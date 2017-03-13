Matematik Ã¶ÄŸretmeni 'KÃ¼Ã§Ã¼k Vecihiler' yetiÅŸtiriyor

Samsun'unÂ 19 MayÄ±sÂ ilÃ§esindeÂ matematik Ã¶ÄŸretmeniÂ Fatma AkyÃ¼rek, "KÃ¼Ã§Ã¼k Vecihiler YetiÅŸiyor" adÄ±yla hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±Â projeÂ kapsamÄ±nda ders saatleri dÄ±ÅŸÄ±ndaki zamanlarda Ã§ocuklara gÃ¶nÃ¼llÃ¼ olarakÂ model uÃ§akÂ kursu veriyor.
KaragÃ¶l Mahallesi'ndeki Åžehit Arif Ã‡etin Ortaokulu'nda matematik Ã¶ÄŸretmenliÄŸi yapan AkyÃ¼rek, kÄ±rsal alanda yaÅŸayan Ã¶ÄŸrencilerin kendilerini geliÅŸtirmeleri ve eÄŸitimlerine katkÄ± saÄŸlamak amacÄ±yla TÃ¼rk havacÄ±lÄ±k tarihinin en Ã¶nemli isimlerinden Vecihi HÃ¼rkuÅŸ'tan esinlenerek "KÃ¼Ã§Ã¼k Vecihiler YetiÅŸiyor" adÄ±yla proje hazÄ±rladÄ±.
Model uÃ§ak eÄŸitmeni sertifikasÄ± da bulunan AkyÃ¼rek, proje kapsamÄ±nda her gÃ¼n Ã¶ÄŸle saatleri ile akÅŸam dersten sonra okulda oluÅŸturulan atÃ¶lyede Ã¶ÄŸrencilere gÃ¶nÃ¼llÃ¼ olarak model uÃ§ak yapÄ±mÄ±nÄ± Ã¶ÄŸretiyor.
AkyÃ¼rek yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, hayatÄ±nda hiÃ§ yakÄ±ndan uÃ§ak gÃ¶rmemiÅŸ, uÃ§aÄŸa binmemiÅŸ kÃ¶y okullarÄ±ndaki Ã§ocuklarÄ± geleceÄŸe hazÄ±rlamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
HazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± projenin okul idaresince kabul edilmesiyle Ã¶ÄŸrencilere Ã¶ÄŸle saatlerinde ve ders Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±nda model uÃ§ak kursu eÄŸitimi vermeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten AkyÃ¼rek, "KÄ±rsal alanda yaÅŸayan Ã¶ÄŸrencilerin boÅŸ zamanlarÄ±nÄ± etkili ve dolu geÃ§irmelerini saÄŸlamak istedim. AynÄ± zamanda Ã§ocuklara havacÄ±lÄ±k sevgisi de kazandÄ±rmayÄ± amaÃ§ladÄ±m." dedi.
Projeyi Ã§ocuklarÄ± geleceÄŸe hazÄ±rlamak, baÅŸarÄ±larÄ±na katkÄ± saÄŸlamak amacÄ±yla gÃ¶nÃ¼llÃ¼ olarak hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken AkyÃ¼rek, model uÃ§ak yaparken Ã§ocuklarÄ±n Ã¶lÃ§me ve deÄŸerlendirme, hesaplama, Ã§izim yapma, el becerilerini geliÅŸtirme gibi yetenekler de kazandÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.
Ã–ÄŸrencilerin kursa ilgi gÃ¶sterdiklerini dile getiren AkyÃ¼rek, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"Bu projeyi Ã¶nemsiyoruz. Ã‡ocuklarÄ±n boÅŸ zamanlarÄ±nÄ± etkili geÃ§irmesini saÄŸlarken aynÄ± zamanda sosyalleÅŸmelerine katkÄ± saÄŸlÄ±yoruz. Ã–ÄŸrenciler maket uÃ§ak yapÄ±mÄ±na baÅŸlamadan Ã¶nce Ã¶lÃ§ek bilgisi Ã¶ÄŸreniyor. HazÄ±rlanan projeye gÃ¶re Ã¶lÃ§Ã¼m ve hesaplamalar yapÄ±yor. OrantÄ±lar kuruyor. Ona gÃ¶re kesim ve uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n montajÄ±nÄ± yapÄ±yor. Matematiksel verileri kullanÄ±rken uÃ§aklarÄ±n uÃ§masÄ± iÃ§in gerekli fizik kurallarÄ±nÄ± hesaplamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± gerÃ§ekleÅŸtirirken ince Ã§Ä±talarÄ± bir araya getirerek ekleyip yapÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yor. Bu da el becerilerinin geliÅŸmesine katkÄ± saÄŸlÄ±yor. Bu kursu sadece model uÃ§ak yapÄ±mÄ± olarak gÃ¶rmÃ¼yoruz. AynÄ± zamanda Ã¶ÄŸrencilerimizi geleceÄŸe hazÄ±rlÄ±yoruz. SayÄ±sal zekalarÄ±nÄ±n yanÄ±nda pratik zekalarÄ± da geliÅŸiyor."
Samsun'un 19 MayÄ±s ilÃ§esinde matematik Ã¶ÄŸretmenliÄŸi yapan AkyÃ¼rek, "KÃ¼Ã§Ã¼k Vecihiler YetiÅŸiyor" adÄ±yla hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± proje kapsamÄ±nda ders saatleri dÄ±ÅŸÄ±ndaki zamanlarda Ã§ocuklara model uÃ§ak yapÄ±mÄ±nÄ± Ã¶ÄŸretiyor.
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