40 CHP'li AK Partiye geÃ§ti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Kilis'te, CHP'den istifa eden 40 kiÅŸi, dÃ¼zenlenen tÃ¶renle AK Parti'ye katÄ±ldÄ±.
AK Parti SeÃ§im Ä°rtibat BÃ¼rosu'nda gerÃ§ekleÅŸtirilen tÃ¶rende, CHP yÃ¶netiminden istifa eden 40 kiÅŸiye yeni rozetlerini AK Parti Kilis milletvekilleri ReÅŸit Polat ve Hilmi DÃ¼lger ile Ä°l BaÅŸkanÄ± Ä°zzet Toprak taktÄ±.
Ä°l BaÅŸkanÄ± Toprak, yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, CHP yÃ¶netiminden istifa eden bir grup vatandaÅŸÄ±n AK Parti'ye katÄ±lÄ±m saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
BugÃ¼nkÃ¼ meselenin siyaset ve parti meselesi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Toprak, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"ArkadaÅŸlar, Ã¼lkenin ve Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n geleceÄŸi iÃ§in Ã¶zellikle de son 2 gÃ¼nde artan insani baskÄ±nÄ±n Ã¼zerine partimize katÄ±lÄ±m saÄŸladÄ±lar. DoÄŸrunun, gerÃ§eÄŸin AK Parti'de, Recep Tayyip ErdoÄŸan liderliÄŸinde olduÄŸunu anladÄ±klarÄ± iÃ§in buradalar. BugÃ¼n Avrupa'nÄ±n lalesi Hollanda'da olan iÅŸler bugÃ¼nÃ¼n meselesi deÄŸil. Bunlar geleceÄŸin meselesi. Gelecekte bÃ¼yÃ¼k ve gÃ¼Ã§lÃ¼ TÃ¼rkiye'yi gÃ¶rÃ¼yorlar. BÃ¼tÃ¼n dertleri, davalarÄ± bu. VatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ± o kurt kÃ¶peÄŸine Ä±sÄ±rtan insan, kÃ¶peÄŸi aÅŸaÄŸÄ±lamak istemiyorum ama ondan daha alt seviyede bir yaratÄ±ktÄ±r. Bunun cevabÄ±nÄ± TÃ¼rkiye verecektir. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n Ã¶nderliÄŸinde TÃ¼rkiye gerekeni yapacaktÄ±r. Bu konuda teÅŸkilat olarak kanÄ±mÄ±zÄ±n son damlasÄ±na kadar Ã¼lkenin ve reisimizin yanÄ±ndayÄ±z."
CHP'den istifa ederek AK Parti'ye Ã¼ye olan SelÃ§uk KarlangÄ±Ã§ da bir insanÄ±n doÄŸru yolda bulunup bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kÃ¶tÃ¼ insanlarÄ±n yÃ¶nÃ¼yle anladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "PKK, HDP, CHP, Amerika ve Avrupa'nÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a dÃ¼ÅŸman olduÄŸunu" sÃ¶yledi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a dÃ¼ÅŸman olanlarÄ±n kendilerine dost olamayacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden KarlangÄ±Ã§, "OnlarÄ±n dÃ¼ÅŸmanÄ± bizim dostumuz olacak. DolayÄ±sÄ±yla AK Parti, SayÄ±n Recep Tayyip ErdoÄŸan, milletvekillerimiz ve bu teÅŸkilata gÃ¶nÃ¼l veren herkes bizim dostumuz. Bundan sonra biz de dostlarÄ±mÄ±zÄ±n yanÄ±nda olacaÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu.
