DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
16:47, 13 Mart 2017 Pazartesi
Politika
14:52, 13 Mart 2017 Pazartesi

  • PaylaÅŸ
Ã‡alÄ±ÅŸma BakanÄ± MÃ¼ezzinoÄŸlu STK'larla buluÅŸtu
Ã‡alÄ±ÅŸma BakanÄ± MÃ¼ezzinoÄŸlu STK'larla buluÅŸtu

Ã‡alÄ±ÅŸma BakanÄ± MÃ¼ezzinoÄŸlu, Hollanda'nÄ±n skandal tavÄ±rlarÄ±na iliÅŸkin "DÃ¼nya 'One minute'ten sonra rahatsÄ±z olmaya baÅŸladÄ±. RahatsÄ±z olmaya devam edecekler Ã§Ã¼nkÃ¼ onlarÄ±n sahte demokrasi anlayÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± dÃ¶kerek, vicdanÄ± olan insanlÄ±ÄŸa gÃ¶stereceÄŸiz" dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AK Parti Serdivan Ä°lÃ§e BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca dÃ¼zenlenen programda Balkan ve Rumeli derneklerinin temsilcileriyle bir araya gelen Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Mehmet Â MÃ¼ezzinoÄŸlu, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n dÃ¼nya Ã¼lkelerine, "Ey dÃ¼nya, artÄ±k dÃ¼nyada hiÃ§bir ÅŸey eskisi gibi olmayacak." dediÄŸini, bunu ilk defa Davos'ta "One minute" diyerek haykÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"DÃ¼nya, 'One minute'ten sonra rahatsÄ±z olmaya baÅŸladÄ±. Sonra BM kÃ¼rsÃ¼sÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ± ve dedi ki, 'Ey BirleÅŸmiÅŸ Milletler, sen burada 5 devletle dÃ¼nyaya yÃ¶n vermeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorsun ama artÄ±k dÃ¼nyada da hiÃ§bir ÅŸey eskisi olmayacak Ã§Ã¼nkÃ¼ dÃ¼nya beÅŸten bÃ¼yÃ¼ktÃ¼r.' dedi. Oynanan oyunlarÄ±n arkasÄ±nda neler yattÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yor muyuz? Almanya'nÄ±n, Hollanda'nÄ±n, Avrupa'nÄ±n neden bizim bakanÄ±mÄ±zdan veya bakanlarÄ±mÄ±zdan rahatsÄ±z olduklarÄ±nÄ± anlÄ±yor musunuz? RahatsÄ±z olmaya devam edecekler Ã§Ã¼nkÃ¼ onlarÄ±n sahte insan haklarÄ±, sahte hukuk devleti, sahte demokrasi anlayÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±, o makyajlarÄ±nÄ± dÃ¶kerek, mazlum ve maÄŸdur milletlere, vicdanÄ± olan insanlÄ±ÄŸa inÅŸallah biz gÃ¶stereceÄŸiz ve yine devam edeceÄŸiz. DÃ¼nyada da TÃ¼rkiye'de de artÄ±k hiÃ§bir ÅŸey eskisi gibi olmayacak."

"HayÄ±rcÄ±lÄ±k" yapanlarÄ±n bu milletin birlik ve beraberliÄŸinden korktuÄŸunu ifade eden MÃ¼ezzinoÄŸlu, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle tamamladÄ±:

"Bu millete inanan, gÃ¼venen, bu milletle omuz omuza, gÃ¶nÃ¼l gÃ¶nÃ¼le yÃ¼rÃ¼mekten rahatsÄ±z olmayan bir kiÅŸinin vicdanÄ±nÄ±n 'hayÄ±r' diyebilmesi mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil Ã§Ã¼nkÃ¼ artÄ±k sistem, ipin ucunu millete veriyor, millete. Ä°pin ucu daha Ã¶nce kimde? Yeri geliyor orduda, yeri geliyor Anayasa Mahkemesinde, yeri geliyor bir tane savcÄ±da... (Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu) Son 10-15 gÃ¼ndÃ¼r diyor ki 'ArtÄ±k hakem millettir. Milletimiz hakemlik yapacak.' GÃ¼naydÄ±n beyefendi, gÃ¼naydÄ±n ya... Biz 2001'den beri hep milletin hakemliÄŸiyle geldik, sen ama milletin hakemliÄŸinden hep korktun. Anayasa Mahkemelerine sen gittin, 411 milletvekilinin Ã¼niversitelerde baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±yla ilgili dÃ¼zenlemeyi Anayasa Mahkemesine sen gÃ¶tÃ¼rdÃ¼n. Onu sen iptal ettirdin. Sen milleten korkmaya devam et, biz milletle yÃ¼rÃ¼meye devam edeceÄŸiz."

