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Batman'da eylem hazırlığındaki PKK'lı yakalandı
Batman'da eylem hazırlığındaki PKK'lı yakalandı

Batman'da PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan PKK'lı tutuklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüz tarafından PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Yapılan çalışmalarda, PKK/KCK terör örgütünün kırsal alan yapılanmasında faaliyet gösteren, örgütsel eğitim alan ve ilimize eylem yapmak üzere geldiği değerlendirilen M.T. isimli şahıs yakalanarak çıkarıldığı adli merciler tarafından tutuklanmıştır” denildi.



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