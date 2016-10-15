15:10, 13 Mart 2017 Pazartesi

Mogherini'den "tansiyonu dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼n" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±





AB Komiserleri Mogherini ve Hahn, "TÃ¼rkiye ve bazÄ± AB Ã¼yesi Ã¼lkeler arasÄ±nda tansiyonunun dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi" Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi AB Komiserleri Mogherini ve Hahn, "TÃ¼rkiye ve bazÄ± AB Ã¼yesi Ã¼lkeler arasÄ±nda son gÃ¼nlerde yaÅŸanan tansiyonun ardÄ±ndan, konunun daha fazla tÄ±rmandÄ±rÄ±lmasÄ±ndan kaÃ§Ä±nmak ve durumun sakinleÅŸmesi iÃ§in yollar bulmak gerekmektedir." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulunarak, sorunlu konularÄ±n ancak aÃ§Ä±k ve doÄŸrudan iletiÅŸim kanallarÄ± yoluyla Ã§Ã¶zÃ¼lebilebileceÄŸini belirttiler.

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