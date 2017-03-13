Hollanda polisi emekli TÃ¼rk kÃ¶kenli askerini de darbetti

Hollanda'da, TÃ¼rkiye'ninÂ Rotterdam BaÅŸkonsolosluÄŸuÂ Ã¶nÃ¼nde Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya'ya destek vermek iÃ§in toplanan TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ± arasÄ±nda bulunan,Â emekli Hollanda askeri Halil Ä°brahim Kurt, polisin mÃ¼dahalesi sÄ±rasÄ±nda baÅŸÄ±ndan aÄŸÄ±rÂ darbeÂ aldÄ±.
Bakan Kaya'ya destek gÃ¶steri sÄ±rasÄ±nda polis kÃ¶peÄŸi tarafÄ±ndan baldÄ±rÄ±ndan Ä±sÄ±rÄ±lan HÃ¼seyin Kurt'un aÄŸabeyi, emekli Hollanda askeri Kurt, Hollanda polisinin atlÄ±, kÃ¶pekli ve coplu mÃ¼dahalesini gÃ¼Ã§lÃ¼kle anlattÄ±.
Halil Ä°brahim Kurt, KonsolosluÄŸun Ã¶nÃ¼ne vardÄ±klarÄ±nda Hollanda polisinin her tarafÄ± kapattÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ne olduÄŸunu anlamadan polisin bir anda saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Polisin vÃ¼cudunun Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerine copla vurduÄŸunu belirten Kurt, "O sÄ±rada, kardeÅŸim de aldÄ±ÄŸÄ± aÄŸÄ±r darbeler Ã¼zerine yerde yattÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada, polis Ã¼zerine kÃ¶pekle saldÄ±rdÄ±." dedi.
Son olarak baÅŸÄ±nÄ±n arkasÄ±na aÄŸÄ±r bir darbe aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bilincini kaybederek yere dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yleyen Kurt, "BayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in sonrasÄ±nÄ± hatÄ±rlamÄ±yorum. Hastanede kendime gelebildim. KardeÅŸimle kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z odada doktorun muayenesinden sonra taburcu olduk." diye konuÅŸtu.
Kurt, polisin kendilerine saldÄ±rmasÄ±ndan Ã§ok Bakan Kaya'nÄ±n polis gÃ¶zetimi altÄ±nda saatlerce makam arabasÄ±nda mahsur kalmasÄ±na Ã¼zÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dile getirdi.Â
Halil Ä°brahim Kurt'un, Irak'a yÃ¶nelik harekatta TÃ¼rkiye'nin hava savunmasÄ±na katkÄ± saÄŸlamak amacÄ±yla 2003 yÄ±lÄ±nda NATO tarafÄ±ndan gÃ¶nderilen, DiyarbakÄ±r 2. Taktik Hava Kuvvet KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda konuÅŸlandÄ±rÄ±lan Patriot Hava Savunma Sistemi'nde gÃ¶rev yapan HollandalÄ± personel arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Emekli Hollanda askeri Halil Ä°brahim Kurt, Rotterdam BaÅŸkonsolosluÄŸu Ã¶nÃ¼nde Hollanda polisinin atlÄ±, kÃ¶pekli ve coplu mÃ¼dahalesini anlattÄ±
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