Â 



Ä°lgili Konular MÃ¼ezzinoÄŸlu STK
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Politika Haberleri
Hakkari'de quot Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi quot uygulamasÄ±
Hakkari'de "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" uygulamasÄ±

Hakkari merkez ile Ã‡ukurca, Åžemdinli ve YÃ¼ksekova ilÃ§elerinde bazÄ± alanlar 15 gÃ¼n sÃ¼reyle "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" ilan edildi
TÃ¼rkiye ÅžÄ°Ã–'nÃ¼n Ã¶nemli bir diyalog ortaÄŸÄ±'
'TÃ¼rkiye, ÅžÄ°Ã–'nÃ¼n Ã¶nemli bir diyalog ortaÄŸÄ±'

Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Hua, TÃ¼rkiye'nin ÅžÄ°Ã– ile iÅŸ birliÄŸini derinleÅŸtirme arzusunu deÄŸerlendireceklerini belirterek, "TÃ¼rkiye, Avrasya'da Ã¶nemli bir Ã¼lke ve ÅžÄ°Ã–'nÃ¼n Ã¶nemli bir diyalog ortaÄŸÄ±" dedi.
Mogherini'den quot tansiyonu dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼n quot Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
Mogherini'den "tansiyonu dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼n" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

AB Komiserleri Mogherini ve Hahn, "TÃ¼rkiye ve bazÄ± AB Ã¼yesi Ã¼lkeler arasÄ±nda tansiyonunun dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi" Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
FETÃ–'nÃ¼n Adli TÄ±p yapÄ±lanmasÄ± hakkÄ±nda iddianame hazÄ±r
FETÃ–'nÃ¼n Adli TÄ±p yapÄ±lanmasÄ± hakkÄ±nda iddianame hazÄ±r

FETÃ–'nÃ¼n Adli TÄ±p Kurumu yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma sonucunda, 37'si tutuklu 52 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda ''silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak'' suÃ§undan 15'er yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle iddianame hazÄ±rlandÄ±
DÃ¼nya Tiyatro GÃ¼nÃ¼'nde oyunlar Ã¼cretsiz
DÃ¼nya Tiyatro GÃ¼nÃ¼'nde oyunlar Ã¼cretsiz

Devlet TiyatrolarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce, 27 Mart DÃ¼nya Tiyatro GÃ¼nÃ¼'nde 23 farklÄ± oyun Ã¼cretsiz sahnelenecek
KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu Bu bizim onurumuza dokunuyor
KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu: Bu bizim onurumuza dokunuyor

CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, 'BakanÄ±mÄ±z gidiyor Hollanda'ya, iÃ§eri almÄ±yorlar. UÃ§aÄŸÄ± geri Ã§eviriyorlar. Bu bizim onurumuza dokunuyor. dedi
Ã‡alÄ±ÅŸma BakanÄ± MÃ¼ezzinoÄŸlu STK'larla buluÅŸtu
Ã‡alÄ±ÅŸma BakanÄ± MÃ¼ezzinoÄŸlu STK'larla buluÅŸtu

Ã‡alÄ±ÅŸma BakanÄ± MÃ¼ezzinoÄŸlu, Hollanda'nÄ±n skandal tavÄ±rlarÄ±na iliÅŸkin "DÃ¼nya 'One minute'ten sonra rahatsÄ±z olmaya baÅŸladÄ±. RahatsÄ±z olmaya devam edecekler Ã§Ã¼nkÃ¼ onlarÄ±n sahte demokrasi anlayÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± dÃ¶kerek, vicdanÄ± olan insanlÄ±ÄŸa gÃ¶stereceÄŸiz" dedi.
Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na askeri sevkiyat
Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na askeri sevkiyat

Ã‡eÅŸitli illerden gÃ¶nderilen zÄ±rhlÄ± personel taÅŸÄ±yÄ±cÄ±lar, Kilis'in Elbeyli ilÃ§esine ulaÅŸtÄ±
Eski HDP'li vekil YÃ¼ksekdaÄŸ ifade verdi
Eski HDP'li vekil YÃ¼ksekdaÄŸ ifade verdi

YÃ¼ksekdaÄŸ, "SÄ±rtÄ±mÄ±zÄ± YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslÄ±yoruz" sÃ¶zleri nedeniyle terÃ¶r propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle ÅžanlÄ±urfa'da yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ±na SEGBÄ°S aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla katÄ±larak ifade verdi.
Batman'da eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki PKK'lÄ± yakalandÄ±
Batman'da eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki PKK'lÄ± yakalandÄ±

