±kÄ±yÃ¶netim komutanÄ±" ve dÃ¶nemin 14. Mekanize Piyade Tugay KomutanÄ± TuÄŸgeneralÂ Ali AvcÄ±,Â aynÄ± komutanlÄ±ÄŸÄ±n eski Kurmay BaÅŸkanÄ± Yarbay Serkan Polat ve eski 2. Tank Tabur KomutanÄ± Yarbay Nihat UÃ§an'Ä±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± 16'sÄ± tutuklu 17 eski rÃ¼tbeli askerin yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±.

Kars 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesindeki duruÅŸmada, tutuklu sanÄ±klar Serkan Polat, Emrah AkÃ§a, Haydar KÃ¼reÅŸ, Harun DoÄŸanay, Sami BÃ¼berci, Ã‡etin AydoÄŸan, Ferhat Demirci ile tutuksuz yargÄ±lanan Ä°brahim Erhan AkÃ§a hazÄ±r bulundu.

DiÄŸer sanÄ±klardan Ali AvcÄ±, EyÃ¼p AÄŸbaÄŸ, Osman AtlÄ±, Cemal SudaÅŸ, SÃ¼leyman KoÃ§ da tutuklu bulunduklarÄ± Van T Tipi Ceza Ä°nfaz Kurumundan Sesli ve GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ BiliÅŸim Sistemi (SEGBÄ°S) Ã¼zerinden duruÅŸmaya katÄ±ldÄ±.

Tutuklu sanÄ±klar Nihat UÃ§an, ErdinÃ§ SerÃ§e, Muslih Ä°pekliler ile Ali Ercan OrmanoÄŸlu ise duruÅŸmaya getirilmedi.

TanÄ±klar, sanÄ±klarÄ±n avukatlarÄ±, sanÄ±k yakÄ±nlarÄ± ile izleyicilerin de yer aldÄ±ÄŸÄ± duruÅŸma sanÄ±klarÄ±n kimlik tespiti iÅŸlemiyle sÃ¼rÃ¼yor.

GÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri adliye iÃ§inde ve Ã§evresinde yoÄŸun gÃ¼venlik Ã¶nlemi aldÄ±.

Ä°DDÄ°ANAMEDEN

Kars Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca hazÄ±rlanan 130 sayfalÄ±k iddianamede, FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine katÄ±ldÄ±klarÄ± belirtilen tutuklu sanÄ±klardan Ã¶rgÃ¼tÃ¼n sÃ¶zde "sÄ±kÄ±yÃ¶netim komutanÄ±" ve dÃ¶nemin 14. Mekanize Piyade Tugay KomutanÄ± TuÄŸgeneral Ali AvcÄ±, aynÄ± komutanlÄ±ÄŸÄ±n eski Kurmay BaÅŸkanÄ± Yarbay Serkan Polat ve eski 2. Tank Tabur KomutanÄ± Yarbay Nihat UÃ§an, TuÄŸgeneral AvcÄ±'nÄ±n emir subayÄ± Emrah AkÃ§a, eski Kurmay BaÅŸkanÄ± Yarbay Serkan Polat, eski 2. Tank Tabur KomutanÄ± Yarbay Nihat UÃ§an, 14. Mekanize Piyade Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ± TopÃ§u Tabur KomutanÄ± SÃ¼leyman KoÃ§, eski Merkez Komutan Vekili Haydar KÃ¼reÅŸ, eski 2. Mekanize Piyade Tabur KomutanÄ± Harun DoÄŸanay ve eski vekili Muslih Ä°pekliler, eski 1. Mekanize Piyade Tabur KomutanÄ± Ali Ercan OrmanoÄŸlu, eski Harekat ve EÄŸitim Åžube MÃ¼dÃ¼rÃ¼ ErdinÃ§ SerÃ§e, eski Komuta Destek Tabur KomutanÄ± Vekili Ferhat Demirci, eski Lojistik Åžube MÃ¼dÃ¼r Vekili Sami BÃ¼berci, eski MEBS Åžube MÃ¼dÃ¼rÃ¼ EyÃ¼p AÄŸbaÄŸ, eski Harekat Merkez Amiri Cemal SudaÅŸ, eski Lojistik Destek KomutanÄ± Ã‡etin AydoÄŸan, Osman AtlÄ± ve tutuksuz olan eski Personel Åžube MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ä°brahim Erhan AkÃ§a "sanÄ±k" sÄ±fatÄ±yla yer alÄ±yor.

