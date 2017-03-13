Kars'taki 'FETÃ– ana davasÄ±' baÅŸladÄ±

Kars'ta, FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine katÄ±ldÄ±klarÄ± ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n kentteki sÃ¶zde "ana komuta kademesi"nde yer aldÄ±klarÄ± iddia edilen aralarÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n sÃ¶zde "sÄ±kÄ±yÃ¶netim komutanÄ±" ve dÃ¶nemin 14. Mekanize Piyade Tugay KomutanÄ± TuÄŸgeneralÂ Ali AvcÄ±,Â aynÄ± komutanlÄ±ÄŸÄ±n eski Kurmay BaÅŸkanÄ± Yarbay Serkan Polat ve eski 2. Tank Tabur KomutanÄ± Yarbay Nihat UÃ§an'Ä±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± 16'sÄ± tutuklu 17 eski rÃ¼tbeli askerin yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±.
Kars 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesindeki duruÅŸmada, tutuklu sanÄ±klar Serkan Polat, Emrah AkÃ§a, Haydar KÃ¼reÅŸ, Harun DoÄŸanay, Sami BÃ¼berci, Ã‡etin AydoÄŸan, Ferhat Demirci ile tutuksuz yargÄ±lanan Ä°brahim Erhan AkÃ§a hazÄ±r bulundu.
DiÄŸer sanÄ±klardan Ali AvcÄ±, EyÃ¼p AÄŸbaÄŸ, Osman AtlÄ±, Cemal SudaÅŸ, SÃ¼leyman KoÃ§ da tutuklu bulunduklarÄ± Van T Tipi Ceza Ä°nfaz Kurumundan Sesli ve GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ BiliÅŸim Sistemi (SEGBÄ°S) Ã¼zerinden duruÅŸmaya katÄ±ldÄ±.
Tutuklu sanÄ±klar Nihat UÃ§an, ErdinÃ§ SerÃ§e, Muslih Ä°pekliler ile Ali Ercan OrmanoÄŸlu ise duruÅŸmaya getirilmedi.
TanÄ±klar, sanÄ±klarÄ±n avukatlarÄ±, sanÄ±k yakÄ±nlarÄ± ile izleyicilerin de yer aldÄ±ÄŸÄ± duruÅŸma sanÄ±klarÄ±n kimlik tespiti iÅŸlemiyle sÃ¼rÃ¼yor.
GÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri adliye iÃ§inde ve Ã§evresinde yoÄŸun gÃ¼venlik Ã¶nlemi aldÄ±.
Kars Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca hazÄ±rlanan 130 sayfalÄ±k iddianamede, FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine katÄ±ldÄ±klarÄ± belirtilen tutuklu sanÄ±klardan Ã¶rgÃ¼tÃ¼n sÃ¶zde "sÄ±kÄ±yÃ¶netim komutanÄ±" ve dÃ¶nemin 14. Mekanize Piyade Tugay KomutanÄ± TuÄŸgeneral Ali AvcÄ±, aynÄ± komutanlÄ±ÄŸÄ±n eski Kurmay BaÅŸkanÄ± Yarbay Serkan Polat ve eski 2. Tank Tabur KomutanÄ± Yarbay Nihat UÃ§an, TuÄŸgeneral AvcÄ±'nÄ±n emir subayÄ± Emrah AkÃ§a, eski Kurmay BaÅŸkanÄ± Yarbay Serkan Polat, eski 2. Tank Tabur KomutanÄ± Yarbay Nihat UÃ§an, 14. Mekanize Piyade Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ± TopÃ§u Tabur KomutanÄ± SÃ¼leyman KoÃ§, eski Merkez Komutan Vekili Haydar KÃ¼reÅŸ, eski 2. Mekanize Piyade Tabur KomutanÄ± Harun DoÄŸanay ve eski vekili Muslih Ä°pekliler, eski 1. Mekanize Piyade Tabur KomutanÄ± Ali Ercan OrmanoÄŸlu, eski Harekat ve EÄŸitim Åžube MÃ¼dÃ¼rÃ¼ ErdinÃ§ SerÃ§e, eski Komuta Destek Tabur KomutanÄ± Vekili Ferhat Demirci, eski Lojistik Åžube MÃ¼dÃ¼r Vekili Sami BÃ¼berci, eski MEBS Åžube MÃ¼dÃ¼rÃ¼ EyÃ¼p AÄŸbaÄŸ, eski Harekat Merkez Amiri Cemal SudaÅŸ, eski Lojistik Destek KomutanÄ± Ã‡etin AydoÄŸan, Osman AtlÄ± ve tutuksuz olan eski Personel Åžube MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ä°brahim Erhan AkÃ§a "sanÄ±k" sÄ±fatÄ±yla yer alÄ±yor.
