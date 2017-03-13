Kenya'da Ã¶ÄŸretim gÃ¶revlilerinin grevi zamla sonuÃ§landÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Kenya'da 8 binden fazla Ã¶ÄŸretim gÃ¶revlisinin maaÅŸ artÄ±ÅŸÄ± talebiyle 54 gÃ¼n Ã¶nce baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± grevin hÃ¼kÃ¼metle imzalan 2013-2017 Toplu Ä°ÅŸ SÃ¶zleÅŸmesinin (CBA) ardÄ±ndan sonlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ulusal basÄ±nda yer alan habere gÃ¶re, Ãœniversite Akademik Personel BirliÄŸi (UASU) pazartesi gÃ¼nÃ¼ yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada hÃ¼kÃ¼metle uzlaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ±, imzaladÄ±klarÄ± CBA gereÄŸi maaÅŸlarÄ±na yÃ¼zde 17,5 zam yapÄ±lmasÄ± kararÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Ãœlke genelindeki devlet Ã¼niversitelerinde Ã§alÄ±ÅŸan binlerce Ã¶ÄŸretim gÃ¶revlisi, 2013 yÄ±lÄ±nda hÃ¼kÃ¼metle imzalanan Toplu Ä°ÅŸ SÃ¶zleÅŸmesi gereÄŸi maaÅŸlarÄ±na zam yapÄ±lmasÄ± talebiyle 54 gÃ¼n Ã¶nce greve gitmiÅŸti.
Uzun sÃ¼redir mÃ¼zakerelere devam eden Ã¶ÄŸretim gÃ¶revlileri 4 gÃ¼n Ã¶nce hÃ¼kÃ¼metin Ã¶nerdiÄŸi yÃ¼zde 18'lik maaÅŸ artÄ±ÅŸÄ± teklifini reddetmiÅŸ, maaÅŸlarÄ±na yÃ¼zde 30 zam yapÄ±lana kadar Ã¼niversitelere geri dÃ¶nmeyeceklerini belirtmiÅŸti.
YaklaÅŸÄ±k iki aydÄ±r ara verilen devlet Ã¼niversitelerindeki eÄŸitim Ã¶ÄŸretimin perÅŸembe gÃ¼nÃ¼nden itibaren baÅŸlamasÄ± bekleniyor.
Ãœlkede devlet Ã¼niversitelerinde Ã§alÄ±ÅŸan Ã¶ÄŸretim gÃ¶revlileri ortalama 2 bin dolar maaÅŸ alÄ±yor.
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