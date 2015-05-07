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Hüsnü Mübarek serbest bırakılacak
Hüsnü Mübarek serbest bırakılacak

Mısır'ın devrik lideri Hüsnü Mübarek bu hafta serbest bırakılacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Mısır mahkemesi tarafından aklanan, Mısır'ın devrik lideri Hüsnü Mübarek bu hafta serbest bırakılacak.

Mısır Temyiz Mahkemesi, 2011’de göstericilerin öldürülmesine iştirak ettiği suçlamasıyla yargılandığı davada devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in beraat ettiğini Mart Ayı başında açıklamıştı.

Mahkemeye oğulları Cemal ve Ala ile katılan Mübarek, beraat hükmünün açıklanmasının ardından, “Elhamdülillah, Allahu ekber.” demişti. Mübarek, aynı zamanda mahkeme salonunda bulunan emniyet yöneticileri tarafından da tebrik edilmişti.

Kahire Ceza Mahkemesi Haziran 2012'de 239 göstericinin öldürülmesine iştirak ettiği gerekçesiyle Mübarek’i müebbet (25 yıl) hapis cezasına çarptırmıştı. Kararın temyiz edilmesi üzerine Mübarek yeniden yargılanmıştı.



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