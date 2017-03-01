AB BakanÄ±'ndan mÃ¼lteci resti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Avrupa BirliÄŸi (AB) BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã–mer Ã‡elik, Hollanda, Almanya ve AB Ã¼lkelerinde TÃ¼rk bakanlara yÃ¶nelik engellemeler ile yaÅŸanan son geliÅŸmeler ve AB'yle iliÅŸkiler konularÄ±nda televizyon, gazete ve ajanslarÄ±n Ankara temsilcilerine deÄŸerlendirmelerde bulundu.
Ã‡elik, "TÃ¼rkiye karadan geÃ§iÅŸler konusunu tekrar deÄŸerlendirmelidir" dedi.
Hollanda'nÄ±n TÃ¼rk bakanlara ve toplanma haklarÄ±nÄ± kullanan barÄ±ÅŸÃ§Ä±l vatandaÅŸlara yÃ¶nelik uygulamalarÄ±yla demokratik haklarÄ± askÄ±ya aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Ã‡elik, "Bu, bir siyaset krizi, Viyana SÃ¶zleÅŸmesi'nin ihlal edilmesi anlamÄ±nda bir uluslararasÄ± hukuk krizi olduÄŸu kadar Avrupa BirliÄŸi ve Hollanda aÃ§Ä±sÄ±ndan da bir deÄŸerler krizine iÅŸaret ediyor" diye konuÅŸtu.
"TaraflarÄ± itidale davet ediyoruz" ÅŸeklindeki aÃ§Ä±klamalardan duyduÄŸu rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± dile getiren Ã‡elik, "Burada aÃ§Ä±k ve net bir ÅŸekilde demokratik hakkÄ±nÄ± kullanmak isteyen bir tarafla demokratik haklarÄ± ihlal eden, ÅŸiddet kullanan, aÃ§Ä±k bir tabirle, insan haklarÄ± sÃ¶zleÅŸmesine riayet etmeyen ve neo-faÅŸist uygulamalara imza atan bir taraf var. DolayÄ±sÄ±yla taraflara itidal tavsiye etmek doÄŸru bir yaklaÅŸÄ±m deÄŸil, adil bir yaklaÅŸÄ±m deÄŸil" ifadesini kullandÄ±.
TÃ¼rkiye'nin tarih boyunca bir Avrupa Ã¼lkesi olduÄŸunu vurgulayan Ã‡elik, "AB ile tam Ã¼yelik mÃ¼zakereleri yÃ¼rÃ¼ten, Avrupa Konseyi Ã¼yesi, NATO Ã¼yesi ve OECD Ã¼yesi olarak aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde bÃ¼tÃ¼n Ã¼lkeleri, Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± SÃ¶zleÅŸmesi'ni (AÄ°HS) tehdit eden bu uygulamalara karÅŸÄ±, bu sÃ¶ylemlere karÅŸÄ± gÃ¶reve davet ediyoruz" dedi.
Ã‡elik, aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± dil kullanÄ±lmamasÄ± gerektiÄŸini her fÄ±rsatta AvrupalÄ± muhataplarÄ±na ilettiÄŸini belirterek, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:
"Hollanda'daki seÃ§im Ã§erÃ§evesinde aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ä±rkÃ§Ä± liderin oy almasÄ±nÄ± gÃ¼ya engellemek Ã¼zere yapÄ±lan bu uygulamalar, neticede onun iktidara gelmesine yol aÃ§Ä±yor. Åžu anda, hiÃ§ seÃ§ime gerek yok, o aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ±, Ä±rkÃ§Ä±, gÃ¶Ã§men dÃ¼ÅŸmanÄ± lider iktidara sayÄ±sal olarak gelse de gelmese de siyasal olarak gelmiÅŸtir. DolayÄ±sÄ±yla ÅŸimdiki BaÅŸbakan, kendi Ã¼lkesini, Hollanda'yÄ± aÅŸÄ±rÄ± saÄŸa teslim etmiÅŸtir. Avrupa BirliÄŸi deÄŸerlerine dÃ¼ÅŸman bir yaklaÅŸÄ±ma teslim etmiÅŸtir. Burada, bÃ¼tÃ¼n Avrupa'nÄ±n demokratlarÄ±na, Avrupa'nÄ±n ilericilerine ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kÃ§Ã¼lerine bÃ¼yÃ¼k gÃ¶rev dÃ¼ÅŸÃ¼yor. Ã–zellikle Hollanda'daki bu neo-faÅŸist uygulama karÅŸÄ±sÄ±nda seslerini yÃ¼kseltmelidirler. Bunu kÄ±namalÄ±dÄ±rlar ve buna karÅŸÄ± ortak bir mÃ¼cadele oluÅŸturmalÄ±dÄ±rlar."
"HOLLANDA HÃœKÃœMETÄ° SUÃ‡ Ä°ÅžLEMÄ°ÅžTÄ°R"
Demokratik haklarÄ±n kullanÄ±mÄ±nÄ±n Hollanda tarafÄ±ndan engellendiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izen Ã‡elik, "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti bakanlarÄ±na uÃ§uÅŸ izni verilmemesi, kendi topraÄŸÄ±mÄ±z olan konsolosluk topraÄŸÄ±na giriÅŸimizin engellenmesi, maslahatgÃ¼zarÄ±mÄ±zÄ±n tutuklanmasÄ± aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde suÃ§tur ve bu suÃ§, Hollanda hÃ¼kÃ¼meti tarafÄ±ndan, onun verdiÄŸi talimatlarla iÅŸlenmiÅŸtir" diye konuÅŸtu.
