15:47, 13 Mart 2017 Pazartesi

Venezuela'da hapishanede toplu mezar





Venezuela Genel Hapishanesi'nde bulunan toplu mezardan 14 kiÅŸinin cesetleri Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Venezuela'da kapatÄ±lan bir hapishanede toplu mezar bulundu. BBC'nin haberine gÃ¶re, Venezuela Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Guarico eyaletindeki Ã¼lkenin en bÃ¼yÃ¼k hapishanesi Venezuela Genel Hapishanesi'nde bulunan toplu mezardan 14 kiÅŸinin cesetlerinin Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Toplu mezarÄ±n, mahkumlar arasÄ±nda yaÅŸanan ÅŸiddetli Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan kapatÄ±lan ceza evindeki yenileme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda bulunduÄŸu belirtildi. Adli tÄ±p uzmanlarÄ±nÄ±n, toplu mezardan Ã§Ä±karÄ±lan cesetlerin kimliklerini henÃ¼z tespit edemediÄŸi kaydedildi. A Window on Freedom adlÄ± sivil toplum kuruluÅŸuna (STK) gÃ¶re, Venezuela Genel Hapishanesi'nde, tahliye edilmeden Ã¶nce 9 bin mahkum kalÄ±yordu. STK, Ã¼lkede hapishanelerin aÅŸÄ±rÄ± dolu olduÄŸunu, geÃ§en yÄ±l 173 mahkumun ceza evinde hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini savunuyor. Â

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