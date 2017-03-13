15:33, 13 Mart 2017 Pazartesi

Ã‡akal Carlos davasÄ± Paris'te baÅŸladÄ±





"Ã‡akal Carlos" lakabÄ±yla bilinen VenezuelalÄ± Sanchez'in 43 yÄ±l Ã¶nce Paris'te bir maÄŸazaya dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin dava Paris'te baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ã‡akal Carlos lakabÄ±yla tanÄ±nan VenezuelalÄ± Ä°lich Ramirez Sanchez'in 1974 yÄ±lÄ±nda Paris'te bir maÄŸazaya dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± Paris'te yapÄ±ldÄ±. 43 yÄ±l sonra aÃ§Ä±lan davada Sanchez, Paris AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±. Sanchez'in 1974 yÄ±lÄ±nda "Drugstore Publicis" adlÄ± maÄŸazaya el bombasÄ±yla dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da 2 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, 34 kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. Uzun sÃ¼re arandÄ±ktan sonra 1994'te Sudan'da yakalanan "Ã‡akal Carlos", 1975'te Paris'te 3 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle ilgili yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± baÅŸka bir davada Ã¶mÃ¼r boyu hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Sanchez, 2011 yÄ±lÄ±nda da 1982-83 yÄ±llarÄ±nda Fransa'da 11 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne ve 140'tan fazla kiÅŸinin yaralanmasÄ±na neden olan 4 saldÄ±rÄ±yÄ± azmettirmekten suÃ§lu bulunarak Ã¶mÃ¼r boyu hapis cezasÄ± daha almÄ±ÅŸtÄ±.

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