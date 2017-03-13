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16:47, 13 Mart 2017 Pazartesi
Afrika
14:59, 13 Mart 2017 Pazartesi

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Nijerya'da kamyon kazasÄ±: 35 Ã¶lÃ¼
Nijerya'da kamyon kazasÄ±: 35 Ã¶lÃ¼
Foto: ArÅŸiv

Nijerya'da meydana gelen trafik kazasÄ±nda 35 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Nijerya'da meydana gelenÂ trafik kazasÄ±nda 35 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.

Adawama eyaleti Polis SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Othman Ebubekir, Yola-Ngurore istikametinde giden bir kamyonun, sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildiÄŸini belirtti.Â 

Kazada, kamyon kasasÄ±ndaki 35 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, 28 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Ebubekir, kamyon kasasÄ±nda ayrÄ±ca Ã§ok sayÄ±da bÃ¼yÃ¼kbaÅŸ hayvanÄ±n da bulunduÄŸunu kaydetti.



Ä°lgili Konular nijerya Nijeryada kaza Nijeryada trafik kazasÄ±
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