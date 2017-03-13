Ã‡alÄ±ÅŸma BakanÄ± MÃ¼ezzinoÄŸlu STK'larla buluÅŸtu

AK Parti Serdivan Ä°lÃ§e BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca dÃ¼zenlenen programda Balkan ve Rumeli derneklerinin temsilcileriyle bir araya gelen Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Mehmet Â MÃ¼ezzinoÄŸlu, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n dÃ¼nya Ã¼lkelerine, "Ey dÃ¼nya, artÄ±k dÃ¼nyada hiÃ§bir ÅŸey eskisi gibi olmayacak." dediÄŸini, bunu ilk defa Davos'ta "One minute" diyerek haykÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"DÃ¼nya, 'One minute'ten sonra rahatsÄ±z olmaya baÅŸladÄ±. Sonra BM kÃ¼rsÃ¼sÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ± ve dedi ki, 'Ey BirleÅŸmiÅŸ Milletler, sen burada 5 devletle dÃ¼nyaya yÃ¶n vermeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorsun ama artÄ±k dÃ¼nyada da hiÃ§bir ÅŸey eskisi olmayacak Ã§Ã¼nkÃ¼ dÃ¼nya beÅŸten bÃ¼yÃ¼ktÃ¼r.' dedi. Oynanan oyunlarÄ±n arkasÄ±nda neler yattÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yor muyuz? Almanya'nÄ±n, Hollanda'nÄ±n, Avrupa'nÄ±n neden bizim bakanÄ±mÄ±zdan veya bakanlarÄ±mÄ±zdan rahatsÄ±z olduklarÄ±nÄ± anlÄ±yor musunuz? RahatsÄ±z olmaya devam edecekler Ã§Ã¼nkÃ¼ onlarÄ±n sahte insan haklarÄ±, sahte hukuk devleti, sahte demokrasi anlayÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±, o makyajlarÄ±nÄ± dÃ¶kerek, mazlum ve maÄŸdur milletlere, vicdanÄ± olan insanlÄ±ÄŸa inÅŸallah biz gÃ¶stereceÄŸiz ve yine devam edeceÄŸiz. DÃ¼nyada da TÃ¼rkiye'de de artÄ±k hiÃ§bir ÅŸey eskisi gibi olmayacak."
"HayÄ±rcÄ±lÄ±k" yapanlarÄ±n bu milletin birlik ve beraberliÄŸinden korktuÄŸunu ifade eden MÃ¼ezzinoÄŸlu, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle tamamladÄ±:
"Bu millete inanan, gÃ¼venen, bu milletle omuz omuza, gÃ¶nÃ¼l gÃ¶nÃ¼le yÃ¼rÃ¼mekten rahatsÄ±z olmayan bir kiÅŸinin vicdanÄ±nÄ±n 'hayÄ±r' diyebilmesi mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil Ã§Ã¼nkÃ¼ artÄ±k sistem, ipin ucunu millete veriyor, millete. Ä°pin ucu daha Ã¶nce kimde? Yeri geliyor orduda, yeri geliyor Anayasa Mahkemesinde, yeri geliyor bir tane savcÄ±da... (Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu) Son 10-15 gÃ¼ndÃ¼r diyor ki 'ArtÄ±k hakem millettir. Milletimiz hakemlik yapacak.' GÃ¼naydÄ±n beyefendi, gÃ¼naydÄ±n ya... Biz 2001'den beri hep milletin hakemliÄŸiyle geldik, sen ama milletin hakemliÄŸinden hep korktun. Anayasa Mahkemelerine sen gittin, 411 milletvekilinin Ã¼niversitelerde baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±yla ilgili dÃ¼zenlemeyi Anayasa Mahkemesine sen gÃ¶tÃ¼rdÃ¼n. Onu sen iptal ettirdin. Sen milleten korkmaya devam et, biz milletle yÃ¼rÃ¼meye devam edeceÄŸiz."
Â
Hakkari merkez ile Ã‡ukurca, Åžemdinli ve YÃ¼ksekova ilÃ§elerinde bazÄ± alanlar 15 gÃ¼n sÃ¼reyle "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" ilan edildi
Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Hua, TÃ¼rkiye'nin ÅžÄ°Ã– ile iÅŸ birliÄŸini derinleÅŸtirme arzusunu deÄŸerlendireceklerini belirterek, "TÃ¼rkiye, Avrasya'da Ã¶nemli bir Ã¼lke ve ÅžÄ°Ã–'nÃ¼n Ã¶nemli bir diyalog ortaÄŸÄ±" dedi.