SanÄ±klarÄ±n FETÃ–'nÃ¼n kentteki "ana komuta kademesi"nde yer aldÄ±klarÄ±, sÄ±kÄ±yÃ¶netim direktifinin, Genelkurmay Personel Planlama Daire BaÅŸkanÄ± TuÄŸgeneral Mehmet PartigÃ¶Ã§ tarafÄ±ndan "Harekat YÄ±ldÄ±rÄ±m" adÄ± altÄ±nda "Yurtta Sulh Konseyi BaÅŸkanÄ±" imzasÄ±yla Kars'a gÃ¶nderildiÄŸi ve buna gÃ¶re AvcÄ±'nÄ±n Kars'ta "sÄ±kÄ±yÃ¶netim komutanÄ±" olarak gÃ¶revlendirildiÄŸi kaydedilen iddianamede, AvcÄ±'nÄ±n darbe giriÅŸimi gecesi emniyette tedbirlerin alÄ±nmasÄ± iÃ§in tabur komutanlarÄ± ve Polat'Ä± tugaya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ve toplantÄ± sonrasÄ± AvcÄ± ve Polat'Ä±n diÄŸer komutanlara gÃ¶revlendirme yaptÄ±ÄŸÄ± anlatÄ±lÄ±yor.

Ä°ddianamede, darbe gÃ¼nÃ¼ kentte yaÅŸananlar aktarÄ±larak, darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ sÄ±rasÄ±nda Polat ile tanklarÄ±n ilerlememesi iÃ§in yolu kapatarak kendilerini engellemeye Ã§alÄ±ÅŸan Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Trafik Ekipler Amiri Komiser YardÄ±mcÄ±sÄ± Cahit Karakelle arasÄ±nda geÃ§en diyalogda, Karakalle tarafÄ±ndan sakin olmalarÄ±, kÄ±ÅŸlalarÄ±na dÃ¶nmeleri yÃ¶nÃ¼nde ihtar edilen darbeci komutan Polat'Ä±n, "Bu iÅŸ bitti komiser, Ã§ekilin" dediÄŸi ve Polat'Ä±n tankÄ± kullanan askere de "Ez geÃ§ ÅŸunlarÄ±, ez geÃ§" talimatÄ± verdiÄŸi belirtiliyor.

UÃ§an'Ä±n, darbe giriÅŸimini Ã¶ÄŸrendikten sonra kÄ±ÅŸlaya dÃ¶nmek isteyen tanklarÄ± engellemesi yÃ¼zÃ¼nden kÄ±ÅŸlaya giremedikleri de anlatÄ±lan iddianamede, UÃ§an'Ä±n kÄ±ÅŸlaya dÃ¶nmek isteyen tanklardaki askerleri "geri gidin, yargÄ±lanacaksÄ±nÄ±z", "vatan hainisiniz", "kimliklerinizi verin" ÅŸeklinde tehdit ettiÄŸi ve darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ne devam etmeleri iÃ§in geri dÃ¶nme emri verdiÄŸi ayrÄ±ca tanklarda askerlere "vurun, kÄ±rÄ±n, gerekirse tanklarla ezin", "olaya kaza sÃ¼sÃ¼ verin" ÅŸekilde emir verdiÄŸi yer alÄ±yor.

Ä°ddianamede, aÄŸÄ±r silah yÃ¼klÃ¼ tanklarla 50 kiÅŸilik askeri grupla Kars Ã‡evik Kuvvet Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gelen askerlerden sorumlu BinbaÅŸÄ± ErdinÃ§ SerÃ§e'nin 3. sÄ±nÄ±f Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ä°brahim Ethem BatÄ±'ya yÃ¶nelik "Åžu andan itibaren Ã¼lkede sÄ±kÄ±yÃ¶netim ilan edildi, askeriye hÃ¼kÃ¼mete el koydu. Bundan sonra bizimle Ã§alÄ±ÅŸacaksÄ±nÄ±z, silahlarÄ±nÄ±zÄ± bÄ±rakÄ±n ve teslim olun. Bizim emrimizdesiniz, sizin muhabere ÅŸube mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼zÃ¼ harekat merkezi olarak kullanacaÄŸÄ±z, bize zorluk Ã§Ä±kartmayÄ±n, iÃ§eriye girmemize yardÄ±mcÄ± olun ve teslim olun, bizi zor kullanma durumunda bÄ±rakmayÄ±n." ÅŸeklinde konuÅŸtuÄŸu, BatÄ±'nÄ±n ise "Gerekirse ÅŸehit oluruz, TÃ¼rk polisine mi sÄ±kacaksÄ±nÄ±z. Gidin daÄŸdaki terÃ¶ristlerle Ã§atÄ±ÅŸÄ±n" ÅŸeklinde konuÅŸup SerÃ§e ve beraberindeki askerlere tepki gÃ¶sterdiÄŸi aktarÄ±lÄ±yor.

