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DÃ¼nya Tiyatro GÃ¼nÃ¼'nde oyunlar Ã¼cretsiz
DÃ¼nya Tiyatro GÃ¼nÃ¼'nde oyunlar Ã¼cretsiz

Devlet TiyatrolarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce, 27 Mart DÃ¼nya Tiyatro GÃ¼nÃ¼'nde 23 farklÄ± oyun Ã¼cretsiz sahnelenecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Devlet TiyatrolarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, 27 Mart DÃ¼nya Tiyatro GÃ¼nÃ¼'nde bazÄ± oyunlarÄ± izleyicilere Ã¼cretsiz sahneleyecek.

Devlet TiyatrolarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, DÃ¼nya Tiyatro GÃ¼nÃ¼'nde 23 oyun Ã¼cretsiz olarak tiyatroseverlerle buluÅŸacak.

Sanatseverler, Ã¼cretsiz temsilleri Devlet TiyatrolarÄ±â€™nÄ±n 12 yerleÅŸik bÃ¶lgesindeki 23 sahnesi ile Caddebostan KÃ¼ltÃ¼r Merkezi Turne Sahnesi'nde izleyebilecek. YaklaÅŸÄ±k 8 bin kiÅŸinin Ã¼cretsiz tiyatro izlemesini saÄŸlayacak etkinlikte, bir oyun da Ã§ocuklar iÃ§in sahnelenecek.

Ä°nsanlar arasÄ±ndaki psikolojik oyunlarÄ± iÅŸleyen Ä°ngiliz yazar Anthony Shafferâ€™Ä±n Kapan (Sleuth) adlÄ± oyununun ilk gÃ¶sterimi de 27 Mart Pazartesi gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak. GÃ¶ksel Kortay'Ä±n TÃ¼rkÃ§e'ye Ã§evirdiÄŸi ve GÃ¶khan KocaoÄŸlu'nun yÃ¶nettiÄŸi Kapan, Ã¼cretsiz ilk gÃ¶steriminin ardÄ±ndan Erzurum Devlet Tiyatrosu sahnesinde sezon boyunca izlenebilecek.

- 27 Mart'ta festival oyunlarÄ± da Ã¼cretsiz

Bursa 4. UluslararasÄ± Balkan Ãœlkeleri Tiyatro Festivali kapsamÄ±nda, Makedonya Tetova Ulusal Tiyatrosu yapÄ±mÄ± "Minik Thomas'Ä±n Ordusu" adlÄ± oyun, 27 Mart Pazartesi gÃ¼nÃ¼ sergilenecek Ã¼cretsiz temsiller arasÄ±nda bulunuyor.

Adana Devlet Tiyatrosu ve SabancÄ± VakfÄ± iÅŸ birliÄŸiyle dÃ¼zenlenen "Devlet TiyatrolarÄ± SabancÄ± UluslararasÄ± Tiyatro Festivali"nin 19'uncusu da 27 Mart DÃ¼nya Tiyatro GÃ¼nÃ¼'nde baÅŸlayacak.

AÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ã¼cretsiz izlenebilecek oyunlar ve sahneleri ÅŸÃ¶yle:

- Ankara Devlet Tiyatrosu; SÃ¶ylentiler - Ã‡ayyolu CÃ¼neyt GÃ¶kÃ§er Sahnesi, Gayri Resmi HÃ¼rrem - Åžinasi Sahnesi, GÃ¶zlerimi KaparÄ±m Vazifemi YaparÄ±m - KÃ¼Ã§Ã¼k Tiyatro, Moby Dick Beyaz Balina - AkÃ¼n Sahnesi, Felatun Bey ile RakÄ±m Efendi - AltÄ±ndaÄŸ Tiyatro Sahnesi, MeraklÄ±sÄ± Ä°Ã§in Ã–yle Bir Hikaye - Ä°rfan ÅžahinbaÅŸ AtÃ¶lye Sahnesi, Nehir - Oda Tiyatrosu, AkÄ±l Defteri - StÃ¼dyo Sahne, YeraltÄ±ndan Notlar - Ziraat Sahnesi,

- Ä°stanbul Devlet Tiyatrosu; Bersisa - Cevahir Sahneleri Salon 2, Yunus Emre - KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece KÃ¼ltÃ¼r Merkezi, Hamlet - ÃœskÃ¼dar Tekel Sahnesi, Coriolanus - Cadde Bostan KÃ¼ltÃ¼r Merkezi,

- Ä°zmir Devlet Tiyatrosu; YanÄ±k - Konak Sahnesi,

- Bursa Devlet Tiyatrosu; Bursa 4. UluslararasÄ± Balkan Ãœlkeleri Tiyatro Festivali kapsamÄ±nda Makedonya Tetova Ulusal Tiyatrosu yapÄ±mÄ± Minik Thomasâ€™Ä±n Ordusu - Ahmet Vefik PaÅŸa Sahnesi,

- Adana Devlet Tiyatrosu; SabancÄ± UluslararasÄ± Tiyatro Festivali aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ oyunu, Devlet Tiyatrosu Sahnesi,

- Trabzon Devlet Tiyatrosu; GÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ PatÄ±rtÄ±lÄ± Bir Hikaye - Atapark Haluk Ongan Sahnesi,

- DiyarbakÄ±r Devlet Tiyatrosu; Ruhlar Gelirse - Orhan Asena Sahnesi,

- Antalya Devlet Tiyatrosu; GeÃ§miÅŸten Gelen KadÄ±n - HaÅŸim Ä°ÅŸcan KÃ¼ltÃ¼r Merkezi KÃ¼Ã§Ã¼k Sahne,

- Erzurum Devlet Tiyatrosu; Kapan (Sleuth) - Erzurum DT sahnesi,

- Konya Devlet Tiyatrosu; Ã‡ocuk oyunu SayÄ± Dedektifleri - Konya DT Sahnesi,

- Sivas Devlet Tiyatrosu; 39 Basamak - AKM Sahnesi,

- Van Devlet Tiyatrosu; Delil YetersizliÄŸi - KÃ¼ltÃ¼r Merkezi Sahnesi.



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