Batman'da PKK/KCK'ya yÃ¶nelik operasyonda yakalanan PKK'lÄ± tutuklandÄ±
TerÃ¶rle mÃ¼cadelede bir haftalÄ±k bilanÃ§o
TerÃ¶rle mÃ¼cadelede bir haftalÄ±k bilanÃ§o

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, son bir haftada Ã¼lke genelinde terÃ¶rle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonlarda 30'u Ã¶lÃ¼, 35'i saÄŸ ve 5'i teslim olmak Ã¼zere 70 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi
Almanya CSU'dan quot Ä°ncirlikten Ã§ekilelim quot teklifi
Almanya CSU'dan "Ä°ncirlikten Ã§ekilelim" teklifi

Berlin'deki koalisyon hÃ¼kÃ¼metinin ortaklarÄ±ndan CSU, Ä°ncirlik'teki Alman askerlerinin geri Ã§ekilmesini istedi.
Kars'taki 'FETÃ– ana davasÄ±' baÅŸladÄ±
Kars'taki 'FETÃ– ana davasÄ±' baÅŸladÄ±

FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine katÄ±ldÄ±klarÄ± ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n kentteki sÃ¶zde "ana komuta kademesi"nde yer aldÄ±klarÄ± iddia edilen aralarÄ±nda "dÃ¶nemin 14. Mekanize Piyade Tugay KomutanÄ± AvcÄ±'nÄ±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± 17 eski rÃ¼tbeli askerin yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±
Kara Harp Okulunda yeni eÄŸitim-Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ± baÅŸladÄ±
Kara Harp Okulunda yeni eÄŸitim-Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ± baÅŸladÄ±

Kara Harp Okulu KomutanÄ± TuÄŸgeneral GÃ¼zeller, "Ãœlkemizi hain emelleri doÄŸrultusunda, sonu bilinmez karanlÄ±klara mahkum etmek isteyenler layÄ±k olduklarÄ± yerlerdedir. TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve mÃ¼dafaa edecek olanlar ise kalplerindeki heyecanla ÅŸu anda buradalar, Gabar daÄŸÄ±ndalar, El Bab'dalar" dedi
Bakan KÄ±lÄ±Ã§'tan Alman ARD kanalÄ±nda tokat gibi cevaplar
Bakan KÄ±lÄ±Ã§'tan Alman ARD kanalÄ±nda tokat gibi cevaplar

GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Akif Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§, Alman Birinci Televizyonu ARD'de Anne Will'in yÃ¶nettiÄŸi programda gÃ¼ndeme iliÅŸkin konuÅŸtu
Hava Harp Okulu Ã¶ÄŸrencilerinin '15 Temmuz' davasÄ± baÅŸladÄ±
Hava Harp Okulu Ã¶ÄŸrencilerinin '15 Temmuz' davasÄ± baÅŸladÄ±

15 Temmuz darbe giriÅŸimine takviye amacÄ±yla gÃ¶revlendirilen ve aralarÄ±nda 70 Hava Harp Okulu Ã¶ÄŸrencisi, bunlardan sorumlu 3 komutan ile ÅŸofÃ¶r olarak gÃ¶rev yapan 2 erin yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±.

Haberler

STK'lardan Kayseri'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na tepki
STK'lardan Kayseri'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na tepki

STK'lara baÄŸÄ±ÅŸlarda bÃ¼yÃ¼k dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ
STK'lara baÄŸÄ±ÅŸlarda bÃ¼yÃ¼k dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ

Vekaletle kurban kesimi iÃ§in son gÃ¼nler
Vekaletle kurban kesimi iÃ§in son gÃ¼nler

STK projelerine 3 milyon avro hibe
STK projelerine 3 milyon avro hibe

DÃ¼ÅŸÃ¼nce KuruluÅŸlarÄ± Ä°ndeksi'ne TÃ¼rkiye'den 29 STK
DÃ¼ÅŸÃ¼nce KuruluÅŸlarÄ± Ä°ndeksi'ne TÃ¼rkiye'den 29 STK

Sivil toplum ve kÃ¼resel siyaset
Sivil toplum ve kÃ¼resel siyaset

Bakan MÃ¼ezzinoÄŸlu maden faciasÄ± bÃ¶lgesinde
Bakan MÃ¼ezzinoÄŸlu maden faciasÄ± bÃ¶lgesinde






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi
e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 