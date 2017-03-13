14:42, 13 Mart 2017 Pazartesi

Kosova'dan MÃ¼slÃ¼man Ã¼lkelere: Bizi tanÄ±yÄ±n

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kosova DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Enver Hoxhaj Ã¼lkeye resmi ziyarette bulunan MÃ¼slÃ¼man DÃ¼nyasÄ± Ligi Genel Sekreteri Muhammed Bin Abdul Kerim el Ä°sa ve beraberindeki heyeti kabul ederek bir sÃ¼re gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. Hoxhaj ve el Ä°sa Ã¶zellikle Kosovaâ€™nÄ±n tanÄ±nmasÄ±na dair Ä°slam dÃ¼nyasÄ±ndaki lobicilik faaliyetleri olmak Ã¼zere karÅŸÄ±lÄ±klÄ± Ã§Ä±kardan olan konularÄ± ele alarak tartÄ±ÅŸtÄ±.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmeyle ilgili aÃ§Ä±klamada bulunan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Enver Hoxhaj, MÃ¼slÃ¼man DÃ¼nyasÄ± Ligi Genel Sekreteri Muhammed bin Abdul Kerim el Ä°sa ile Ã§ok iyi bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini belirtip bu vesile ile muhatabÄ±nÄ± Kosovaâ€™da kaydedilen ilerleme, Ã¼lkemizin devlet Ã¶zneliÄŸinin gÃ¼Ã§lendirilmesi, uluslararasÄ± tanÄ±nmalar ve bu konuda MÃ¼slÃ¼man DÃ¼nyasÄ± Ligiâ€™nin olasÄ± yardÄ±mlarÄ±ndan bilgilendirdiÄŸini ifade etti.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmede aynÄ±ca terÃ¶rizm ile mÃ¼cadelede daha iyi bir koordinasyon ve genÃ§lerin radikal Ã¶rgÃ¼tlere dahil olmalarÄ±nÄ±n engellenmelerine dair konularÄ±n da ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildiriliyor.