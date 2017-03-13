14:52, 13 Mart 2017 Pazartesi

Ã‡alÄ±ÅŸma BakanÄ± MÃ¼ezzinoÄŸlu STK'larla buluÅŸtu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AK Parti Serdivan Ä°lÃ§e BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca dÃ¼zenlenen programda Balkan ve Rumeli derneklerinin temsilcileriyle bir araya gelen Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Mehmet Â MÃ¼ezzinoÄŸlu, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n dÃ¼nya Ã¼lkelerine, "Ey dÃ¼nya, artÄ±k dÃ¼nyada hiÃ§bir ÅŸey eskisi gibi olmayacak." dediÄŸini, bunu ilk defa Davos'ta "One minute" diyerek haykÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"DÃ¼nya, 'One minute'ten sonra rahatsÄ±z olmaya baÅŸladÄ±. Sonra BM kÃ¼rsÃ¼sÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ± ve dedi ki, 'Ey BirleÅŸmiÅŸ Milletler, sen burada 5 devletle dÃ¼nyaya yÃ¶n vermeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorsun ama artÄ±k dÃ¼nyada da hiÃ§bir ÅŸey eskisi olmayacak Ã§Ã¼nkÃ¼ dÃ¼nya beÅŸten bÃ¼yÃ¼ktÃ¼r.' dedi. Oynanan oyunlarÄ±n arkasÄ±nda neler yattÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yor muyuz? Almanya'nÄ±n, Hollanda'nÄ±n, Avrupa'nÄ±n neden bizim bakanÄ±mÄ±zdan veya bakanlarÄ±mÄ±zdan rahatsÄ±z olduklarÄ±nÄ± anlÄ±yor musunuz? RahatsÄ±z olmaya devam edecekler Ã§Ã¼nkÃ¼ onlarÄ±n sahte insan haklarÄ±, sahte hukuk devleti, sahte demokrasi anlayÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±, o makyajlarÄ±nÄ± dÃ¶kerek, mazlum ve maÄŸdur milletlere, vicdanÄ± olan insanlÄ±ÄŸa inÅŸallah biz gÃ¶stereceÄŸiz ve yine devam edeceÄŸiz. DÃ¼nyada da TÃ¼rkiye'de de artÄ±k hiÃ§bir ÅŸey eskisi gibi olmayacak."

"HayÄ±rcÄ±lÄ±k" yapanlarÄ±n bu milletin birlik ve beraberliÄŸinden korktuÄŸunu ifade eden MÃ¼ezzinoÄŸlu, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle tamamladÄ±:

"Bu millete inanan, gÃ¼venen, bu milletle omuz omuza, gÃ¶nÃ¼l gÃ¶nÃ¼le yÃ¼rÃ¼mekten rahatsÄ±z olmayan bir kiÅŸinin vicdanÄ±nÄ±n 'hayÄ±r' diyebilmesi mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil Ã§Ã¼nkÃ¼ artÄ±k sistem, ipin ucunu millete veriyor, millete. Ä°pin ucu daha Ã¶nce kimde? Yeri geliyor orduda, yeri geliyor Anayasa Mahkemesinde, yeri geliyor bir tane savcÄ±da... (Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu) Son 10-15 gÃ¼ndÃ¼r diyor ki 'ArtÄ±k hakem millettir. Milletimiz hakemlik yapacak.' GÃ¼naydÄ±n beyefendi, gÃ¼naydÄ±n ya... Biz 2001'den beri hep milletin hakemliÄŸiyle geldik, sen ama milletin hakemliÄŸinden hep korktun. Anayasa Mahkemelerine sen gittin, 411 milletvekilinin Ã¼niversitelerde baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±yla ilgili dÃ¼zenlemeyi Anayasa Mahkemesine sen gÃ¶tÃ¼rdÃ¼n. Onu sen iptal ettirdin. Sen milleten korkmaya devam et, biz milletle yÃ¼rÃ¼meye devam edeceÄŸiz."

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