16:46, 13 Mart 2017 Pazartesi

40 CHP'li AK Partiye geÃ§ti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kilis'te, CHP'den istifa eden 40 kiÅŸi, dÃ¼zenlenen tÃ¶renle AK Parti'ye katÄ±ldÄ±.

AK Parti SeÃ§im Ä°rtibat BÃ¼rosu'nda gerÃ§ekleÅŸtirilen tÃ¶rende, CHP yÃ¶netiminden istifa eden 40 kiÅŸiye yeni rozetlerini AK Parti Kilis milletvekilleri ReÅŸit Polat ve Hilmi DÃ¼lger ile Ä°l BaÅŸkanÄ± Ä°zzet Toprak taktÄ±.

Ä°l BaÅŸkanÄ± Toprak, yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, CHP yÃ¶netiminden istifa eden bir grup vatandaÅŸÄ±n AK Parti'ye katÄ±lÄ±m saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

BugÃ¼nkÃ¼ meselenin siyaset ve parti meselesi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Toprak, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"ArkadaÅŸlar, Ã¼lkenin ve Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n geleceÄŸi iÃ§in Ã¶zellikle de son 2 gÃ¼nde artan insani baskÄ±nÄ±n Ã¼zerine partimize katÄ±lÄ±m saÄŸladÄ±lar. DoÄŸrunun, gerÃ§eÄŸin AK Parti'de, Recep Tayyip ErdoÄŸan liderliÄŸinde olduÄŸunu anladÄ±klarÄ± iÃ§in buradalar. BugÃ¼n Avrupa'nÄ±n lalesi Hollanda'da olan iÅŸler bugÃ¼nÃ¼n meselesi deÄŸil. Bunlar geleceÄŸin meselesi. Gelecekte bÃ¼yÃ¼k ve gÃ¼Ã§lÃ¼ TÃ¼rkiye'yi gÃ¶rÃ¼yorlar. BÃ¼tÃ¼n dertleri, davalarÄ± bu. VatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ± o kurt kÃ¶peÄŸine Ä±sÄ±rtan insan, kÃ¶peÄŸi aÅŸaÄŸÄ±lamak istemiyorum ama ondan daha alt seviyede bir yaratÄ±ktÄ±r. Bunun cevabÄ±nÄ± TÃ¼rkiye verecektir. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n Ã¶nderliÄŸinde TÃ¼rkiye gerekeni yapacaktÄ±r. Bu konuda teÅŸkilat olarak kanÄ±mÄ±zÄ±n son damlasÄ±na kadar Ã¼lkenin ve reisimizin yanÄ±ndayÄ±z."

CHP'den istifa ederek AK Parti'ye Ã¼ye olan SelÃ§uk KarlangÄ±Ã§ da bir insanÄ±n doÄŸru yolda bulunup bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kÃ¶tÃ¼ insanlarÄ±n yÃ¶nÃ¼yle anladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "PKK, HDP, CHP, Amerika ve Avrupa'nÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a dÃ¼ÅŸman olduÄŸunu" sÃ¶yledi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a dÃ¼ÅŸman olanlarÄ±n kendilerine dost olamayacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden KarlangÄ±Ã§, "OnlarÄ±n dÃ¼ÅŸmanÄ± bizim dostumuz olacak. DolayÄ±sÄ±yla AK Parti, SayÄ±n Recep Tayyip ErdoÄŸan, milletvekillerimiz ve bu teÅŸkilata gÃ¶nÃ¼l veren herkes bizim dostumuz. Bundan sonra biz de dostlarÄ±mÄ±zÄ±n yanÄ±nda olacaÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu.

Åžemsi Arslan da CHP'nin ÅŸimdiye kadar yÃ¼rÃ¼tmÃ¼ÅŸ olduÄŸu politikasÄ±nÄ± yanlÄ±ÅŸ bulduÄŸu iÃ§in AK Parti'ye geÃ§meye karar verdiÄŸini belirterek, TÃ¼rkiye'nin geleceÄŸi adÄ±na bÃ¶yle bir karar aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.