SanÄ±klarÄ±n FETÃ–'nÃ¼n kentteki "ana komuta kademesi"nde yer aldÄ±klarÄ±, sÄ±kÄ±yÃ¶netim direktifinin, Genelkurmay Personel Planlama Daire BaÅŸkanÄ± TuÄŸgeneral Mehmet PartigÃ¶Ã§ tarafÄ±ndan "Harekat YÄ±ldÄ±rÄ±m" adÄ± altÄ±nda "Yurtta Sulh Konseyi BaÅŸkanÄ±" imzasÄ±yla Kars'a gÃ¶nderildiÄŸi ve buna gÃ¶re AvcÄ±'nÄ±n Kars'ta "sÄ±kÄ±yÃ¶netim komutanÄ±" olarak gÃ¶revlendirildiÄŸi kaydedilen iddianamede, AvcÄ±'nÄ±n darbe giriÅŸimi gecesi emniyette tedbirlerin alÄ±nmasÄ± iÃ§in tabur komutanlarÄ± ve Polat'Ä± tugaya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ve toplantÄ± sonrasÄ± AvcÄ± ve Polat'Ä±n diÄŸer komutanlara gÃ¶revlendirme yaptÄ±ÄŸÄ± anlatÄ±lÄ±yor.
Ä°ddianamede, darbe gÃ¼nÃ¼ kentte yaÅŸananlar aktarÄ±larak, darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ sÄ±rasÄ±nda Polat ile tanklarÄ±n ilerlememesi iÃ§in yolu kapatarak kendilerini engellemeye Ã§alÄ±ÅŸan Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Trafik Ekipler Amiri Komiser YardÄ±mcÄ±sÄ± Cahit Karakelle arasÄ±nda geÃ§en diyalogda, Karakalle tarafÄ±ndan sakin olmalarÄ±, kÄ±ÅŸlalarÄ±na dÃ¶nmeleri yÃ¶nÃ¼nde ihtar edilen darbeci komutan Polat'Ä±n, "Bu iÅŸ bitti komiser, Ã§ekilin" dediÄŸi ve Polat'Ä±n tankÄ± kullanan askere de "Ez geÃ§ ÅŸunlarÄ±, ez geÃ§" talimatÄ± verdiÄŸi belirtiliyor.
UÃ§an'Ä±n, darbe giriÅŸimini Ã¶ÄŸrendikten sonra kÄ±ÅŸlaya dÃ¶nmek isteyen tanklarÄ± engellemesi yÃ¼zÃ¼nden kÄ±ÅŸlaya giremedikleri de anlatÄ±lan iddianamede, UÃ§an'Ä±n kÄ±ÅŸlaya dÃ¶nmek isteyen tanklardaki askerleri "geri gidin, yargÄ±lanacaksÄ±nÄ±z", "vatan hainisiniz", "kimliklerinizi verin" ÅŸeklinde tehdit ettiÄŸi ve darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ne devam etmeleri iÃ§in geri dÃ¶nme emri verdiÄŸi ayrÄ±ca tanklarda askerlere "vurun, kÄ±rÄ±n, gerekirse tanklarla ezin", "olaya kaza sÃ¼sÃ¼ verin" ÅŸekilde emir verdiÄŸi yer alÄ±yor.
Ä°ddianamede, aÄŸÄ±r silah yÃ¼klÃ¼ tanklarla 50 kiÅŸilik askeri grupla Kars Ã‡evik Kuvvet Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gelen askerlerden sorumlu BinbaÅŸÄ± ErdinÃ§ SerÃ§e'nin 3. sÄ±nÄ±f Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ä°brahim Ethem BatÄ±'ya yÃ¶nelik "Åžu andan itibaren Ã¼lkede sÄ±kÄ±yÃ¶netim ilan edildi, askeriye hÃ¼kÃ¼mete el koydu. Bundan sonra bizimle Ã§alÄ±ÅŸacaksÄ±nÄ±z, silahlarÄ±nÄ±zÄ± bÄ±rakÄ±n ve teslim olun. Bizim emrimizdesiniz, sizin muhabere ÅŸube mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼zÃ¼ harekat merkezi olarak kullanacaÄŸÄ±z, bize zorluk Ã§Ä±kartmayÄ±n, iÃ§eriye girmemize yardÄ±mcÄ± olun ve teslim olun, bizi zor kullanma durumunda bÄ±rakmayÄ±n." ÅŸeklinde konuÅŸtuÄŸu, BatÄ±'nÄ±n ise "Gerekirse ÅŸehit oluruz, TÃ¼rk polisine mi sÄ±kacaksÄ±nÄ±z. Gidin daÄŸdaki terÃ¶ristlerle Ã§atÄ±ÅŸÄ±n" ÅŸeklinde konuÅŸup SerÃ§e ve beraberindeki askerlere tepki gÃ¶sterdiÄŸi aktarÄ±lÄ±yor.
