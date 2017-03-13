14:11, 13 Mart 2017 Pazartesi

Almanya CSU'dan "Ä°ncirlikten Ã§ekilelim" teklifi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ankara ile Berlin arasÄ±ndaki gerginlik sÃ¼rerken, Almanya'da Ä°ncirlik ÃœssÃ¼'ndeki Alman askerlerinin geri Ã§ekilmesi yÃ¶nÃ¼ndeki talepler dile getiriliyor.

Deutsche Welle TÃ¼rkÃ§e'nin haberine gÃ¶re, HÄ±ristiyan Sosyal Birlik (CSU) Federal Meclis dÄ±ÅŸ ve gÃ¼venlik politikalarÄ± sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Florian Hahn, "Almanya'ya karÅŸÄ± kÄ±zÄ±ÅŸan bu atmosferde TÃ¼rk hÃ¼kÃ¼metinin Ä°ncirlik'teki askerlerimizin gÃ¼venliÄŸini yeteri kadar saÄŸlayabileceÄŸi ve saÄŸlamak istediÄŸi giderek belirsizleÅŸiyor" dedi.



Federal HÃ¼kÃ¼met'teki koalisyon ortaklarÄ±ndan CSU'lu politikacÄ±, "Bild am Sonntag" gazetesine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Federal HÃ¼kÃ¼met'in Ä°ncirlik ÃœssÃ¼'nÃ¼n altyapÄ±sÄ±na yÃ¶nelik yatÄ±rÄ±mlarÄ± durdurmasÄ± ve "ikinci adÄ±mda da Tornado keÅŸif uÃ§aklarÄ±nÄ±n baÅŸka bir yere taÅŸÄ±nmasÄ±na geÃ§mesi gerektiÄŸini" sÃ¶yledi.

"Alman askerlerinin ErdoÄŸan'Ä±n gÃ¼Ã§ oyununda rehin konumuna dÃ¼ÅŸmesine izin verilemeyeceÄŸini" belirten Hahn, "Bu tÃ¼r bir baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±k iliÅŸkisi Ã§Ä±lgÄ±nca, Ã¶zellikle de Amman gibi alternatif Ã¼slerin mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸu gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurulduÄŸunda" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Alman askerlerinin ve DEAÅž ile mÃ¼cadele eden koalisyon gÃ¼Ã§lerine veri toplayan Tornado keÅŸif uÃ§aklarÄ±nÄ±n ÃœrdÃ¼n'Ã¼n baÅŸkenti Amman'a kaydÄ±rÄ±lmasÄ± konusu, birkaÃ§ ay Ã¶nce NATO partneri TÃ¼rkiye'nin Federal Meclis Ã¼yelerinin Ä°ncirlik ÃœssÃ¼'ndeki Alman askerlerini ziyaret etmelerine izin vermemesi Ã¼zerine gÃ¼ndeme gelmiÅŸti.

Ankara daha sonra milletvekillerinin ziyaretine yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±k yakmÄ±ÅŸtÄ±.