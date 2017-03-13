18:12, 13 Mart 2017 Pazartesi

Bolu'da yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TEM otoyolunun Bolu kesiminde baÅŸlayan yoÄŸunÂ kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±Â ulaÅŸÄ±mÄ± olumsuz etkiledi.

Otoyolun Gerede ve Cankurtaran mevkisinde sabah saatlerinde baÅŸlayan saÄŸanak, Ã¶ÄŸleden sonra yerini kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±na bÄ±raktÄ±. BÃ¶lgede etkili olan yaÄŸÄ±ÅŸ, zaman zaman sÃ¼rÃ¼cÃ¼lere zor anlar yaÅŸattÄ±. KarayollarÄ± ekipleri de gÃ¼zergahta tuzlama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±.

Trafik ekipleri ise sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri bÃ¶lgede etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±na karÅŸÄ± dikkatli olmalarÄ±, yakÄ±n takip, hatalÄ± sollama ve aÅŸÄ±rÄ± hÄ±z yapmamalarÄ± konusunda uyardÄ±.

Meteoroloji Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yetkilileri, hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n en yÃ¼ksek 5-7, en dÃ¼ÅŸÃ¼k sÄ±fÄ±rÄ±nda altÄ±nda 1-2 arasÄ±nda seyredeceÄŸini, hafta sonuna kadar kent merkezinde saÄŸanak, yÃ¼ksek kesimlerde ise kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n etkili olmasÄ±nÄ± beklediklerini belirtti.