17:36, 13 Mart 2017 Pazartesi

Bitlis ValiliÄŸinden "nevruz" aÃ§Ä±klamasÄ±





Bitlis ValiliÄŸi: "Nevruzun 21 Mart'tan baÅŸka bir tarihte kutlanmasÄ±na, bu amaÃ§la yapÄ±lacak her tÃ¼rlÃ¼ yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ, basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±, miting, Ã§adÄ±r kurma, stant aÃ§ma ve benzeri tÃ¼rdeki tÃ¼m etkinliklere mÃ¼saade edilmeyecektir" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Bitlis'te nevruzun 21 Mart'tan baÅŸka bir tarihte kutlanmasÄ±na izin verilmeyeceÄŸi bildirildi. Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, baharÄ±n habercisi nevruzun geleneklerde Ã¶nemli yer tuttuÄŸu belirtildi. AÃ§Ä±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi: "Her yÄ±l 21 Mart'ta Ã¼lke genelinde ve bÃ¶lgede kutlanan nevruzu vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n huzur iÃ§inde geÃ§irmeleri, herhangi bir provokasyona meydan verilmeden kutlanmasÄ± amacÄ±yla ilimiz genelinde 21 Mart'tan baÅŸka bir tarihte kutlanmasÄ±na, bu amaÃ§la yapÄ±lacak her tÃ¼rlÃ¼ yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ, basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±, miting, Ã§adÄ±r kurma, stant aÃ§ma ve benzeri tÃ¼rdeki tÃ¼m etkinliklere mÃ¼saade edilmeyecektir." Â

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