Åžemsi Arslan da CHP'nin ÅŸimdiye kadar yÃ¼rÃ¼tmÃ¼ÅŸ olduÄŸu politikasÄ±nÄ± yanlÄ±ÅŸ bulduÄŸu iÃ§in AK Parti'ye geÃ§meye karar verdiÄŸini belirterek, TÃ¼rkiye'nin geleceÄŸi adÄ±na bÃ¶yle bir karar aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
Hatay'da, FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda hakkÄ±nda silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olma suÃ§undan dava aÃ§Ä±lan eski icra mÃ¼dÃ¼rÃ¼ 4 yÄ±l 2 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
Ä°ngiltere'nin Ã¶nde gelen gazetelerinden The Times, Hollanda BaÅŸbakanÄ± Mark Rutte'yi TÃ¼rkiye'ye yÃ¶nelik tavrÄ±ndan dolayÄ± eleÅŸtirdi
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, Hollanda'nÄ±n skandal tavrÄ±na iliÅŸkin, "Hollanda'da yaÅŸayan soydaÅŸlarÄ±mÄ±za, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za sesleniyorum, TÃ¼rkiye-Hollanda iliÅŸkilerini gerenleri sandÄ±kta unutmayÄ±n." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
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Bitlis ValiliÄŸi: "Nevruzun 21 Mart'tan baÅŸka bir tarihte kutlanmasÄ±na, bu amaÃ§la yapÄ±lacak her tÃ¼rlÃ¼ yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ, basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±, miting, Ã§adÄ±r kurma, stant aÃ§ma ve benzeri tÃ¼rdeki tÃ¼m etkinliklere mÃ¼saade edilmeyecektir" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Bakan Ã‡elik Hollanda ile yaÅŸanan diplomatik krizile ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulunarak, AB'ye sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± anlaÅŸmasÄ± konusunda rest Ã§ekti.
Hakkari merkez ile Ã‡ukurca, Åžemdinli ve YÃ¼ksekova ilÃ§elerinde bazÄ± alanlar 15 gÃ¼n sÃ¼reyle "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" ilan edildi
Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Hua, TÃ¼rkiye'nin ÅžÄ°Ã– ile iÅŸ birliÄŸini derinleÅŸtirme arzusunu deÄŸerlendireceklerini belirterek, "TÃ¼rkiye, Avrasya'da Ã¶nemli bir Ã¼lke ve ÅžÄ°Ã–'nÃ¼n Ã¶nemli bir diyalog ortaÄŸÄ±" dedi.
AB Komiserleri Mogherini ve Hahn, "TÃ¼rkiye ve bazÄ± AB Ã¼yesi Ã¼lkeler arasÄ±nda tansiyonunun dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi" Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
FETÃ–'nÃ¼n Adli TÄ±p Kurumu yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma sonucunda, 37'si tutuklu 52 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda ''silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak'' suÃ§undan 15'er yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle iddianame hazÄ±rlandÄ±
Devlet TiyatrolarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce, 27 Mart DÃ¼nya Tiyatro GÃ¼nÃ¼'nde 23 farklÄ± oyun Ã¼cretsiz sahnelenecek
CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, 'BakanÄ±mÄ±z gidiyor Hollanda'ya, iÃ§eri almÄ±yorlar. UÃ§aÄŸÄ± geri Ã§eviriyorlar. Bu bizim onurumuza dokunuyor. dedi
Ã‡alÄ±ÅŸma BakanÄ± MÃ¼ezzinoÄŸlu, Hollanda'nÄ±n skandal tavÄ±rlarÄ±na iliÅŸkin "DÃ¼nya 'One minute'ten sonra rahatsÄ±z olmaya baÅŸladÄ±. RahatsÄ±z olmaya devam edecekler Ã§Ã¼nkÃ¼ onlarÄ±n sahte demokrasi anlayÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± dÃ¶kerek, vicdanÄ± olan insanlÄ±ÄŸa gÃ¶stereceÄŸiz" dedi.
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YÃ¼ksekdaÄŸ, "SÄ±rtÄ±mÄ±zÄ± YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslÄ±yoruz" sÃ¶zleri nedeniyle terÃ¶r propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle ÅžanlÄ±urfa'da yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ±na SEGBÄ°S aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla katÄ±larak ifade verdi.