AB Komiserleri Mogherini ve Hahn, "TÃ¼rkiye ve bazÄ± AB Ã¼yesi Ã¼lkeler arasÄ±nda tansiyonunun dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi" Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
FETÃ–'nÃ¼n Adli TÄ±p Kurumu yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma sonucunda, 37'si tutuklu 52 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda ''silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak'' suÃ§undan 15'er yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle iddianame hazÄ±rlandÄ±
Devlet TiyatrolarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce, 27 Mart DÃ¼nya Tiyatro GÃ¼nÃ¼'nde 23 farklÄ± oyun Ã¼cretsiz sahnelenecek
CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, 'BakanÄ±mÄ±z gidiyor Hollanda'ya, iÃ§eri almÄ±yorlar. UÃ§aÄŸÄ± geri Ã§eviriyorlar. Bu bizim onurumuza dokunuyor. dedi
Ã‡alÄ±ÅŸma BakanÄ± MÃ¼ezzinoÄŸlu, Hollanda'nÄ±n skandal tavÄ±rlarÄ±na iliÅŸkin "DÃ¼nya 'One minute'ten sonra rahatsÄ±z olmaya baÅŸladÄ±. RahatsÄ±z olmaya devam edecekler Ã§Ã¼nkÃ¼ onlarÄ±n sahte demokrasi anlayÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± dÃ¶kerek, vicdanÄ± olan insanlÄ±ÄŸa gÃ¶stereceÄŸiz" dedi.
Ã‡eÅŸitli illerden gÃ¶nderilen zÄ±rhlÄ± personel taÅŸÄ±yÄ±cÄ±lar, Kilis'in Elbeyli ilÃ§esine ulaÅŸtÄ±
YÃ¼ksekdaÄŸ, "SÄ±rtÄ±mÄ±zÄ± YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslÄ±yoruz" sÃ¶zleri nedeniyle terÃ¶r propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle ÅžanlÄ±urfa'da yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ±na SEGBÄ°S aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla katÄ±larak ifade verdi.
Batman'da PKK/KCK'ya yÃ¶nelik operasyonda yakalanan PKK'lÄ± tutuklandÄ±
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, son bir haftada Ã¼lke genelinde terÃ¶rle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonlarda 30'u Ã¶lÃ¼, 35'i saÄŸ ve 5'i teslim olmak Ã¼zere 70 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi
Berlin'deki koalisyon hÃ¼kÃ¼metinin ortaklarÄ±ndan CSU, Ä°ncirlik'teki Alman askerlerinin geri Ã§ekilmesini istedi.
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine katÄ±ldÄ±klarÄ± ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n kentteki sÃ¶zde "ana komuta kademesi"nde yer aldÄ±klarÄ± iddia edilen aralarÄ±nda "dÃ¶nemin 14. Mekanize Piyade Tugay KomutanÄ± AvcÄ±'nÄ±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± 17 eski rÃ¼tbeli askerin yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±
Kara Harp Okulu KomutanÄ± TuÄŸgeneral GÃ¼zeller, "Ãœlkemizi hain emelleri doÄŸrultusunda, sonu bilinmez karanlÄ±klara mahkum etmek isteyenler layÄ±k olduklarÄ± yerlerdedir. TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve mÃ¼dafaa edecek olanlar ise kalplerindeki heyecanla ÅŸu anda buradalar, Gabar daÄŸÄ±ndalar, El Bab'dalar" dedi
GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Akif Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§, Alman Birinci Televizyonu ARD'de Anne Will'in yÃ¶nettiÄŸi programda gÃ¼ndeme iliÅŸkin konuÅŸtu
15 Temmuz darbe giriÅŸimine takviye amacÄ±yla gÃ¶revlendirilen ve aralarÄ±nda 70 Hava Harp Okulu Ã¶ÄŸrencisi, bunlardan sorumlu 3 komutan ile ÅŸofÃ¶r olarak gÃ¶rev yapan 2 erin yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±.