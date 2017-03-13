DÃ¼nya Tiyatro GÃ¼nÃ¼'nde oyunlar Ã¼cretsiz

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Devlet TiyatrolarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, 27 Mart DÃ¼nya Tiyatro GÃ¼nÃ¼'nde bazÄ± oyunlarÄ± izleyicilere Ã¼cretsiz sahneleyecek.
Devlet TiyatrolarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, DÃ¼nya Tiyatro GÃ¼nÃ¼'nde 23 oyun Ã¼cretsiz olarak tiyatroseverlerle buluÅŸacak.
Sanatseverler, Ã¼cretsiz temsilleri Devlet TiyatrolarÄ±â€™nÄ±n 12 yerleÅŸik bÃ¶lgesindeki 23 sahnesi ile Caddebostan KÃ¼ltÃ¼r Merkezi Turne Sahnesi'nde izleyebilecek. YaklaÅŸÄ±k 8 bin kiÅŸinin Ã¼cretsiz tiyatro izlemesini saÄŸlayacak etkinlikte, bir oyun da Ã§ocuklar iÃ§in sahnelenecek.
Ä°nsanlar arasÄ±ndaki psikolojik oyunlarÄ± iÅŸleyen Ä°ngiliz yazar Anthony Shafferâ€™Ä±n Kapan (Sleuth) adlÄ± oyununun ilk gÃ¶sterimi de 27 Mart Pazartesi gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak. GÃ¶ksel Kortay'Ä±n TÃ¼rkÃ§e'ye Ã§evirdiÄŸi ve GÃ¶khan KocaoÄŸlu'nun yÃ¶nettiÄŸi Kapan, Ã¼cretsiz ilk gÃ¶steriminin ardÄ±ndan Erzurum Devlet Tiyatrosu sahnesinde sezon boyunca izlenebilecek.
- 27 Mart'ta festival oyunlarÄ± da Ã¼cretsiz
Bursa 4. UluslararasÄ± Balkan Ãœlkeleri Tiyatro Festivali kapsamÄ±nda, Makedonya Tetova Ulusal Tiyatrosu yapÄ±mÄ± "Minik Thomas'Ä±n Ordusu" adlÄ± oyun, 27 Mart Pazartesi gÃ¼nÃ¼ sergilenecek Ã¼cretsiz temsiller arasÄ±nda bulunuyor.
Adana Devlet Tiyatrosu ve SabancÄ± VakfÄ± iÅŸ birliÄŸiyle dÃ¼zenlenen "Devlet TiyatrolarÄ± SabancÄ± UluslararasÄ± Tiyatro Festivali"nin 19'uncusu da 27 Mart DÃ¼nya Tiyatro GÃ¼nÃ¼'nde baÅŸlayacak.
AÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ã¼cretsiz izlenebilecek oyunlar ve sahneleri ÅŸÃ¶yle:
- Ankara Devlet Tiyatrosu; SÃ¶ylentiler - Ã‡ayyolu CÃ¼neyt GÃ¶kÃ§er Sahnesi, Gayri Resmi HÃ¼rrem - Åžinasi Sahnesi, GÃ¶zlerimi KaparÄ±m Vazifemi YaparÄ±m - KÃ¼Ã§Ã¼k Tiyatro, Moby Dick Beyaz Balina - AkÃ¼n Sahnesi, Felatun Bey ile RakÄ±m Efendi - AltÄ±ndaÄŸ Tiyatro Sahnesi, MeraklÄ±sÄ± Ä°Ã§in Ã–yle Bir Hikaye - Ä°rfan ÅžahinbaÅŸ AtÃ¶lye Sahnesi, Nehir - Oda Tiyatrosu, AkÄ±l Defteri - StÃ¼dyo Sahne, YeraltÄ±ndan Notlar - Ziraat Sahnesi,
- Ä°stanbul Devlet Tiyatrosu; Bersisa - Cevahir Sahneleri Salon 2, Yunus Emre - KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece KÃ¼ltÃ¼r Merkezi, Hamlet - ÃœskÃ¼dar Tekel Sahnesi, Coriolanus - Cadde Bostan KÃ¼ltÃ¼r Merkezi,
- Ä°zmir Devlet Tiyatrosu; YanÄ±k - Konak Sahnesi,
- Bursa Devlet Tiyatrosu; Bursa 4. UluslararasÄ± Balkan Ãœlkeleri Tiyatro Festivali kapsamÄ±nda Makedonya Tetova Ulusal Tiyatrosu yapÄ±mÄ± Minik Thomasâ€™Ä±n Ordusu - Ahmet Vefik PaÅŸa Sahnesi,
- Adana Devlet Tiyatrosu; SabancÄ± UluslararasÄ± Tiyatro Festivali aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ oyunu, Devlet Tiyatrosu Sahnesi,
- Trabzon Devlet Tiyatrosu; GÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ PatÄ±rtÄ±lÄ± Bir Hikaye - Atapark Haluk Ongan Sahnesi,
- DiyarbakÄ±r Devlet Tiyatrosu; Ruhlar Gelirse - Orhan Asena Sahnesi,
- Antalya Devlet Tiyatrosu; GeÃ§miÅŸten Gelen KadÄ±n - HaÅŸim Ä°ÅŸcan KÃ¼ltÃ¼r Merkezi KÃ¼Ã§Ã¼k Sahne,
- Erzurum Devlet Tiyatrosu; Kapan (Sleuth) - Erzurum DT sahnesi,
- Konya Devlet Tiyatrosu; Ã‡ocuk oyunu SayÄ± Dedektifleri - Konya DT Sahnesi,
- Sivas Devlet Tiyatrosu; 39 Basamak - AKM Sahnesi,
- Van Devlet Tiyatrosu; Delil YetersizliÄŸi - KÃ¼ltÃ¼r Merkezi Sahnesi.
