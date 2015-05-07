16:49, 13 Mart 2017 Pazartesi

Hüsnü Mübarek serbest bırakılacak





Mısır'ın devrik lideri Hüsnü Mübarek bu hafta serbest bırakılacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Mısır mahkemesi tarafından aklanan, Mısır'ın devrik lideri Hüsnü Mübarek bu hafta serbest bırakılacak. Mısır Temyiz Mahkemesi, 2011’de göstericilerin öldürülmesine iştirak ettiği suçlamasıyla yargılandığı davada devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in beraat ettiğini Mart Ayı başında açıklamıştı. Mahkemeye oğulları Cemal ve Ala ile katılan Mübarek, beraat hükmünün açıklanmasının ardından, “Elhamdülillah, Allahu ekber.” demişti. Mübarek, aynı zamanda mahkeme salonunda bulunan emniyet yöneticileri tarafından da tebrik edilmişti. Kahire Ceza Mahkemesi Haziran 2012'de 239 göstericinin öldürülmesine iştirak ettiği gerekçesiyle Mübarek’i müebbet (25 yıl) hapis cezasına çarptırmıştı. Kararın temyiz edilmesi üzerine Mübarek yeniden yargılanmıştı.

İlgili Konular Hüsnü mübarek davası

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.