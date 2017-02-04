14:47, 13 Mart 2017 Pazartesi

Eski HDP'li vekil YÃ¼ksekdaÄŸ ifade verdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

YargÄ±tay Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, hakkÄ±nda kesinleÅŸen hapis cezasÄ± nedeniyle parti Ã¼yeliÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼len eski HDP Van MilletvekiliÂ Figen YÃ¼ksekdaÄŸ'Ä±n, "SÄ±rtÄ±mÄ±zÄ± YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslÄ±yoruz." sÃ¶zleri Ã¼zerine terÃ¶r propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle yargÄ±landÄ±ÄŸÄ±Â davaya devam edildi.

ÅžanlÄ±urfa 5. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesindeki davanÄ±n ikinci duruÅŸmasÄ±na baÅŸka suÃ§tan Kocaeli F Tipi Ceza Ä°nfaz Kurumunda tutuklu bulunan sanÄ±k YÃ¼ksekdaÄŸ, Ses ve GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ BiliÅŸim Sistemi (SEGBÄ°S) aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla katÄ±lÄ±rken, 4 avukatÄ± da hazÄ±r bulundu.

HDP ÅžanlÄ±urfa Milletvekilleri Ä°brahim Ayhan ile Dilek Ã–calan'Ä±n da izlediÄŸi duruÅŸmada YÃ¼ksekdaÄŸ, milletvekilliÄŸinin dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi ve tutuklu bulunmasÄ± nedeniyle temsiliyet gÃ¶revini yerine getiremediÄŸini belirterek, hakkÄ±ndaki suÃ§lamalarÄ± da reddetti.

SanÄ±k avukatlarÄ± da sÃ¶z konusu davanÄ±n, mÃ¼vekkilleri hakkÄ±nda DiyarbakÄ±r ve Ä°stanbul'da aÃ§Ä±lan diÄŸer terÃ¶r davalarÄ±yla birleÅŸtirilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, terÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda Ä°stanbul 22. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi ve DiyarbakÄ±r 8. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamelerin incelenmesi amacÄ±yla duruÅŸmayÄ± erteledi.

Ä°DDÄ°ANAME

SanÄ±k Figen YÃ¼ksekdaÄŸ hakkÄ±nda ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n SuruÃ§ ilÃ§esindeki programda "SÄ±rtÄ±mÄ±zÄ± YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslÄ±yoruz." sÃ¶zleri Ã¼zerine ÅžanlÄ±urfa Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak ve silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§larÄ±ndan 5 yÄ±ldan 15 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± talebiyle dava aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸtÄ±.