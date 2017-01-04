14:31, 13 Mart 2017 Pazartesi

Batman'da eylem hazırlığındaki PKK'lı yakalandı





Batman'da PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan PKK'lı tutuklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüz tarafından PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Yapılan çalışmalarda, PKK/KCK terör örgütünün kırsal alan yapılanmasında faaliyet gösteren, örgütsel eğitim alan ve ilimize eylem yapmak üzere geldiği değerlendirilen M.T. isimli şahıs yakalanarak çıkarıldığı adli merciler tarafından tutuklanmıştır” denildi.

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