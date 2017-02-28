BahÃ§eli'den Hollanda'daki TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±na Ã§aÄŸrÄ±

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, sosyal paylaÅŸÄ±m sitesiÂ Twitter'daki hesabÄ±ndan, gÃ¼ndeme iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu.Â
Ä°bn-i Sina'nÄ±n "HiÃ§ kimse gÃ¶rmek istemeyen kadar kÃ¶r deÄŸildir." sÃ¶zÃ¼nÃ¼ hatÄ±rlatan BahÃ§eli, ÅŸu gÃ¶rÃ¼ÅŸleri paylaÅŸtÄ±:Â
"Åžu sÄ±ralar bakan ama gÃ¶rmeyenlerin sayÄ±sÄ± ne Ã§oktur. TÃ¼rk milleti meÅŸru ve egemen iradesiyle hÃ¼kÃ¼met etme sistemini deÄŸiÅŸtirecektir. Peki Avrupa niye kaynamakta, niye kayÄ±ÅŸ atmaktadÄ±r? Hadi CHP, HDP, FETÃ–, PKK, PYD-YPG, DHKP-C, eli kanlÄ± aydÄ±nlÄ±kÃ§Ä±lar itiraz ediyor da Avrupa Ã¼lkelerine ne oluyor, onlar niye hopluyor? Ä°nanÄ±yorum ki TÃ¼rkiye'de yapÄ±lacak sistem deÄŸiÅŸikliÄŸi Avrupa'nÄ±n demokratikleÅŸmesinde teÅŸvik edici rol oynayacak, ilham verecektir. Anayasal monarÅŸiyle yÃ¶netilen Ã¼lkelerin gerÃ§ek demokrasiyle buluÅŸup prangalarÄ±ndan kurtulmasÄ±na 16 Nisan referandumu Ã¶ncÃ¼ olacaktÄ±r."
BahÃ§eli, Hollanda'daki geliÅŸmelere de deÄŸindiÄŸi paylaÅŸÄ±mÄ±nda, "AtÄ±nÄ± nallayÄ±p itini yallayarak vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n Ã¼zerine salan ve saldÄ±ran Hollanda niye rahatsÄ±zdÄ±r? Bu vahÅŸilik, bu VandallÄ±k niyedir? 16 Nisan'dan sadece Hollanda mÄ± Ã§ekinmektedir? Elbette hayÄ±r. Kral ve kraliÃ§elerin elinde bulunan Avrupa Ã¼lkelerini korku sarmÄ±ÅŸtÄ±r. BelÃ§ika, Danimarka, Ä°spanya, NorveÃ§, Ä°sveÃ§ ve de iÃ§ten iÃ§e BirleÅŸik KrallÄ±k TÃ¼rkiye'nin kendi iradesiyle sistem deÄŸiÅŸtirmesinden Ã¼rkmÃ¼ÅŸtÃ¼r." ifadelerine yer verdi.
Hollanda'da 15 Mart'ta yapÄ±lacak seÃ§imlerin demokratikleÅŸme iÃ§in bir milat, rejim deÄŸiÅŸikliÄŸinin kÄ±vÄ±lcÄ±mÄ±nÄ± Ã§akmasÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan da tarihi bir fÄ±rsat olduÄŸunu ifade eden BahÃ§eli, paylaÅŸÄ±mÄ±nda ÅŸu gÃ¶rÃ¼ÅŸlere yer verdi:
"Hollanda'da yaÅŸayan soydaÅŸlarÄ±mÄ±za, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za sesleniyorum, TÃ¼rkiye-Hollanda iliÅŸkilerini gerenleri sandÄ±kta unutmayÄ±n. TÃ¼rk milletine hakaret eden, kÃ¶tÃ¼ sÃ¶z sarf eden, barbarlÄ±k ve kaba gÃ¼Ã§le insanÄ±mÄ±za, deÄŸerlerimize saldÄ±ran partilere taviz ve onay vermeyin. Åžayet TÃ¼rk ve TÃ¼rkiye dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± meslek edinmiÅŸ partilerde TÃ¼rk soylu aday varsa Ã§ekilmesi, demokratik tepkisini gÃ¶stermesi temennimdir."
