18:26, 13 Mart 2017 Pazartesi

BahÃ§eli'den Hollanda'daki TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±na Ã§aÄŸrÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, sosyal paylaÅŸÄ±m sitesiÂ Twitter'daki hesabÄ±ndan, gÃ¼ndeme iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu.Â

Ä°bn-i Sina'nÄ±n "HiÃ§ kimse gÃ¶rmek istemeyen kadar kÃ¶r deÄŸildir." sÃ¶zÃ¼nÃ¼ hatÄ±rlatan BahÃ§eli, ÅŸu gÃ¶rÃ¼ÅŸleri paylaÅŸtÄ±:Â

"Åžu sÄ±ralar bakan ama gÃ¶rmeyenlerin sayÄ±sÄ± ne Ã§oktur. TÃ¼rk milleti meÅŸru ve egemen iradesiyle hÃ¼kÃ¼met etme sistemini deÄŸiÅŸtirecektir. Peki Avrupa niye kaynamakta, niye kayÄ±ÅŸ atmaktadÄ±r? Hadi CHP, HDP, FETÃ–, PKK, PYD-YPG, DHKP-C, eli kanlÄ± aydÄ±nlÄ±kÃ§Ä±lar itiraz ediyor da Avrupa Ã¼lkelerine ne oluyor, onlar niye hopluyor? Ä°nanÄ±yorum ki TÃ¼rkiye'de yapÄ±lacak sistem deÄŸiÅŸikliÄŸi Avrupa'nÄ±n demokratikleÅŸmesinde teÅŸvik edici rol oynayacak, ilham verecektir. Anayasal monarÅŸiyle yÃ¶netilen Ã¼lkelerin gerÃ§ek demokrasiyle buluÅŸup prangalarÄ±ndan kurtulmasÄ±na 16 Nisan referandumu Ã¶ncÃ¼ olacaktÄ±r."

"BU VAHÅžÄ°LÄ°K, BU VANDALLIK NÄ°YEDÄ°R?"

BahÃ§eli, Hollanda'daki geliÅŸmelere de deÄŸindiÄŸi paylaÅŸÄ±mÄ±nda, "AtÄ±nÄ± nallayÄ±p itini yallayarak vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n Ã¼zerine salan ve saldÄ±ran Hollanda niye rahatsÄ±zdÄ±r? Bu vahÅŸilik, bu VandallÄ±k niyedir? 16 Nisan'dan sadece Hollanda mÄ± Ã§ekinmektedir? Elbette hayÄ±r. Kral ve kraliÃ§elerin elinde bulunan Avrupa Ã¼lkelerini korku sarmÄ±ÅŸtÄ±r. BelÃ§ika, Danimarka, Ä°spanya, NorveÃ§, Ä°sveÃ§ ve de iÃ§ten iÃ§e BirleÅŸik KrallÄ±k TÃ¼rkiye'nin kendi iradesiyle sistem deÄŸiÅŸtirmesinden Ã¼rkmÃ¼ÅŸtÃ¼r." ifadelerine yer verdi.

"AVRUPA AÄžIR HASTADIR, HOLLANDA KOMADADIR"

Hollanda'da 15 Mart'ta yapÄ±lacak seÃ§imlerin demokratikleÅŸme iÃ§in bir milat, rejim deÄŸiÅŸikliÄŸinin kÄ±vÄ±lcÄ±mÄ±nÄ± Ã§akmasÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan da tarihi bir fÄ±rsat olduÄŸunu ifade eden BahÃ§eli, paylaÅŸÄ±mÄ±nda ÅŸu gÃ¶rÃ¼ÅŸlere yer verdi:

"Hollanda'da yaÅŸayan soydaÅŸlarÄ±mÄ±za, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za sesleniyorum, TÃ¼rkiye-Hollanda iliÅŸkilerini gerenleri sandÄ±kta unutmayÄ±n. TÃ¼rk milletine hakaret eden, kÃ¶tÃ¼ sÃ¶z sarf eden, barbarlÄ±k ve kaba gÃ¼Ã§le insanÄ±mÄ±za, deÄŸerlerimize saldÄ±ran partilere taviz ve onay vermeyin. Åžayet TÃ¼rk ve TÃ¼rkiye dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± meslek edinmiÅŸ partilerde TÃ¼rk soylu aday varsa Ã§ekilmesi, demokratik tepkisini gÃ¶stermesi temennimdir."

"TÃœRKÄ°YE 'EVET'LE YENÄ°LMEZLÄ°ÄžE YÃœKSELECEKTÄ°R"

BahÃ§eli, Avrupa'nÄ±n demokratikleÅŸmeye ihtiyacÄ±nÄ±n kaÃ§Ä±nÄ±lmaz ve ertelenemez boyutta olduÄŸuna iÅŸaret ettiÄŸi paylaÅŸÄ±mÄ±nda, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"16 Nisan bu nedenle kÃ¼resel de Ã¶nemdedir. Diyorum ki bu Ã¼lke iÃ§in yeminimiz var, vazgeÃ§ilmez. Devlet iÃ§in 'Evet', millet iÃ§in 'Evet', Cumhuriyet iÃ§in 'Evet', TÃ¼rklÃ¼ÄŸÃ¼n bekasÄ± iÃ§in 'Evet'. TÃ¼rk milleti 'Evet' dedikÃ§e, Avrupa Ã¼lkeleri titreyip tÃ¶kezliyor. Tahtlar sallanÄ±yor, taÃ§ giyenlerin yÃ¼zleri sararÄ±p, yÃ¼reklerine korku dÃ¼ÅŸÃ¼yor. Ä°nanarak sÃ¶ylÃ¼yorum, dÃ¼nya ve Avrupa'ya bir 'Evet' yetecek, TÃ¼rkiye 'Evet'le yenilmezliÄŸe yÃ¼kselecektir. Sonuna kadar devlet, sonsuza kadar millet, 16 Nisan'da 'Evet'. 16 Nisan'da TÃ¼rkiye'de hÃ¼kÃ¼met sistemi deÄŸiÅŸecek, Avrupa'da ise rejim deÄŸiÅŸikliÄŸinin ilk adÄ±mÄ± atÄ±lacaktÄ±r. Evet, meselenin Ã¶zÃ¼ budur."