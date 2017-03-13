TerÃ¶rle mÃ¼cadelede bir haftalÄ±k bilanÃ§o

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, son bir haftada Ã¼lke genelinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonlarda 30'u Ã¶lÃ¼, 35'i saÄŸ ve 5'i teslim olmak Ã¼zere 70 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi.
BakanlÄ±ktan yapÄ±lan haftalÄ±k bilgilendirmeye gÃ¶re, bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼yle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda Jandarma Ã–zel Harekat (JÃ–H), jandarma komando birlikleri, Polis Ã–zel Harekat (PÃ–H) ile TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin (TSK) hava ve kara unsurlarÄ±nca 238 operasyon gerÃ§ekleÅŸtirildi.
Ã–rgÃ¼te yardÄ±m ve yataklÄ±k yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 361 ÅŸÃ¼pheliden 19'u tutuklandÄ±.
YabancÄ± terÃ¶ristlerle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda, DEAÅž ile irtibatlÄ± olduklarÄ± iddiasÄ±yla 34 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
FETÃ–/PDY ile mÃ¼cadele kapsamÄ±nda da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan bin 218 ÅŸÃ¼pheliden 33'Ã¼ cezaevine gÃ¶nderildi. AyrÄ±ca, sol Ã¶rgÃ¼tlerle irtibatlÄ± olduklarÄ± deÄŸerlendirilen 22 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Ãœlke genelindeki operasyonlarda 30'u Ã¶lÃ¼, 35'i saÄŸ ve 5'i teslim olmak Ã¼zere 70 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi.
Operasyonlarda 8 ilde terÃ¶ristlerce kullanÄ±lan 39 sÄ±ÄŸÄ±nak, barÄ±nak ve maÄŸara kullanÄ±lamaz hale getirildi.
Tuzaklanan 49 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± ve mayÄ±n imha edildi, 29 kilogram plastik patlayÄ±cÄ±, patlayÄ±cÄ± yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan bin 785 kilogram madde, 129 el bombasÄ±, 39'u aÄŸÄ±r ve uzun namlulu olmak Ã¼zere Ã§eÅŸitli Ã§aplarda 51 silah ele geÃ§irildi.
UyuÅŸturucu ve kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±kla mÃ¼cadaleye yÃ¶nelik 69 ilde gerÃ§ekleÅŸtirilen 625 operasyonda 2 ton 871 kilogram esrar, 205 kilogram eroin, 3 kilogram metamfetamin, 2 kilogram bonzai, 379 kÃ¶k kenevir ve 2 milyon 218 bin 913 uyuÅŸturucu hap ele geÃ§irildi.
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Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, son bir haftada Ã¼lke genelinde terÃ¶rle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonlarda 30'u Ã¶lÃ¼, 35'i saÄŸ ve 5'i teslim olmak Ã¼zere 70 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi
Berlin'deki koalisyon hÃ¼kÃ¼metinin ortaklarÄ±ndan CSU, Ä°ncirlik'teki Alman askerlerinin geri Ã§ekilmesini istedi.
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine katÄ±ldÄ±klarÄ± ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n kentteki sÃ¶zde "ana komuta kademesi"nde yer aldÄ±klarÄ± iddia edilen aralarÄ±nda "dÃ¶nemin 14. Mekanize Piyade Tugay KomutanÄ± AvcÄ±'nÄ±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± 17 eski rÃ¼tbeli askerin yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±
Kara Harp Okulu KomutanÄ± TuÄŸgeneral GÃ¼zeller, "Ãœlkemizi hain emelleri doÄŸrultusunda, sonu bilinmez karanlÄ±klara mahkum etmek isteyenler layÄ±k olduklarÄ± yerlerdedir. TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve mÃ¼dafaa edecek olanlar ise kalplerindeki heyecanla ÅŸu anda buradalar, Gabar daÄŸÄ±ndalar, El Bab'dalar" dedi
GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Akif Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§, Alman Birinci Televizyonu ARD'de Anne Will'in yÃ¶nettiÄŸi programda gÃ¼ndeme iliÅŸkin konuÅŸtu
15 Temmuz darbe giriÅŸimine takviye amacÄ±yla gÃ¶revlendirilen ve aralarÄ±nda 70 Hava Harp Okulu Ã¶ÄŸrencisi, bunlardan sorumlu 3 komutan ile ÅŸofÃ¶r olarak gÃ¶rev yapan 2 erin yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Hollanda ile hafta sonunda yaÅŸanan geliÅŸmeler Ã§erÃ§evesinde Hollanda'ya iki nota verildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
TÃ¼rkiye'de nÃ¼kleer santral saha mÃ¼hendisliÄŸi yapan ilk TÃ¼rk ÅŸirketi Envy'nin yÃ¼zde 51 hissesi FransÄ±z Assystem tarafÄ±ndan satÄ±n alÄ±ndÄ±
TÃ¼rkiye'nin cari aÃ§Ä±ÄŸÄ± Ocak'ta 2.76 milyar dolar oldu. AA Finans Cari Ä°ÅŸlemler AÃ§Ä±ÄŸÄ± Beklenti Anketi"ne gÃ¶re, ekonomistler ocak ayÄ± cari iÅŸlemler aÃ§Ä±ÄŸÄ±nÄ±n 2,8 milyar dolar dÃ¼zeyinde gerÃ§ekleÅŸeceÄŸi tahmininde bulunmuÅŸtu.
Zeytinburnu'ndaki vida imalathanesinde, mermi imalatÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edilen ÅŸÃ¼pheli tutuklandÄ±
Ulus'ta bir eÄŸlence mekanÄ±na silahla ateÅŸ aÃ§tÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla aranan Ã–zbizerdik yakalandÄ±
Lice ilÃ§esinde PKK'lÄ± yÃ¶nelik 7 bini aÅŸkÄ±n personelin katÄ±lÄ±mÄ±yla dÃ¼zenlenen operasyonda bir terÃ¶rist ile onlara yardÄ±m ve yataklÄ±k eden 2 kiÅŸi yakalandÄ±
Malatya, AdÄ±yaman, ElazÄ±ÄŸ, Tunceli ve BingÃ¶l'de saÄŸanak bekleniyor
Ã‡anakkale Deniz Zaferi'nin 102. yÄ±lÄ± tÃ¶renlerinde, savaÅŸ dÃ¶nemine ait askeri Ã¼niformalarÄ± giyerek Åžehitler Abidesi Ã§evresinde ''saygÄ± nÃ¶beti" tutacak askerler, ilgi odaÄŸÄ± oldu
AB BakanÄ± Ã‡elik, "Avrupa'daki tÃ¼m demokratlarÄ±n ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kÃ§Ã¼lerin bu faÅŸizm dalgasÄ±na karÅŸÄ± tedbir almasÄ± gerekir" dedi
Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, Almanya resmi devlet televizyonu ARD'nin TÃ¼rkÃ§e "hayÄ±r" propaganda yapmasÄ±nÄ± eleÅŸtirerek, "Sana ne? Biz bunun kararÄ±nÄ± vereceÄŸiz, Almanlar bunun kararÄ±nÄ± vermeyecek" dedi.