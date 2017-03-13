Nijerya'da kamyon kazasÄ±: 35 Ã¶lÃ¼

Nijerya'da meydana gelenÂ trafik kazasÄ±nda 35 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
Adawama eyaleti Polis SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Othman Ebubekir, Yola-Ngurore istikametinde giden bir kamyonun, sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildiÄŸini belirtti.Â
Kazada, kamyon kasasÄ±ndaki 35 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, 28 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Ebubekir, kamyon kasasÄ±nda ayrÄ±ca Ã§ok sayÄ±da bÃ¼yÃ¼kbaÅŸ hayvanÄ±n da bulunduÄŸunu kaydetti.
Macaristan Ulusal Meclisinde yapÄ±lan oylamada 131 oy alan Janos Ader ikinci defa 5 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ildi.
Pakistan, Suudi Arabistan-Yemen sÄ±nÄ±rÄ±na muharip birlikler gÃ¶nderme kararÄ± aldÄ±
Venezuela Genel Hapishanesi'nde bulunan toplu mezardan 14 kiÅŸinin cesetleri Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
"Ã‡akal Carlos" lakabÄ±yla bilinen VenezuelalÄ± Sanchez'in 43 yÄ±l Ã¶nce Paris'te bir maÄŸazaya dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin dava Paris'te baÅŸladÄ±
Kosova DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±, MÃ¼slÃ¼man DÃ¼nyasÄ± Ligi Genel Sekreteri'ne Kosovaâ€™nÄ±n tanÄ±nmasÄ±na dair Ä°slam dÃ¼nyasÄ±ndaki lobicilik faaliyetlerinin artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi
Emekli Hollanda askeri Halil Ä°brahim Kurt, Rotterdam BaÅŸkonsolosluÄŸu Ã¶nÃ¼nde Hollanda polisinin atlÄ±, kÃ¶pekli ve coplu mÃ¼dahalesini anlattÄ±
Boeing, Ã‡in'de aÃ§acaÄŸÄ± montaj fabrikasÄ± ile yÄ±llÄ±k 100 uÃ§aÄŸÄ± hizmete alacak
Irak ordusuna baÄŸlÄ± gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, Musul'un batÄ± yakasÄ±ndaki Neft Mahallesi'ni DEAÅž'tan geri aldÄ±
Ä°srail gÃ¼Ã§leri aralarÄ±nda bu sabah DoÄŸu KudÃ¼s'te Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Filistinlinin ailesinden 4 kiÅŸinin de bulunduÄŸu 12 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±
MogadiÅŸu'da bir otelin Ã¶nÃ¼nde meydana gelen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da 8 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 5 kiÅŸi yaralandÄ±
Kazakistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Abdrahmanov, yarÄ±n baÅŸlamasÄ± planlanan Suriye konulu 3. tur Astana toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak taraflardan onay beklediklerini, toplantÄ±nÄ±n gÃ¼ndemini TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran'Ä±n belirleyeceÄŸini sÃ¶yledi
Somali'nin baÅŸkenti MogadiÅŸu'nun doÄŸusundaki bir askeri eÄŸitim merkezinin yakÄ±nÄ±nda bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda 2 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 4 kiÅŸi yaralandÄ±
Tayland'da gÃ¶sterilen, Burma saray entrikalarÄ±nÄ± konu aldÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼len tarihi dizi, MyanmarlÄ±larÄ± kÄ±zdÄ±rdÄ±.
Ä°sviÃ§re'nin aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± yayÄ±nlarÄ±yla bilinen Blick gazetesi, manÅŸetten TÃ¼rkÃ§e ifadelerle TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ± 16 Nisan'daki referandumda "HayÄ±r" oyu vermeye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±