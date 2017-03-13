18:17, 13 Mart 2017 Pazartesi

Donald Tusk ifade vermek Ã¼zere Polonya'ya Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa BirliÄŸiÂ (AB) Konseyi BaÅŸkanÄ±Â Donald Tusk'un, eski Polonya Devlet BaÅŸkanÄ±Â Lech Kaczynski'nin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ uÃ§ak kazasÄ±yla ilgili ifade vermesi iÃ§inÂ Polonya'ya Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

VarÅŸova SavcÄ±larÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Michal Dziekanski, 2010 yÄ±lÄ±nda Kaczynski ile 95 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi uÃ§ak kazasÄ±na iliÅŸkin yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmada, AB Konseyi BaÅŸkanÄ± ve Polonya'nÄ±n eski BaÅŸbakanÄ± Tusk'Ä±, tanÄ±k sÄ±fatÄ±yla ifade vermek Ã¼zere Ã¼lkeye davet ettiklerini aÃ§Ä±kladÄ±.

Tusk'Ä±n ifade iÃ§in Polonya'ya gidip gitmeyeceÄŸine iliÅŸkin herhangi bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.

Polonya'da iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi'nin (PiS) lideri ve eski Devlet BaÅŸkanÄ± Kaczynski'nin ikiz kardeÅŸi Jaroslaw Kaczynski, kazanÄ±n meydana geldiÄŸi tarihte Tusk'Ä±n hÃ¼kÃ¼metin baÅŸÄ±nda olduÄŸunu, bu nedenle birÃ§ok soruÅŸturmada adÄ±nÄ±n geÃ§tiÄŸini sÃ¶yledi. GeÃ§en hafta BrÃ¼ksel'de yapÄ±lan AB Konsey BaÅŸkanÄ± seÃ§imlerinde Polonya'nÄ±n Tusk'Ä±n seÃ§ilmesine karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±na deÄŸinen Kaczynski, bu tepkinin "ÅŸahsi bir tarafÄ±" olduÄŸunu da kabul etti. Kaczynski, kardeÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼nden dÃ¶nemin BaÅŸbakanÄ± Tusk ve hÃ¼kÃ¼metini sorumlu tutmuÅŸ ve gÃ¼venliÄŸin kasÄ±tlÄ± olarak ihmal edildiÄŸini ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.