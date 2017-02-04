Eski HDP'li vekil YÃ¼ksekdaÄŸ ifade verdi

YargÄ±tay Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, hakkÄ±nda kesinleÅŸen hapis cezasÄ± nedeniyle parti Ã¼yeliÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼len eski HDP Van MilletvekiliÂ Figen YÃ¼ksekdaÄŸ'Ä±n, "SÄ±rtÄ±mÄ±zÄ± YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslÄ±yoruz." sÃ¶zleri Ã¼zerine terÃ¶r propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle yargÄ±landÄ±ÄŸÄ±Â davaya devam edildi.
ÅžanlÄ±urfa 5. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesindeki davanÄ±n ikinci duruÅŸmasÄ±na baÅŸka suÃ§tan Kocaeli F Tipi Ceza Ä°nfaz Kurumunda tutuklu bulunan sanÄ±k YÃ¼ksekdaÄŸ, Ses ve GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ BiliÅŸim Sistemi (SEGBÄ°S) aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla katÄ±lÄ±rken, 4 avukatÄ± da hazÄ±r bulundu.
HDP ÅžanlÄ±urfa Milletvekilleri Ä°brahim Ayhan ile Dilek Ã–calan'Ä±n da izlediÄŸi duruÅŸmada YÃ¼ksekdaÄŸ, milletvekilliÄŸinin dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi ve tutuklu bulunmasÄ± nedeniyle temsiliyet gÃ¶revini yerine getiremediÄŸini belirterek, hakkÄ±ndaki suÃ§lamalarÄ± da reddetti.
SanÄ±k avukatlarÄ± da sÃ¶z konusu davanÄ±n, mÃ¼vekkilleri hakkÄ±nda DiyarbakÄ±r ve Ä°stanbul'da aÃ§Ä±lan diÄŸer terÃ¶r davalarÄ±yla birleÅŸtirilmesini talep etti.
Mahkeme heyeti, terÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda Ä°stanbul 22. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi ve DiyarbakÄ±r 8. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamelerin incelenmesi amacÄ±yla duruÅŸmayÄ± erteledi.
SanÄ±k Figen YÃ¼ksekdaÄŸ hakkÄ±nda ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n SuruÃ§ ilÃ§esindeki programda "SÄ±rtÄ±mÄ±zÄ± YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslÄ±yoruz." sÃ¶zleri Ã¼zerine ÅžanlÄ±urfa Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak ve silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§larÄ±ndan 5 yÄ±ldan 15 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± talebiyle dava aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸtÄ±.
Hakkari merkez ile Ã‡ukurca, Åžemdinli ve YÃ¼ksekova ilÃ§elerinde bazÄ± alanlar 15 gÃ¼n sÃ¼reyle "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" ilan edildi
Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Hua, TÃ¼rkiye'nin ÅžÄ°Ã– ile iÅŸ birliÄŸini derinleÅŸtirme arzusunu deÄŸerlendireceklerini belirterek, "TÃ¼rkiye, Avrasya'da Ã¶nemli bir Ã¼lke ve ÅžÄ°Ã–'nÃ¼n Ã¶nemli bir diyalog ortaÄŸÄ±" dedi.
AB Komiserleri Mogherini ve Hahn, "TÃ¼rkiye ve bazÄ± AB Ã¼yesi Ã¼lkeler arasÄ±nda tansiyonunun dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi" Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
FETÃ–'nÃ¼n Adli TÄ±p Kurumu yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma sonucunda, 37'si tutuklu 52 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda ''silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak'' suÃ§undan 15'er yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle iddianame hazÄ±rlandÄ±
Devlet TiyatrolarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce, 27 Mart DÃ¼nya Tiyatro GÃ¼nÃ¼'nde 23 farklÄ± oyun Ã¼cretsiz sahnelenecek
CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, 'BakanÄ±mÄ±z gidiyor Hollanda'ya, iÃ§eri almÄ±yorlar. UÃ§aÄŸÄ± geri Ã§eviriyorlar. Bu bizim onurumuza dokunuyor. dedi
Ã‡alÄ±ÅŸma BakanÄ± MÃ¼ezzinoÄŸlu, Hollanda'nÄ±n skandal tavÄ±rlarÄ±na iliÅŸkin "DÃ¼nya 'One minute'ten sonra rahatsÄ±z olmaya baÅŸladÄ±. RahatsÄ±z olmaya devam edecekler Ã§Ã¼nkÃ¼ onlarÄ±n sahte demokrasi anlayÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± dÃ¶kerek, vicdanÄ± olan insanlÄ±ÄŸa gÃ¶stereceÄŸiz" dedi.
Ã‡eÅŸitli illerden gÃ¶nderilen zÄ±rhlÄ± personel taÅŸÄ±yÄ±cÄ±lar, Kilis'in Elbeyli ilÃ§esine ulaÅŸtÄ±
YÃ¼ksekdaÄŸ, "SÄ±rtÄ±mÄ±zÄ± YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslÄ±yoruz" sÃ¶zleri nedeniyle terÃ¶r propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle ÅžanlÄ±urfa'da yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ±na SEGBÄ°S aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla katÄ±larak ifade verdi.
Batman'da PKK/KCK'ya yÃ¶nelik operasyonda yakalanan PKK'lÄ± tutuklandÄ±
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, son bir haftada Ã¼lke genelinde terÃ¶rle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonlarda 30'u Ã¶lÃ¼, 35'i saÄŸ ve 5'i teslim olmak Ã¼zere 70 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi
Berlin'deki koalisyon hÃ¼kÃ¼metinin ortaklarÄ±ndan CSU, Ä°ncirlik'teki Alman askerlerinin geri Ã§ekilmesini istedi.
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine katÄ±ldÄ±klarÄ± ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n kentteki sÃ¶zde "ana komuta kademesi"nde yer aldÄ±klarÄ± iddia edilen aralarÄ±nda "dÃ¶nemin 14. Mekanize Piyade Tugay KomutanÄ± AvcÄ±'nÄ±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± 17 eski rÃ¼tbeli askerin yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±
Kara Harp Okulu KomutanÄ± TuÄŸgeneral GÃ¼zeller, "Ãœlkemizi hain emelleri doÄŸrultusunda, sonu bilinmez karanlÄ±klara mahkum etmek isteyenler layÄ±k olduklarÄ± yerlerdedir. TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve mÃ¼dafaa edecek olanlar ise kalplerindeki heyecanla ÅŸu anda buradalar, Gabar daÄŸÄ±ndalar, El Bab'dalar" dedi
GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Akif Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§, Alman Birinci Televizyonu ARD'de Anne Will'in yÃ¶nettiÄŸi programda gÃ¼ndeme iliÅŸkin konuÅŸtu
15 Temmuz darbe giriÅŸimine takviye amacÄ±yla gÃ¶revlendirilen ve aralarÄ±nda 70 Hava Harp Okulu Ã¶ÄŸrencisi, bunlardan sorumlu 3 komutan ile ÅŸofÃ¶r olarak gÃ¶rev yapan 2 erin yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±.