SanÄ±k Sami BÃ¼berci'nin ifadesine de yer verilen iddianamede, BÃ¼berci'nin, "Fethiye Camisi Ä°mam Hatibi Adem hoca halkÄ± bilgilendirmek amacÄ±yla devletine, vatanÄ±na ve bayraÄŸÄ±na sahip Ã§Ä±kmalarÄ± yÃ¶nÃ¼nde anonslar yapÄ±yordu. Bu arada tugay bahÃ§esinde olan Polat bu anonslardan Ã§ok rahatsÄ±z oluyordu, cep telefonuyla birkaÃ§ kiÅŸiyi arayÄ±p 'Derhal o camiye gidin imamÄ± tutuklayÄ±n' diye emir veriyordu. Hatta ilerleyen saatlerde yine cep telefonuyla aradÄ±ÄŸÄ± kiÅŸilere 'Bunu susturamadÄ±nÄ±z, girin sÄ±kÄ±n kafasÄ±na' ÅŸeklinde emir verdi" dediÄŸine iÅŸaret ediliyor.
Darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼nÃ¼n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± gece komutanlÄ±ÄŸa baÄŸlÄ± askeri birliklerden 16 tank, 11 geliÅŸtirilmiÅŸ zÄ±rhlÄ± personel taÅŸÄ±yÄ±cÄ± (GZPT), 11 askeri kamyon ve diÄŸer 25 zÄ±rhlÄ± araÃ§la 400'den fazla silahlÄ± ve mÃ¼himmatlÄ± asker ile ÅŸehir merkezindeki Ã¶nemli noktalarÄ±n kuÅŸatma altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± vurgulanan iddianamede, TopÃ§u Taburu cephaneliÄŸinden 15 bin 700 G3 otomatik tÃ¼fek mermisi, 8 bin MG3 otomatik tÃ¼fek mermisi, 4 bin uÃ§aksavar mermisi, Komuta Destek Taburu cephaneliÄŸinden 6 bin G3 otomatik tÃ¼fek mermisi, 700 uÃ§aksavar mermisi, bin MP5 mermisi, Tank Taburu cephaneliÄŸinden 19 bin 400 G3 otomatik tÃ¼fek mermisi, 2 bin 200 uÃ§aksavar mermisi ve 10 bin A4 kule makineli tÃ¼fek mermisinin askeri kiÅŸilere daÄŸÄ±tÄ±lmak Ã¼zere hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± ve kÄ±sÄ±m kÄ±sÄ±m daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildiriliyor.
Ä°ddianamede, dosya kapsamÄ±na gÃ¶re sanÄ±klarÄ±n isnat edilen suÃ§larÄ± iÅŸledikleri kanaatine varÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedilerek, tutuklu sanÄ±klar AvcÄ±, Polat ve UÃ§an'Ä±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± 17 rÃ¼tbeli asker hakkÄ±nda "Anayasa'yÄ± ihlal, TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisi ve TÃ¼rkiye Cumhuriyeti hÃ¼kÃ¼metini ortadan kaldÄ±rmaya veya gÃ¶revini yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbÃ¼s etme" suÃ§larÄ±ndan Ã¼Ã§er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet, "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olma" suÃ§undan da 10 yÄ±ldan 15 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± isteniyor.
Ä°ddianamede ayrÄ±ca Polat ve UÃ§an hakkÄ±nda "kamu malÄ±na zarar verme" suÃ§undan da 4 aydan 3 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± talep ediliyor.
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, son bir haftada Ã¼lke genelinde terÃ¶rle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonlarda 30'u Ã¶lÃ¼, 35'i saÄŸ ve 5'i teslim olmak Ã¼zere 70 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi
Berlin'deki koalisyon hÃ¼kÃ¼metinin ortaklarÄ±ndan CSU, Ä°ncirlik'teki Alman askerlerinin geri Ã§ekilmesini istedi.
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine katÄ±ldÄ±klarÄ± ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n kentteki sÃ¶zde "ana komuta kademesi"nde yer aldÄ±klarÄ± iddia edilen aralarÄ±nda "dÃ¶nemin 14. Mekanize Piyade Tugay KomutanÄ± AvcÄ±'nÄ±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± 17 eski rÃ¼tbeli askerin yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±
Kara Harp Okulu KomutanÄ± TuÄŸgeneral GÃ¼zeller, "Ãœlkemizi hain emelleri doÄŸrultusunda, sonu bilinmez karanlÄ±klara mahkum etmek isteyenler layÄ±k olduklarÄ± yerlerdedir. TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve mÃ¼dafaa edecek olanlar ise kalplerindeki heyecanla ÅŸu anda buradalar, Gabar daÄŸÄ±ndalar, El Bab'dalar" dedi
GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Akif Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§, Alman Birinci Televizyonu ARD'de Anne Will'in yÃ¶nettiÄŸi programda gÃ¼ndeme iliÅŸkin konuÅŸtu
15 Temmuz darbe giriÅŸimine takviye amacÄ±yla gÃ¶revlendirilen ve aralarÄ±nda 70 Hava Harp Okulu Ã¶ÄŸrencisi, bunlardan sorumlu 3 komutan ile ÅŸofÃ¶r olarak gÃ¶rev yapan 2 erin yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Hollanda ile hafta sonunda yaÅŸanan geliÅŸmeler Ã§erÃ§evesinde Hollanda'ya iki nota verildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
TÃ¼rkiye'de nÃ¼kleer santral saha mÃ¼hendisliÄŸi yapan ilk TÃ¼rk ÅŸirketi Envy'nin yÃ¼zde 51 hissesi FransÄ±z Assystem tarafÄ±ndan satÄ±n alÄ±ndÄ±
TÃ¼rkiye'nin cari aÃ§Ä±ÄŸÄ± Ocak'ta 2.76 milyar dolar oldu. AA Finans Cari Ä°ÅŸlemler AÃ§Ä±ÄŸÄ± Beklenti Anketi"ne gÃ¶re, ekonomistler ocak ayÄ± cari iÅŸlemler aÃ§Ä±ÄŸÄ±nÄ±n 2,8 milyar dolar dÃ¼zeyinde gerÃ§ekleÅŸeceÄŸi tahmininde bulunmuÅŸtu.
Zeytinburnu'ndaki vida imalathanesinde, mermi imalatÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edilen ÅŸÃ¼pheli tutuklandÄ±
Ulus'ta bir eÄŸlence mekanÄ±na silahla ateÅŸ aÃ§tÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla aranan Ã–zbizerdik yakalandÄ±
Lice ilÃ§esinde PKK'lÄ± yÃ¶nelik 7 bini aÅŸkÄ±n personelin katÄ±lÄ±mÄ±yla dÃ¼zenlenen operasyonda bir terÃ¶rist ile onlara yardÄ±m ve yataklÄ±k eden 2 kiÅŸi yakalandÄ±
Malatya, AdÄ±yaman, ElazÄ±ÄŸ, Tunceli ve BingÃ¶l'de saÄŸanak bekleniyor
Ã‡anakkale Deniz Zaferi'nin 102. yÄ±lÄ± tÃ¶renlerinde, savaÅŸ dÃ¶nemine ait askeri Ã¼niformalarÄ± giyerek Åžehitler Abidesi Ã§evresinde ''saygÄ± nÃ¶beti" tutacak askerler, ilgi odaÄŸÄ± oldu
AB BakanÄ± Ã‡elik, "Avrupa'daki tÃ¼m demokratlarÄ±n ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kÃ§Ã¼lerin bu faÅŸizm dalgasÄ±na karÅŸÄ± tedbir almasÄ± gerekir" dedi
Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, Almanya resmi devlet televizyonu ARD'nin TÃ¼rkÃ§e "hayÄ±r" propaganda yapmasÄ±nÄ± eleÅŸtirerek, "Sana ne? Biz bunun kararÄ±nÄ± vereceÄŸiz, Almanlar bunun kararÄ±nÄ± vermeyecek" dedi.