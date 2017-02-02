15:04, 13 Mart 2017 Pazartesi

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu: Bu bizim onurumuza dokunuyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, "BakanÄ±mÄ±z gidiyor Hollanda'ya, iÃ§eri almÄ±yorlar. UÃ§aÄŸÄ± geri Ã§eviriyorlar. Bu bizim onurumuza dokunuyor." dedi.

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Sincan'da muhtarlar buluÅŸmasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin koalisyonlarÄ± bitirmek iÃ§in getirilmek istenen bir dÃ¼zenleme olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Hollanda ve Almanya'da bakanlarÄ±n engellemelerine yÃ¶nelik deÄŸerlendirmelerde bulunmasÄ± istenen KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Lafla peynir gemisi yÃ¼rÃ¼mez. Bir ÅŸeyi yapacaksanÄ±z oturup yapacaksÄ±nÄ±z. Rahmetli Ecevit KÄ±brÄ±s'a Ã§Ä±karken Ã¶nceden aÃ§Ä±kladÄ± mÄ± 'Ben KÄ±brÄ±s'a Ã§Ä±kacaÄŸÄ±m" diye. HayÄ±r, ne zaman aÃ§Ä±kladÄ±? Bizim askerler KÄ±brÄ±s'a ayak bastÄ±ÄŸÄ± gÃ¼n dedi ki 'Biz KÄ±brÄ±s'tayÄ±z.' Bitti. DoÄŸru mudur? DoÄŸrudur. BakanÄ±mÄ±z gidiyor Hollanda'ya, iÃ§eri almÄ±yorlar. UÃ§aÄŸÄ± geri Ã§eviriyorlar. Bu bizim onurumuza dokunuyor. Efendim 'En aÄŸÄ±r ÅŸekilde bedelini Ã¶deyecekler.' NasÄ±l Ã¶deyecekler? 'Bekleyin, 16 Nisanâ€™dan sonra.' Niye 16 Nisan'dan sonra? Ä°ktidar tamam, muhalefet destek veriyor, sonuna kadar destekliyoruz, niye o zaman gereÄŸini yapmÄ±yorsun? Hollanda ile iliÅŸkilerin tamamÄ±nÄ± alÄ±n askÄ±ya. AlmÄ±yorlar."