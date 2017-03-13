17:54, 13 Mart 2017 Pazartesi

Mehmet Akif Ersoy Kosova'da anÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n KabulÃ¼ ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma GÃ¼nÃ¼ kapsamÄ±nda, Kosova'nÄ±n baÅŸkenti PriÅŸtine'de program dÃ¼zenlendi.

TÃ¼rkiye'nin PriÅŸtine BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi KÄ±vÄ±lcÄ±m KÄ±lÄ±Ã§'Ä±n himayesinde PriÅŸtine Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼'nde dÃ¼zenlenen program, Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n okunmasÄ± ve Mehmet Akif Ersoy'un hayatÄ± ile Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n kabulÃ¼nÃ¼ konu alan kÄ±sa film gÃ¶sterimiyle baÅŸladÄ±.

BÃ¼yÃ¼kelÃ§i KÄ±lÄ±Ã§, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, KosovalÄ± bir aileden gelen Mehmet Akif Ersoy'un, TÃ¼rkiye ile Kosova arasÄ±ndaki en Ã¶nemli ortak deÄŸerlerden biri olduÄŸunu vurguladÄ±.

Ersoy'un hem fikir, hem de eserleriyle TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n kurtuluÅŸ mÃ¼cadelesinin her aÅŸamasÄ±nda gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aktaran KÄ±lÄ±Ã§, "Kosova ile Ã¼lkemiz arasÄ±ndaki baÄŸlar, bu bÃ¼yÃ¼k insan sayesinde hiÃ§ ÅŸÃ¼phesiz daha bir saÄŸlam, daha bir sarsÄ±lmazdÄ±r. Bu sarsÄ±lmaz baÄŸlar, bizlerin Ã¼lkelerimiz ve halklarÄ±mÄ±z arasÄ±ndaki iliÅŸkileri daha aydÄ±nlÄ±k bir geleceÄŸe taÅŸÄ±mak iÃ§in, daha bir ÅŸevkle Ã§alÄ±ÅŸmaya ve saÄŸlam adÄ±mlarla yÃ¼rÃ¼meye teÅŸvik etmektedir." ifadelerini kullandÄ±.

TÃ¶rene katÄ±lan Kosova Kamu YÃ¶netimi BakanÄ± ve Kosova Demokratik TÃ¼rk Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Mahir YaÄŸcÄ±lar da Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n milli mÃ¼cadale ruhunu en iyi ÅŸekilde yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n, TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rlarÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndaki TÃ¼rk dÃ¼nyasÄ±nÄ±n da milli marÅŸÄ± olduÄŸunu ifade eden YaÄŸcÄ±lar, "Milli marÅŸ, aynÄ± zamanda Ä°stiklal MarÅŸÄ± olarak bayraÄŸÄ±yla, iÃ§indeki dizeleriyle ve mesajlarÄ±yla beraber bir bÃ¼tÃ¼n saÄŸlamaktadÄ±r. Bu bÃ¼tÃ¼n de TÃ¼rkiye Cumhuriyeti iÃ§in olduÄŸu kadar tÃ¼m TÃ¼rk dÃ¼nyasÄ± iÃ§in de her zaman bu ruhu taÅŸÄ±yan bir dizedir." diye konuÅŸtu.

TÃ¶rene ayrÄ±ca MamuÅŸa Belediye BaÅŸkanÄ± Arif BÃ¼tÃ¼Ã§, TÃ¼rkiye'nin Prizren BaÅŸkonsolosu Selen Evcit, PriÅŸtine Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼ MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mehmet Ãœlker, Kosova'da gÃ¶rev yapan TÃ¼rk askerleri, akademisyenler ve Ã¶ÄŸrenciler de katÄ±ldÄ±.