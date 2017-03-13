15:33, 13 Mart 2017 Pazartesi

'TÃ¼rkiye, ÅžÄ°Ã–'nÃ¼n Ã¶nemli bir diyalog ortaÄŸÄ±'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡in, TÃ¼rkiye'nin bÃ¶lgesinde Ã¶nemli bir Ã¼lke olduÄŸunu belirterekÂ Åžanghay Ä°ÅŸbirliÄŸi Ã–rgÃ¼tÃ¼Â (ÅžÄ°Ã–) kapsamÄ±nda iliÅŸkileri gÃ¼Ã§lendirebilecekleri mesajÄ±nÄ± verdi.

Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼Â Hua Ã‡unying, baÅŸkent Pekin'de dÃ¼zenlediÄŸi gÃ¼nlÃ¼k olaÄŸan basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, ÅžÄ°Ã–'nÃ¼n dÄ±ÅŸarÄ±ya aÃ§Ä±k, gÃ¶zlemci Ã¼lkelerle diyalog ve iÅŸ birliÄŸine Ã¶nem veren bir oluÅŸum olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Bir gazetecinin TÃ¼rkiye'nin ÅžÄ°Ã– ile iÅŸ birliÄŸini gÃ¼Ã§lendirme arzusunu birÃ§ok defa dile getirmesi konusunda Pekin yÃ¶netiminin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ sormasÄ± Ã¼zerine Hua, "TÃ¼rkiye, Avrasya'da Ã¶nemli bir Ã¼lke ve ÅžÄ°Ã–'nÃ¼n Ã¶nemli bir diyalog ortaÄŸÄ±" dedi.

"DÄ°ÄžER ÃœYE ÃœLKELER DE AYNI FÄ°KÄ°RDE OLURSA DEÄžERLENDÄ°RECEÄžÄ°Z"

SÃ¶zcÃ¼ Hua, "DiÄŸer Ã¼ye Ã¼lkelerin de aynÄ± fikirde olmasÄ± durumunda, Ã‡in tarafÄ± olarak TÃ¼rkiye'nin ÅžÄ°Ã– ile iÅŸ birliÄŸini derinleÅŸtirme arzusunu ortaklaÅŸa deÄŸerlendireceÄŸiz." diye konuÅŸtu.

Ã‡in, Rusya, Kazakistan, KÄ±rgÄ±zistan, Ã–zbekistan ve Tacikistan'Ä±n Ã¼yesi olduÄŸu ÅžÄ°Ã–'nÃ¼n Enerji KulÃ¼bÃ¼ dÃ¶nem baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini, diyalog ortaÄŸÄ± sÄ±fatÄ±yla bu yÄ±l TÃ¼rkiye Ã¼stleniyor.