Almanya CSU'dan

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ankara ile Berlin arasÄ±ndaki gerginlik sÃ¼rerken, Almanya'da Ä°ncirlik ÃœssÃ¼'ndeki Alman askerlerinin geri Ã§ekilmesi yÃ¶nÃ¼ndeki talepler dile getiriliyor.
Deutsche Welle TÃ¼rkÃ§e'nin haberine gÃ¶re, HÄ±ristiyan Sosyal Birlik (CSU) Federal Meclis dÄ±ÅŸ ve gÃ¼venlik politikalarÄ± sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Florian Hahn, "Almanya'ya karÅŸÄ± kÄ±zÄ±ÅŸan bu atmosferde TÃ¼rk hÃ¼kÃ¼metinin Ä°ncirlik'teki askerlerimizin gÃ¼venliÄŸini yeteri kadar saÄŸlayabileceÄŸi ve saÄŸlamak istediÄŸi giderek belirsizleÅŸiyor" dedi.
Federal HÃ¼kÃ¼met'teki koalisyon ortaklarÄ±ndan CSU'lu politikacÄ±, "Bild am Sonntag" gazetesine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Federal HÃ¼kÃ¼met'in Ä°ncirlik ÃœssÃ¼'nÃ¼n altyapÄ±sÄ±na yÃ¶nelik yatÄ±rÄ±mlarÄ± durdurmasÄ± ve "ikinci adÄ±mda da Tornado keÅŸif uÃ§aklarÄ±nÄ±n baÅŸka bir yere taÅŸÄ±nmasÄ±na geÃ§mesi gerektiÄŸini" sÃ¶yledi.
"Alman askerlerinin ErdoÄŸan'Ä±n gÃ¼Ã§ oyununda rehin konumuna dÃ¼ÅŸmesine izin verilemeyeceÄŸini" belirten Hahn, "Bu tÃ¼r bir baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±k iliÅŸkisi Ã§Ä±lgÄ±nca, Ã¶zellikle de Amman gibi alternatif Ã¼slerin mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸu gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurulduÄŸunda" ÅŸeklinde konuÅŸtu.
Alman askerlerinin ve DEAÅž ile mÃ¼cadele eden koalisyon gÃ¼Ã§lerine veri toplayan Tornado keÅŸif uÃ§aklarÄ±nÄ±n ÃœrdÃ¼n'Ã¼n baÅŸkenti Amman'a kaydÄ±rÄ±lmasÄ± konusu, birkaÃ§ ay Ã¶nce NATO partneri TÃ¼rkiye'nin Federal Meclis Ã¼yelerinin Ä°ncirlik ÃœssÃ¼'ndeki Alman askerlerini ziyaret etmelerine izin vermemesi Ã¼zerine gÃ¼ndeme gelmiÅŸti.
Ankara daha sonra milletvekillerinin ziyaretine yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±k yakmÄ±ÅŸtÄ±.
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, son bir haftada Ã¼lke genelinde terÃ¶rle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonlarda 30'u Ã¶lÃ¼, 35'i saÄŸ ve 5'i teslim olmak Ã¼zere 70 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi
Berlin'deki koalisyon hÃ¼kÃ¼metinin ortaklarÄ±ndan CSU, Ä°ncirlik'teki Alman askerlerinin geri Ã§ekilmesini istedi.
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine katÄ±ldÄ±klarÄ± ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n kentteki sÃ¶zde "ana komuta kademesi"nde yer aldÄ±klarÄ± iddia edilen aralarÄ±nda "dÃ¶nemin 14. Mekanize Piyade Tugay KomutanÄ± AvcÄ±'nÄ±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± 17 eski rÃ¼tbeli askerin yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±
Kara Harp Okulu KomutanÄ± TuÄŸgeneral GÃ¼zeller, "Ãœlkemizi hain emelleri doÄŸrultusunda, sonu bilinmez karanlÄ±klara mahkum etmek isteyenler layÄ±k olduklarÄ± yerlerdedir. TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve mÃ¼dafaa edecek olanlar ise kalplerindeki heyecanla ÅŸu anda buradalar, Gabar daÄŸÄ±ndalar, El Bab'dalar" dedi
GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Akif Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§, Alman Birinci Televizyonu ARD'de Anne Will'in yÃ¶nettiÄŸi programda gÃ¼ndeme iliÅŸkin konuÅŸtu
15 Temmuz darbe giriÅŸimine takviye amacÄ±yla gÃ¶revlendirilen ve aralarÄ±nda 70 Hava Harp Okulu Ã¶ÄŸrencisi, bunlardan sorumlu 3 komutan ile ÅŸofÃ¶r olarak gÃ¶rev yapan 2 erin yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Hollanda ile hafta sonunda yaÅŸanan geliÅŸmeler Ã§erÃ§evesinde Hollanda'ya iki nota verildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
TÃ¼rkiye'de nÃ¼kleer santral saha mÃ¼hendisliÄŸi yapan ilk TÃ¼rk ÅŸirketi Envy'nin yÃ¼zde 51 hissesi FransÄ±z Assystem tarafÄ±ndan satÄ±n alÄ±ndÄ±
TÃ¼rkiye'nin cari aÃ§Ä±ÄŸÄ± Ocak'ta 2.76 milyar dolar oldu. AA Finans Cari Ä°ÅŸlemler AÃ§Ä±ÄŸÄ± Beklenti Anketi"ne gÃ¶re, ekonomistler ocak ayÄ± cari iÅŸlemler aÃ§Ä±ÄŸÄ±nÄ±n 2,8 milyar dolar dÃ¼zeyinde gerÃ§ekleÅŸeceÄŸi tahmininde bulunmuÅŸtu.
Zeytinburnu'ndaki vida imalathanesinde, mermi imalatÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edilen ÅŸÃ¼pheli tutuklandÄ±
Ulus'ta bir eÄŸlence mekanÄ±na silahla ateÅŸ aÃ§tÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla aranan Ã–zbizerdik yakalandÄ±
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Ã‡anakkale Deniz Zaferi'nin 102. yÄ±lÄ± tÃ¶renlerinde, savaÅŸ dÃ¶nemine ait askeri Ã¼niformalarÄ± giyerek Åžehitler Abidesi Ã§evresinde ''saygÄ± nÃ¶beti" tutacak askerler, ilgi odaÄŸÄ± oldu
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