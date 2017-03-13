15:55, 13 Mart 2017 Pazartesi

Suudi Arabistan'Ä± Yemen'den Pakistan koruyacak





Pakistan, Suudi Arabistan-Yemen sÄ±nÄ±rÄ±na muharip birlikler gÃ¶nderme kararÄ± aldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Pakistan'Ä±n, Suudi Arabistan-Yemen sÄ±nÄ±rÄ±na muharip birlik gÃ¶ndereceÄŸi iddia ediliyor. Middle East Eye'dan (MEE) David Hearst'Ã¼n haberine gÃ¶re, Ã¼st dÃ¼zey gÃ¼venlik kaynaklarÄ± KrallÄ±k'Ä±n gÃ¼ney sÄ±nÄ±rÄ±na gÃ¶nderilecek birliÄŸin "yalnÄ±zca Suudi Arabistan topraklarÄ±nda" faaliyet yÃ¼rÃ¼teceÄŸi ve sÄ±nÄ±rÄ±n diÄŸer tarafÄ±na geÃ§meyeceÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor. Pakistan parlamentosu, 2 sene Ã¶nce Suudi Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki Arap iÅŸgal koalisyonunun Yemen'e saldÄ±rÄ±sÄ±na katÄ±lmayÄ± reddetmiÅŸti. Â

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