Hakkari merkez ile Ã‡ukurca, Åžemdinli ve YÃ¼ksekova ilÃ§elerinde bazÄ± alanlar 15 gÃ¼n sÃ¼reyle "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" ilan edildi
Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Hua, TÃ¼rkiye'nin ÅžÄ°Ã– ile iÅŸ birliÄŸini derinleÅŸtirme arzusunu deÄŸerlendireceklerini belirterek, "TÃ¼rkiye, Avrasya'da Ã¶nemli bir Ã¼lke ve ÅžÄ°Ã–'nÃ¼n Ã¶nemli bir diyalog ortaÄŸÄ±" dedi.
AB Komiserleri Mogherini ve Hahn, "TÃ¼rkiye ve bazÄ± AB Ã¼yesi Ã¼lkeler arasÄ±nda tansiyonunun dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi" Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
FETÃ–'nÃ¼n Adli TÄ±p Kurumu yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma sonucunda, 37'si tutuklu 52 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda ''silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak'' suÃ§undan 15'er yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle iddianame hazÄ±rlandÄ±
Devlet TiyatrolarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce, 27 Mart DÃ¼nya Tiyatro GÃ¼nÃ¼'nde 23 farklÄ± oyun Ã¼cretsiz sahnelenecek
CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, 'BakanÄ±mÄ±z gidiyor Hollanda'ya, iÃ§eri almÄ±yorlar. UÃ§aÄŸÄ± geri Ã§eviriyorlar. Bu bizim onurumuza dokunuyor. dedi
Ã‡alÄ±ÅŸma BakanÄ± MÃ¼ezzinoÄŸlu, Hollanda'nÄ±n skandal tavÄ±rlarÄ±na iliÅŸkin "DÃ¼nya 'One minute'ten sonra rahatsÄ±z olmaya baÅŸladÄ±. RahatsÄ±z olmaya devam edecekler Ã§Ã¼nkÃ¼ onlarÄ±n sahte demokrasi anlayÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± dÃ¶kerek, vicdanÄ± olan insanlÄ±ÄŸa gÃ¶stereceÄŸiz" dedi.
Ã‡eÅŸitli illerden gÃ¶nderilen zÄ±rhlÄ± personel taÅŸÄ±yÄ±cÄ±lar, Kilis'in Elbeyli ilÃ§esine ulaÅŸtÄ±
YÃ¼ksekdaÄŸ, "SÄ±rtÄ±mÄ±zÄ± YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslÄ±yoruz" sÃ¶zleri nedeniyle terÃ¶r propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle ÅžanlÄ±urfa'da yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ±na SEGBÄ°S aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla katÄ±larak ifade verdi.
Batman'da PKK/KCK'ya yÃ¶nelik operasyonda yakalanan PKK'lÄ± tutuklandÄ±
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, son bir haftada Ã¼lke genelinde terÃ¶rle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonlarda 30'u Ã¶lÃ¼, 35'i saÄŸ ve 5'i teslim olmak Ã¼zere 70 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi
Berlin'deki koalisyon hÃ¼kÃ¼metinin ortaklarÄ±ndan CSU, Ä°ncirlik'teki Alman askerlerinin geri Ã§ekilmesini istedi.
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine katÄ±ldÄ±klarÄ± ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n kentteki sÃ¶zde "ana komuta kademesi"nde yer aldÄ±klarÄ± iddia edilen aralarÄ±nda "dÃ¶nemin 14. Mekanize Piyade Tugay KomutanÄ± AvcÄ±'nÄ±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± 17 eski rÃ¼tbeli askerin yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±
Kara Harp Okulu KomutanÄ± TuÄŸgeneral GÃ¼zeller, "Ãœlkemizi hain emelleri doÄŸrultusunda, sonu bilinmez karanlÄ±klara mahkum etmek isteyenler layÄ±k olduklarÄ± yerlerdedir. TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve mÃ¼dafaa edecek olanlar ise kalplerindeki heyecanla ÅŸu anda buradalar, Gabar daÄŸÄ±ndalar, El Bab'dalar" dedi
GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Akif Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§, Alman Birinci Televizyonu ARD'de Anne Will'in yÃ¶nettiÄŸi programda gÃ¼ndeme iliÅŸkin konuÅŸtu
15 Temmuz darbe giriÅŸimine takviye amacÄ±yla gÃ¶revlendirilen ve aralarÄ±nda 70 Hava Harp Okulu Ã¶ÄŸrencisi, bunlardan sorumlu 3 komutan ile ÅŸofÃ¶r olarak gÃ¶rev yapan 2 erin yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±.