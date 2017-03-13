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TerÃ¶rle mÃ¼cadelede bir haftalÄ±k bilanÃ§o
TerÃ¶rle mÃ¼cadelede bir haftalÄ±k bilanÃ§o

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, son bir haftada Ã¼lke genelinde terÃ¶rle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonlarda 30'u Ã¶lÃ¼, 35'i saÄŸ ve 5'i teslim olmak Ã¼zere 70 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, son bir haftada Ã¼lke genelinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonlarda 30'u Ã¶lÃ¼, 35'i saÄŸ ve 5'i teslim olmak Ã¼zere 70 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi.

BakanlÄ±ktan yapÄ±lan haftalÄ±k bilgilendirmeye gÃ¶re, bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼yle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda Jandarma Ã–zel Harekat (JÃ–H), jandarma komando birlikleri, Polis Ã–zel Harekat (PÃ–H) ile TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin (TSK) hava ve kara unsurlarÄ±nca 238 operasyon gerÃ§ekleÅŸtirildi.

Ã–rgÃ¼te yardÄ±m ve yataklÄ±k yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 361 ÅŸÃ¼pheliden 19'u tutuklandÄ±.

YabancÄ± terÃ¶ristlerle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda, DEAÅž ile irtibatlÄ± olduklarÄ± iddiasÄ±yla 34 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

FETÃ–/PDY ile mÃ¼cadele kapsamÄ±nda da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan bin 218 ÅŸÃ¼pheliden 33'Ã¼ cezaevine gÃ¶nderildi. AyrÄ±ca, sol Ã¶rgÃ¼tlerle irtibatlÄ± olduklarÄ± deÄŸerlendirilen 22 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ãœlke genelindeki operasyonlarda 30'u Ã¶lÃ¼, 35'i saÄŸ ve 5'i teslim olmak Ã¼zere 70 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi.

OPERASYONLARDA 39 SIÄžINAK VE MAÄžARA KULLANILAMAZ HALE GELDÄ°

Operasyonlarda 8 ilde terÃ¶ristlerce kullanÄ±lan 39 sÄ±ÄŸÄ±nak, barÄ±nak ve maÄŸara kullanÄ±lamaz hale getirildi.

Tuzaklanan 49 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± ve mayÄ±n imha edildi, 29 kilogram plastik patlayÄ±cÄ±, patlayÄ±cÄ± yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan bin 785 kilogram madde, 129 el bombasÄ±, 39'u aÄŸÄ±r ve uzun namlulu olmak Ã¼zere Ã§eÅŸitli Ã§aplarda 51 silah ele geÃ§irildi.

UyuÅŸturucu ve kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±kla mÃ¼cadaleye yÃ¶nelik 69 ilde gerÃ§ekleÅŸtirilen 625 operasyonda 2 ton 871 kilogram esrar, 205 kilogram eroin, 3 kilogram metamfetamin, 2 kilogram bonzai, 379 kÃ¶k kenevir ve 2 milyon 218 bin 913 uyuÅŸturucu hap ele geÃ§irildi.

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