BahÃ§eli, Avrupa'nÄ±n demokratikleÅŸmeye ihtiyacÄ±nÄ±n kaÃ§Ä±nÄ±lmaz ve ertelenemez boyutta olduÄŸuna iÅŸaret ettiÄŸi paylaÅŸÄ±mÄ±nda, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"16 Nisan bu nedenle kÃ¼resel de Ã¶nemdedir. Diyorum ki bu Ã¼lke iÃ§in yeminimiz var, vazgeÃ§ilmez. Devlet iÃ§in 'Evet', millet iÃ§in 'Evet', Cumhuriyet iÃ§in 'Evet', TÃ¼rklÃ¼ÄŸÃ¼n bekasÄ± iÃ§in 'Evet'. TÃ¼rk milleti 'Evet' dedikÃ§e, Avrupa Ã¼lkeleri titreyip tÃ¶kezliyor. Tahtlar sallanÄ±yor, taÃ§ giyenlerin yÃ¼zleri sararÄ±p, yÃ¼reklerine korku dÃ¼ÅŸÃ¼yor. Ä°nanarak sÃ¶ylÃ¼yorum, dÃ¼nya ve Avrupa'ya bir 'Evet' yetecek, TÃ¼rkiye 'Evet'le yenilmezliÄŸe yÃ¼kselecektir. Sonuna kadar devlet, sonsuza kadar millet, 16 Nisan'da 'Evet'. 16 Nisan'da TÃ¼rkiye'de hÃ¼kÃ¼met sistemi deÄŸiÅŸecek, Avrupa'da ise rejim deÄŸiÅŸikliÄŸinin ilk adÄ±mÄ± atÄ±lacaktÄ±r. Evet, meselenin Ã¶zÃ¼ budur."
Hatay'da, FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda hakkÄ±nda silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olma suÃ§undan dava aÃ§Ä±lan eski icra mÃ¼dÃ¼rÃ¼ 4 yÄ±l 2 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
Ä°ngiltere'nin Ã¶nde gelen gazetelerinden The Times, Hollanda BaÅŸbakanÄ± Mark Rutte'yi TÃ¼rkiye'ye yÃ¶nelik tavrÄ±ndan dolayÄ± eleÅŸtirdi
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, Hollanda'nÄ±n skandal tavrÄ±na iliÅŸkin, "Hollanda'da yaÅŸayan soydaÅŸlarÄ±mÄ±za, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za sesleniyorum, TÃ¼rkiye-Hollanda iliÅŸkilerini gerenleri sandÄ±kta unutmayÄ±n." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
TEM otoyolunun Gerede ve Cankurtaran mevkisinde etkili olan yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, ulaÅŸÄ±mÄ± olumsuz etkiledi
Bitlis ValiliÄŸi: "Nevruzun 21 Mart'tan baÅŸka bir tarihte kutlanmasÄ±na, bu amaÃ§la yapÄ±lacak her tÃ¼rlÃ¼ yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ, basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±, miting, Ã§adÄ±r kurma, stant aÃ§ma ve benzeri tÃ¼rdeki tÃ¼m etkinliklere mÃ¼saade edilmeyecektir" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Bakan Ã‡elik Hollanda ile yaÅŸanan diplomatik krizile ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulunarak, AB'ye sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± anlaÅŸmasÄ± konusunda rest Ã§ekti.
Hakkari merkez ile Ã‡ukurca, Åžemdinli ve YÃ¼ksekova ilÃ§elerinde bazÄ± alanlar 15 gÃ¼n sÃ¼reyle "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" ilan edildi
Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Hua, TÃ¼rkiye'nin ÅžÄ°Ã– ile iÅŸ birliÄŸini derinleÅŸtirme arzusunu deÄŸerlendireceklerini belirterek, "TÃ¼rkiye, Avrasya'da Ã¶nemli bir Ã¼lke ve ÅžÄ°Ã–'nÃ¼n Ã¶nemli bir diyalog ortaÄŸÄ±" dedi.
AB Komiserleri Mogherini ve Hahn, "TÃ¼rkiye ve bazÄ± AB Ã¼yesi Ã¼lkeler arasÄ±nda tansiyonunun dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi" Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
FETÃ–'nÃ¼n Adli TÄ±p Kurumu yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma sonucunda, 37'si tutuklu 52 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda ''silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak'' suÃ§undan 15'er yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle iddianame hazÄ±rlandÄ±
Devlet TiyatrolarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce, 27 Mart DÃ¼nya Tiyatro GÃ¼nÃ¼'nde 23 farklÄ± oyun Ã¼cretsiz sahnelenecek
CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, 'BakanÄ±mÄ±z gidiyor Hollanda'ya, iÃ§eri almÄ±yorlar. UÃ§aÄŸÄ± geri Ã§eviriyorlar. Bu bizim onurumuza dokunuyor. dedi
Ã‡alÄ±ÅŸma BakanÄ± MÃ¼ezzinoÄŸlu, Hollanda'nÄ±n skandal tavÄ±rlarÄ±na iliÅŸkin "DÃ¼nya 'One minute'ten sonra rahatsÄ±z olmaya baÅŸladÄ±. RahatsÄ±z olmaya devam edecekler Ã§Ã¼nkÃ¼ onlarÄ±n sahte demokrasi anlayÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± dÃ¶kerek, vicdanÄ± olan insanlÄ±ÄŸa gÃ¶stereceÄŸiz" dedi.
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YÃ¼ksekdaÄŸ, "SÄ±rtÄ±mÄ±zÄ± YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslÄ±yoruz" sÃ¶zleri nedeniyle terÃ¶r propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle ÅžanlÄ±urfa'da yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ±na SEGBÄ°S aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla katÄ±larak ifade verdi.