TÃ¼rkiye ile AB'nin ortak deÄŸerleri olan demokrasi, hukuk devleti ve insan haklarÄ±nÄ±n, Hollanda'da ihlal edildiÄŸini vurgulayan Bakan Ã‡elik, birliÄŸin deÄŸerlerinin korunmasÄ± iÃ§in etkili ve hassas politika yÃ¼rÃ¼tmesi gerektiÄŸine dikkati Ã§ekti.
Ã‡elik, "EÄŸer bu ÅŸekilde bu geÃ§iÅŸtirilirse, buna gÃ¶z yumulursa, o zaman Avrupa BirliÄŸi aÃ§Ä±sÄ±ndan herhangi bir ÅŸekilde bir siyasi birlik olmaktan bahsetmek mÃ¼mkÃ¼n olmaz. Avrupa Ekonomik TopluluÄŸu ya da Ã‡elik KÃ¶mÃ¼r BirliÄŸi gibi bir birliÄŸe dÃ¶nÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ olur. DÃ¼nya aÃ§Ä±sÄ±ndan da cazibesini oluÅŸturan temel deÄŸerler birliÄŸi olma vasfÄ±nÄ± bu Ã§erÃ§evede kaybeder" dedi.
Hatay'da, FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda hakkÄ±nda silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olma suÃ§undan dava aÃ§Ä±lan eski icra mÃ¼dÃ¼rÃ¼ 4 yÄ±l 2 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
Ä°ngiltere'nin Ã¶nde gelen gazetelerinden The Times, Hollanda BaÅŸbakanÄ± Mark Rutte'yi TÃ¼rkiye'ye yÃ¶nelik tavrÄ±ndan dolayÄ± eleÅŸtirdi
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, Hollanda'nÄ±n skandal tavrÄ±na iliÅŸkin, "Hollanda'da yaÅŸayan soydaÅŸlarÄ±mÄ±za, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za sesleniyorum, TÃ¼rkiye-Hollanda iliÅŸkilerini gerenleri sandÄ±kta unutmayÄ±n." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
TEM otoyolunun Gerede ve Cankurtaran mevkisinde etkili olan yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, ulaÅŸÄ±mÄ± olumsuz etkiledi
Bitlis ValiliÄŸi: "Nevruzun 21 Mart'tan baÅŸka bir tarihte kutlanmasÄ±na, bu amaÃ§la yapÄ±lacak her tÃ¼rlÃ¼ yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ, basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±, miting, Ã§adÄ±r kurma, stant aÃ§ma ve benzeri tÃ¼rdeki tÃ¼m etkinliklere mÃ¼saade edilmeyecektir" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Bakan Ã‡elik Hollanda ile yaÅŸanan diplomatik krizile ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulunarak, AB'ye sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± anlaÅŸmasÄ± konusunda rest Ã§ekti.
Hakkari merkez ile Ã‡ukurca, Åžemdinli ve YÃ¼ksekova ilÃ§elerinde bazÄ± alanlar 15 gÃ¼n sÃ¼reyle "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" ilan edildi
Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Hua, TÃ¼rkiye'nin ÅžÄ°Ã– ile iÅŸ birliÄŸini derinleÅŸtirme arzusunu deÄŸerlendireceklerini belirterek, "TÃ¼rkiye, Avrasya'da Ã¶nemli bir Ã¼lke ve ÅžÄ°Ã–'nÃ¼n Ã¶nemli bir diyalog ortaÄŸÄ±" dedi.
AB Komiserleri Mogherini ve Hahn, "TÃ¼rkiye ve bazÄ± AB Ã¼yesi Ã¼lkeler arasÄ±nda tansiyonunun dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi" Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
FETÃ–'nÃ¼n Adli TÄ±p Kurumu yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma sonucunda, 37'si tutuklu 52 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda ''silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak'' suÃ§undan 15'er yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle iddianame hazÄ±rlandÄ±
Devlet TiyatrolarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce, 27 Mart DÃ¼nya Tiyatro GÃ¼nÃ¼'nde 23 farklÄ± oyun Ã¼cretsiz sahnelenecek
CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, 'BakanÄ±mÄ±z gidiyor Hollanda'ya, iÃ§eri almÄ±yorlar. UÃ§aÄŸÄ± geri Ã§eviriyorlar. Bu bizim onurumuza dokunuyor. dedi
Ã‡alÄ±ÅŸma BakanÄ± MÃ¼ezzinoÄŸlu, Hollanda'nÄ±n skandal tavÄ±rlarÄ±na iliÅŸkin "DÃ¼nya 'One minute'ten sonra rahatsÄ±z olmaya baÅŸladÄ±. RahatsÄ±z olmaya devam edecekler Ã§Ã¼nkÃ¼ onlarÄ±n sahte demokrasi anlayÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± dÃ¶kerek, vicdanÄ± olan insanlÄ±ÄŸa gÃ¶stereceÄŸiz" dedi.
Ã‡eÅŸitli illerden gÃ¶nderilen zÄ±rhlÄ± personel taÅŸÄ±yÄ±cÄ±lar, Kilis'in Elbeyli ilÃ§esine ulaÅŸtÄ±
YÃ¼ksekdaÄŸ, "SÄ±rtÄ±mÄ±zÄ± YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslÄ±yoruz" sÃ¶zleri nedeniyle terÃ¶r propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle ÅžanlÄ±urfa'da yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ±na SEGBÄ°S aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla katÄ±larak ifade verdi.