Mehmet Akif Ersoy Kosova'da anÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n KabulÃ¼ ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma GÃ¼nÃ¼ kapsamÄ±nda, Kosova'nÄ±n baÅŸkenti PriÅŸtine'de program dÃ¼zenlendi.
TÃ¼rkiye'nin PriÅŸtine BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi KÄ±vÄ±lcÄ±m KÄ±lÄ±Ã§'Ä±n himayesinde PriÅŸtine Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼'nde dÃ¼zenlenen program, Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n okunmasÄ± ve Mehmet Akif Ersoy'un hayatÄ± ile Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n kabulÃ¼nÃ¼ konu alan kÄ±sa film gÃ¶sterimiyle baÅŸladÄ±.
BÃ¼yÃ¼kelÃ§i KÄ±lÄ±Ã§, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, KosovalÄ± bir aileden gelen Mehmet Akif Ersoy'un, TÃ¼rkiye ile Kosova arasÄ±ndaki en Ã¶nemli ortak deÄŸerlerden biri olduÄŸunu vurguladÄ±.
Ersoy'un hem fikir, hem de eserleriyle TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n kurtuluÅŸ mÃ¼cadelesinin her aÅŸamasÄ±nda gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aktaran KÄ±lÄ±Ã§, "Kosova ile Ã¼lkemiz arasÄ±ndaki baÄŸlar, bu bÃ¼yÃ¼k insan sayesinde hiÃ§ ÅŸÃ¼phesiz daha bir saÄŸlam, daha bir sarsÄ±lmazdÄ±r. Bu sarsÄ±lmaz baÄŸlar, bizlerin Ã¼lkelerimiz ve halklarÄ±mÄ±z arasÄ±ndaki iliÅŸkileri daha aydÄ±nlÄ±k bir geleceÄŸe taÅŸÄ±mak iÃ§in, daha bir ÅŸevkle Ã§alÄ±ÅŸmaya ve saÄŸlam adÄ±mlarla yÃ¼rÃ¼meye teÅŸvik etmektedir." ifadelerini kullandÄ±.
TÃ¶rene katÄ±lan Kosova Kamu YÃ¶netimi BakanÄ± ve Kosova Demokratik TÃ¼rk Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Mahir YaÄŸcÄ±lar da Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n milli mÃ¼cadale ruhunu en iyi ÅŸekilde yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n, TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rlarÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndaki TÃ¼rk dÃ¼nyasÄ±nÄ±n da milli marÅŸÄ± olduÄŸunu ifade eden YaÄŸcÄ±lar, "Milli marÅŸ, aynÄ± zamanda Ä°stiklal MarÅŸÄ± olarak bayraÄŸÄ±yla, iÃ§indeki dizeleriyle ve mesajlarÄ±yla beraber bir bÃ¼tÃ¼n saÄŸlamaktadÄ±r. Bu bÃ¼tÃ¼n de TÃ¼rkiye Cumhuriyeti iÃ§in olduÄŸu kadar tÃ¼m TÃ¼rk dÃ¼nyasÄ± iÃ§in de her zaman bu ruhu taÅŸÄ±yan bir dizedir." diye konuÅŸtu.
TÃ¶rene ayrÄ±ca MamuÅŸa Belediye BaÅŸkanÄ± Arif BÃ¼tÃ¼Ã§, TÃ¼rkiye'nin Prizren BaÅŸkonsolosu Selen Evcit, PriÅŸtine Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼ MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mehmet Ãœlker, Kosova'da gÃ¶rev yapan TÃ¼rk askerleri, akademisyenler ve Ã¶ÄŸrenciler de katÄ±ldÄ±.
Avrupa BirliÄŸi Konseyi BaÅŸkanÄ± Donald Tusk, eski Polonya Devlet BaÅŸkanÄ± Lech Kaczynski'nin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ uÃ§ak kazasÄ±yla ilgili ifade vermesi iÃ§in Polonya'ya Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±
Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n KabulÃ¼ ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma GÃ¼nÃ¼ kapsamÄ±nda baÅŸkent PriÅŸtine'de program dÃ¼zenlendi
Kenya'da hÃ¼kÃ¼metle anlaÅŸmaya varan Ã¶ÄŸretim Ã¼yeleri 54 gÃ¼nlÃ¼k grevi bitirdi
MÄ±sÄ±r'Ä±n devrik lideri HÃ¼snÃ¼ MÃ¼barek bu hafta serbest bÄ±rakÄ±lacak
Macaristan Ulusal Meclisinde yapÄ±lan oylamada 131 oy alan Janos Ader ikinci defa 5 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ildi.
Pakistan, Suudi Arabistan-Yemen sÄ±nÄ±rÄ±na muharip birlikler gÃ¶nderme kararÄ± aldÄ±
Venezuela Genel Hapishanesi'nde bulunan toplu mezardan 14 kiÅŸinin cesetleri Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
"Ã‡akal Carlos" lakabÄ±yla bilinen VenezuelalÄ± Sanchez'in 43 yÄ±l Ã¶nce Paris'te bir maÄŸazaya dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin dava Paris'te baÅŸladÄ±
Kosova DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±, MÃ¼slÃ¼man DÃ¼nyasÄ± Ligi Genel Sekreteri'ne Kosovaâ€™nÄ±n tanÄ±nmasÄ±na dair Ä°slam dÃ¼nyasÄ±ndaki lobicilik faaliyetlerinin artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi
Emekli Hollanda askeri Halil Ä°brahim Kurt, Rotterdam BaÅŸkonsolosluÄŸu Ã¶nÃ¼nde Hollanda polisinin atlÄ±, kÃ¶pekli ve coplu mÃ¼dahalesini anlattÄ±
Boeing, Ã‡in'de aÃ§acaÄŸÄ± montaj fabrikasÄ± ile yÄ±llÄ±k 100 uÃ§aÄŸÄ± hizmete alacak
Irak ordusuna baÄŸlÄ± gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, Musul'un batÄ± yakasÄ±ndaki Neft Mahallesi'ni DEAÅž'tan geri aldÄ±
Ä°srail gÃ¼Ã§leri aralarÄ±nda bu sabah DoÄŸu KudÃ¼s'te Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Filistinlinin ailesinden 4 kiÅŸinin de bulunduÄŸu 12 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±
MogadiÅŸu'da bir otelin Ã¶nÃ¼nde meydana gelen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da 8 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 5 kiÅŸi yaralandÄ±