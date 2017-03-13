16:24, 13 Mart 2017 Pazartesi

Macaristan'da Janos Ader tekrar CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ildi





Macaristan Ulusal Meclisinde yapÄ±lan oylamada 131 oy alan Janos Ader ikinci defa 5 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Macaristan Ulusal Meclisinde yapÄ±lan ilk oylamada Ã¼Ã§te ikilik Ã§oÄŸunluÄŸun saÄŸlanamamasÄ± Ã¼zerine dÃ¼zenlenen ikinci oylamadaki geÃ§erli 170 oydan 131'ini alan iktidar ortaklarÄ± Fidesz-KDNP'nin adayÄ± Janos Ader ikinci kez 5 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ildi. Sol partilerin ortak adayÄ± eski Kamu BaÅŸdenetÃ§isi Laszlo Majtenyi ise ikinci oylamada 39 oy aldÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± belirleyen 199 sandalyeli Mecliste yapÄ±lan ilk oylamada 175 milletvekili oy kullanÄ±rken Janos Ader 131, sol partilerin ortak adayÄ± eski Kamu BaÅŸdenetÃ§isi Laszlo Majtenyi ise 44 oy aldÄ±. Parlamentoda yapÄ±lan seÃ§imi TÃ¼rkiye'nin BudapeÅŸte BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Åžakir FakÄ±lÄ± da takip etti.

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