SanÄ±k Sami BÃ¼berci'nin ifadesine de yer verilen iddianamede, BÃ¼berci'nin, "Fethiye Camisi Ä°mam Hatibi Adem hoca halkÄ± bilgilendirmek amacÄ±yla devletine, vatanÄ±na ve bayraÄŸÄ±na sahip Ã§Ä±kmalarÄ± yÃ¶nÃ¼nde anonslar yapÄ±yordu. Bu arada tugay bahÃ§esinde olan Polat bu anonslardan Ã§ok rahatsÄ±z oluyordu, cep telefonuyla birkaÃ§ kiÅŸiyi arayÄ±p 'Derhal o camiye gidin imamÄ± tutuklayÄ±n' diye emir veriyordu. Hatta ilerleyen saatlerde yine cep telefonuyla aradÄ±ÄŸÄ± kiÅŸilere 'Bunu susturamadÄ±nÄ±z, girin sÄ±kÄ±n kafasÄ±na' ÅŸeklinde emir verdi" dediÄŸine iÅŸaret ediliyor.

Darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼nÃ¼n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± gece komutanlÄ±ÄŸa baÄŸlÄ± askeri birliklerden 16 tank, 11 geliÅŸtirilmiÅŸ zÄ±rhlÄ± personel taÅŸÄ±yÄ±cÄ± (GZPT), 11 askeri kamyon ve diÄŸer 25 zÄ±rhlÄ± araÃ§la 400'den fazla silahlÄ± ve mÃ¼himmatlÄ± asker ile ÅŸehir merkezindeki Ã¶nemli noktalarÄ±n kuÅŸatma altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± vurgulanan iddianamede, TopÃ§u Taburu cephaneliÄŸinden 15 bin 700 G3 otomatik tÃ¼fek mermisi, 8 bin MG3 otomatik tÃ¼fek mermisi, 4 bin uÃ§aksavar mermisi, Komuta Destek Taburu cephaneliÄŸinden 6 bin G3 otomatik tÃ¼fek mermisi, 700 uÃ§aksavar mermisi, bin MP5 mermisi, Tank Taburu cephaneliÄŸinden 19 bin 400 G3 otomatik tÃ¼fek mermisi, 2 bin 200 uÃ§aksavar mermisi ve 10 bin A4 kule makineli tÃ¼fek mermisinin askeri kiÅŸilere daÄŸÄ±tÄ±lmak Ã¼zere hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± ve kÄ±sÄ±m kÄ±sÄ±m daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildiriliyor.

Ä°ddianamede, dosya kapsamÄ±na gÃ¶re sanÄ±klarÄ±n isnat edilen suÃ§larÄ± iÅŸledikleri kanaatine varÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedilerek, tutuklu sanÄ±klar AvcÄ±, Polat ve UÃ§an'Ä±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± 17 rÃ¼tbeli asker hakkÄ±nda "Anayasa'yÄ± ihlal, TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisi ve TÃ¼rkiye Cumhuriyeti hÃ¼kÃ¼metini ortadan kaldÄ±rmaya veya gÃ¶revini yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbÃ¼s etme" suÃ§larÄ±ndan Ã¼Ã§er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet, "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olma" suÃ§undan da 10 yÄ±ldan 15 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± isteniyor.

Ä°ddianamede ayrÄ±ca Polat ve UÃ§an hakkÄ±nda "kamu malÄ±na zarar verme" suÃ§undan da 4 aydan 3 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± talep ediliyor.