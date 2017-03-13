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18:50, 13 Mart 2017 Pazartesi
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17:36, 13 Mart 2017 Pazartesi

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Bitlis ValiliÄŸinden "nevruz" aÃ§Ä±klamasÄ±
Bitlis ValiliÄŸinden

Bitlis ValiliÄŸi: "Nevruzun 21 Mart'tan baÅŸka bir tarihte kutlanmasÄ±na, bu amaÃ§la yapÄ±lacak her tÃ¼rlÃ¼ yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ, basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±, miting, Ã§adÄ±r kurma, stant aÃ§ma ve benzeri tÃ¼rdeki tÃ¼m etkinliklere mÃ¼saade edilmeyecektir" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Bitlis'te nevruzun 21 Mart'tan baÅŸka bir tarihte kutlanmasÄ±na izin verilmeyeceÄŸi bildirildi.

Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, baharÄ±n habercisi nevruzun geleneklerde Ã¶nemli yer tuttuÄŸu belirtildi.

AÃ§Ä±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi:

"Her yÄ±l 21 Mart'ta Ã¼lke genelinde ve bÃ¶lgede kutlanan nevruzu vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n huzur iÃ§inde geÃ§irmeleri, herhangi bir provokasyona meydan verilmeden kutlanmasÄ± amacÄ±yla ilimiz genelinde 21 Mart'tan baÅŸka bir tarihte kutlanmasÄ±na, bu amaÃ§la yapÄ±lacak her tÃ¼rlÃ¼ yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ, basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±, miting, Ã§adÄ±r kurma, stant aÃ§ma ve benzeri tÃ¼rdeki tÃ¼m etkinliklere mÃ¼saade edilmeyecektir."

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Ä°lgili Konular nevruz
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