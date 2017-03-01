17:18, 13 Mart 2017 Pazartesi

AB BakanÄ±'ndan mÃ¼lteci resti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa BirliÄŸi (AB) BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã–mer Ã‡elik, Hollanda, Almanya ve AB Ã¼lkelerinde TÃ¼rk bakanlara yÃ¶nelik engellemeler ile yaÅŸanan son geliÅŸmeler ve AB'yle iliÅŸkiler konularÄ±nda televizyon, gazete ve ajanslarÄ±n Ankara temsilcilerine deÄŸerlendirmelerde bulundu.



Ã‡elik, "TÃ¼rkiye karadan geÃ§iÅŸler konusunu tekrar deÄŸerlendirmelidir" dedi.

Hollanda'nÄ±n TÃ¼rk bakanlara ve toplanma haklarÄ±nÄ± kullanan barÄ±ÅŸÃ§Ä±l vatandaÅŸlara yÃ¶nelik uygulamalarÄ±yla demokratik haklarÄ± askÄ±ya aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Ã‡elik, "Bu, bir siyaset krizi, Viyana SÃ¶zleÅŸmesi'nin ihlal edilmesi anlamÄ±nda bir uluslararasÄ± hukuk krizi olduÄŸu kadar Avrupa BirliÄŸi ve Hollanda aÃ§Ä±sÄ±ndan da bir deÄŸerler krizine iÅŸaret ediyor" diye konuÅŸtu.

"TaraflarÄ± itidale davet ediyoruz" ÅŸeklindeki aÃ§Ä±klamalardan duyduÄŸu rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± dile getiren Ã‡elik, "Burada aÃ§Ä±k ve net bir ÅŸekilde demokratik hakkÄ±nÄ± kullanmak isteyen bir tarafla demokratik haklarÄ± ihlal eden, ÅŸiddet kullanan, aÃ§Ä±k bir tabirle, insan haklarÄ± sÃ¶zleÅŸmesine riayet etmeyen ve neo-faÅŸist uygulamalara imza atan bir taraf var. DolayÄ±sÄ±yla taraflara itidal tavsiye etmek doÄŸru bir yaklaÅŸÄ±m deÄŸil, adil bir yaklaÅŸÄ±m deÄŸil" ifadesini kullandÄ±.

TÃ¼rkiye'nin tarih boyunca bir Avrupa Ã¼lkesi olduÄŸunu vurgulayan Ã‡elik, "AB ile tam Ã¼yelik mÃ¼zakereleri yÃ¼rÃ¼ten, Avrupa Konseyi Ã¼yesi, NATO Ã¼yesi ve OECD Ã¼yesi olarak aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde bÃ¼tÃ¼n Ã¼lkeleri, Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± SÃ¶zleÅŸmesi'ni (AÄ°HS) tehdit eden bu uygulamalara karÅŸÄ±, bu sÃ¶ylemlere karÅŸÄ± gÃ¶reve davet ediyoruz" dedi.

Ã‡elik, aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± dil kullanÄ±lmamasÄ± gerektiÄŸini her fÄ±rsatta AvrupalÄ± muhataplarÄ±na ilettiÄŸini belirterek, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Hollanda'daki seÃ§im Ã§erÃ§evesinde aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ä±rkÃ§Ä± liderin oy almasÄ±nÄ± gÃ¼ya engellemek Ã¼zere yapÄ±lan bu uygulamalar, neticede onun iktidara gelmesine yol aÃ§Ä±yor. Åžu anda, hiÃ§ seÃ§ime gerek yok, o aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ±, Ä±rkÃ§Ä±, gÃ¶Ã§men dÃ¼ÅŸmanÄ± lider iktidara sayÄ±sal olarak gelse de gelmese de siyasal olarak gelmiÅŸtir. DolayÄ±sÄ±yla ÅŸimdiki BaÅŸbakan, kendi Ã¼lkesini, Hollanda'yÄ± aÅŸÄ±rÄ± saÄŸa teslim etmiÅŸtir. Avrupa BirliÄŸi deÄŸerlerine dÃ¼ÅŸman bir yaklaÅŸÄ±ma teslim etmiÅŸtir. Burada, bÃ¼tÃ¼n Avrupa'nÄ±n demokratlarÄ±na, Avrupa'nÄ±n ilericilerine ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kÃ§Ã¼lerine bÃ¼yÃ¼k gÃ¶rev dÃ¼ÅŸÃ¼yor. Ã–zellikle Hollanda'daki bu neo-faÅŸist uygulama karÅŸÄ±sÄ±nda seslerini yÃ¼kseltmelidirler. Bunu kÄ±namalÄ±dÄ±rlar ve buna karÅŸÄ± ortak bir mÃ¼cadele oluÅŸturmalÄ±dÄ±rlar."

"HOLLANDA HÃœKÃœMETÄ° SUÃ‡ Ä°ÅžLEMÄ°ÅžTÄ°R"

Demokratik haklarÄ±n kullanÄ±mÄ±nÄ±n Hollanda tarafÄ±ndan engellendiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izen Ã‡elik, "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti bakanlarÄ±na uÃ§uÅŸ izni verilmemesi, kendi topraÄŸÄ±mÄ±z olan konsolosluk topraÄŸÄ±na giriÅŸimizin engellenmesi, maslahatgÃ¼zarÄ±mÄ±zÄ±n tutuklanmasÄ± aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde suÃ§tur ve bu suÃ§, Hollanda hÃ¼kÃ¼meti tarafÄ±ndan, onun verdiÄŸi talimatlarla iÅŸlenmiÅŸtir" diye konuÅŸtu.

TÃ¼rkiye ile AB'nin ortak deÄŸerleri olan demokrasi, hukuk devleti ve insan haklarÄ±nÄ±n, Hollanda'da ihlal edildiÄŸini vurgulayan Bakan Ã‡elik, birliÄŸin deÄŸerlerinin korunmasÄ± iÃ§in etkili ve hassas politika yÃ¼rÃ¼tmesi gerektiÄŸine dikkati Ã§ekti.

Ã‡elik, "EÄŸer bu ÅŸekilde bu geÃ§iÅŸtirilirse, buna gÃ¶z yumulursa, o zaman Avrupa BirliÄŸi aÃ§Ä±sÄ±ndan herhangi bir ÅŸekilde bir siyasi birlik olmaktan bahsetmek mÃ¼mkÃ¼n olmaz. Avrupa Ekonomik TopluluÄŸu ya da Ã‡elik KÃ¶mÃ¼r BirliÄŸi gibi bir birliÄŸe dÃ¶nÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ olur. DÃ¼nya aÃ§Ä±sÄ±ndan da cazibesini oluÅŸturan temel deÄŸerler birliÄŸi olma vasfÄ±nÄ± bu Ã§erÃ§evede kaybeder" dedi.