Hüsnü Mübarek serbest bırakılacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Mısır mahkemesi tarafından aklanan, Mısır'ın devrik lideri Hüsnü Mübarek bu hafta serbest bırakılacak.
Mısır Temyiz Mahkemesi, 2011’de göstericilerin öldürülmesine iştirak ettiği suçlamasıyla yargılandığı davada devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in beraat ettiğini Mart Ayı başında açıklamıştı.
Mahkemeye oğulları Cemal ve Ala ile katılan Mübarek, beraat hükmünün açıklanmasının ardından, “Elhamdülillah, Allahu ekber.” demişti. Mübarek, aynı zamanda mahkeme salonunda bulunan emniyet yöneticileri tarafından da tebrik edilmişti.
Kahire Ceza Mahkemesi Haziran 2012'de 239 göstericinin öldürülmesine iştirak ettiği gerekçesiyle Mübarek’i müebbet (25 yıl) hapis cezasına çarptırmıştı. Kararın temyiz edilmesi üzerine Mübarek yeniden yargılanmıştı.
Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, eski Polonya Devlet Başkanı Lech Kaczynski'nin öldüğü uçak kazasıyla ilgili ifade vermesi için Polonya'ya çağrıldı
İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında başkent Priştine'de program düzenlendi
Kenya'da hükümetle anlaşmaya varan öğretim üyeleri 54 günlük grevi bitirdi
Macaristan Ulusal Meclisinde yapılan oylamada 131 oy alan Janos Ader ikinci defa 5 yıllığına Cumhurbaşkanı seçildi.
Pakistan, Suudi Arabistan-Yemen sınırına muharip birlikler gönderme kararı aldı
Venezuela Genel Hapishanesi'nde bulunan toplu mezardan 14 kişinin cesetleri çıkarıldı
"Çakal Carlos" lakabıyla bilinen Venezuelalı Sanchez'in 43 yıl önce Paris'te bir mağazaya düzenlediği saldırıya ilişkin dava Paris'te başladı
Kosova Dışişleri Bakanı, Müslüman Dünyası Ligi Genel Sekreteri'ne Kosova’nın tanınmasına dair İslam dünyasındaki lobicilik faaliyetlerinin artırılmasını istedi
Emekli Hollanda askeri Halil İbrahim Kurt, Rotterdam Başkonsolosluğu önünde Hollanda polisinin atlı, köpekli ve coplu müdahalesini anlattı
Boeing, Çin'de açacağı montaj fabrikası ile yıllık 100 uçağı hizmete alacak
Irak ordusuna bağlı güvenlik güçleri, Musul'un batı yakasındaki Neft Mahallesi'ni DEAŞ'tan geri aldı
İsrail güçleri aralarında bu sabah Doğu Kudüs'te öldürülen Filistinlinin ailesinden 4 kişinin de bulunduğu 12 Filistinliyi gözaltına aldı
Mogadişu'da bir otelin önünde meydana gelen bombalı saldırıda 8 kişi öldü, 5 kişi yaralandı