Batman'da eylem hazırlığındaki PKK'lı yakalandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüz tarafından PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Yapılan çalışmalarda, PKK/KCK terör örgütünün kırsal alan yapılanmasında faaliyet gösteren, örgütsel eğitim alan ve ilimize eylem yapmak üzere geldiği değerlendirilen M.T. isimli şahıs yakalanarak çıkarıldığı adli merciler tarafından tutuklanmıştır” denildi.
Hakkari merkez ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde bazı alanlar 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua, Türkiye'nin ŞİÖ ile iş birliğini derinleştirme arzusunu değerlendireceklerini belirterek, "Türkiye, Avrasya'da önemli bir ülke ve ŞİÖ'nün önemli bir diyalog ortağı" dedi.
AB Komiserleri Mogherini ve Hahn, "Türkiye ve bazı AB üyesi ülkeler arasında tansiyonunun düşürülmesi" çağrısı yaptı
FETÖ'nün Adli Tıp Kurumu yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma sonucunda, 37'si tutuklu 52 şüpheli hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde 23 farklı oyun ücretsiz sahnelenecek
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 'Bakanımız gidiyor Hollanda'ya, içeri almıyorlar. Uçağı geri çeviriyorlar. Bu bizim onurumuza dokunuyor. dedi
Çalışma Bakanı Müezzinoğlu, Hollanda'nın skandal tavırlarına ilişkin "Dünya 'One minute'ten sonra rahatsız olmaya başladı. Rahatsız olmaya devam edecekler çünkü onların sahte demokrasi anlayışlarını dökerek, vicdanı olan insanlığa göstereceğiz" dedi.
Çeşitli illerden gönderilen zırhlı personel taşıyıcılar, Kilis'in Elbeyli ilçesine ulaştı
Yüksekdağ, "Sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslıyoruz" sözleri nedeniyle terör propagandası yaptığı gerekçesiyle Şanlıurfa'da yargılandığı davanın duruşmasına SEGBİS aracılığıyla katılarak ifade verdi.
Batman'da PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan PKK'lı tutuklandı
İçişleri Bakanlığınca, son bir haftada ülke genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda 30'u ölü, 35'i sağ ve 5'i teslim olmak üzere 70 terörist etkisiz hale getirildi
Berlin'deki koalisyon hükümetinin ortaklarından CSU, İncirlik'teki Alman askerlerinin geri çekilmesini istedi.
FETÖ'nün darbe girişimine katıldıkları ve örgütün kentteki sözde "ana komuta kademesi"nde yer aldıkları iddia edilen aralarında "dönemin 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Avcı'nın da yer aldığı 17 eski rütbeli askerin yargılanmasına başlandı
Kara Harp Okulu Komutanı Tuğgeneral Güzeller, "Ülkemizi hain emelleri doğrultusunda, sonu bilinmez karanlıklara mahkum etmek isteyenler layık oldukları yerlerdedir. Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa edecek olanlar ise kalplerindeki heyecanla şu anda buradalar, Gabar dağındalar, El Bab'dalar" dedi
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Alman Birinci Televizyonu ARD'de Anne Will'in yönettiği programda gündeme ilişkin konuştu
15 Temmuz darbe girişimine takviye amacıyla görevlendirilen ve aralarında 70 Hava Harp Okulu öğrencisi, bunlardan sorumlu 3 komutan ile şoför olarak görev yapan 2 erin yargılanmasına başlandı.