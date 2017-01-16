The Times'tan Hollanda BaÅŸbakanÄ± Rutte'ye eleÅŸtiri

The TimesÂ gazetesinin bugÃ¼nkÃ¼ nÃ¼shasÄ±nda yer alan baÅŸ makalede, Hollanda BaÅŸbakanÄ±Â Mark Rutteâ€™nin aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ±Â Geert WildersÂ ile seÃ§im mÃ¼cadelesinde TÃ¼rkiyeâ€™ye yÃ¶nelik aldÄ±ÄŸÄ± tavÄ±r "Ã¼zÃ¼cÃ¼" olarak nitelendirildi.
"ÃœzÃ¼cÃ¼ olan ÅŸu ki Rutte, TÃ¼rklere karÅŸÄ± kendisinin de sert davranabileceÄŸini kanÄ±tlamakla Wildersâ€™in kampanyasÄ±na istemeden meÅŸruiyet kazandÄ±rmÄ±ÅŸ oldu." ifadesi kullanÄ±lan makalede, buna ne Hollandaâ€™nÄ±n ne de Avrupaâ€™nÄ±n ihtiyaÃ§ duyduÄŸu belirtildi.
Wildersâ€™in camileri, MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n okullarÄ±nÄ± kapatmaya ve Kur'an-Ä± Kerim'i yasaklamaya dÃ¶nÃ¼k kampanya yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ anÄ±msatÄ±lan makalede, aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± politikacÄ±nÄ±n bunlarÄ± Hollandaâ€™da yaÅŸanan ekonomik ve sosyal sorunlarla birleÅŸtirmek suretiyle oy kazanmayÄ± baÅŸardÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
Rutte ve diÄŸer ana akÄ±m siyasetÃ§ilerin baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±klarÄ±nÄ±n Wilders gibi figÃ¼rleri gÃ¼Ã§lendirdiÄŸine vurgu yapÄ±lan makalede, "Wilders, gÃ¼cÃ¼nÃ¼n bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ Rutteâ€™nin korkaklÄ±ÄŸÄ±na borÃ§lu." tespitine yer verildi.
Rutte'nin Wilders ile mÃ¼cadelede izlemesi gereken yolun, Hollanda vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n sorunlarÄ±nÄ± dikkatle dinlemek ve Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n dÃ¼nya ile baÄŸlantÄ± halinde kalmak olduÄŸuna ikna etmek olduÄŸu anlatÄ±lan makalede, "Bu ise liderlik, aklÄ±n gÃ¼cÃ¼ne inanÃ§ ve rahatsÄ±z edici gerÃ§eklerle yÃ¼zleÅŸmeye istekli olmayÄ± gerektiriyor. Wilders bÃ¼yÃ¼dÃ¼ Ã§Ã¼nkÃ¼ merkez siyasetÃ§iler gÃ¶zlerini ve kulaklarÄ±nÄ± kapadÄ±lar. Avrupaâ€™nÄ±n geri kalanÄ± dikkatli olmalÄ±." deÄŸerlendirmesi yapÄ±ldÄ±.
Hatay'da, FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda hakkÄ±nda silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olma suÃ§undan dava aÃ§Ä±lan eski icra mÃ¼dÃ¼rÃ¼ 4 yÄ±l 2 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
Ä°ngiltere'nin Ã¶nde gelen gazetelerinden The Times, Hollanda BaÅŸbakanÄ± Mark Rutte'yi TÃ¼rkiye'ye yÃ¶nelik tavrÄ±ndan dolayÄ± eleÅŸtirdi
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, Hollanda'nÄ±n skandal tavrÄ±na iliÅŸkin, "Hollanda'da yaÅŸayan soydaÅŸlarÄ±mÄ±za, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za sesleniyorum, TÃ¼rkiye-Hollanda iliÅŸkilerini gerenleri sandÄ±kta unutmayÄ±n." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
TEM otoyolunun Gerede ve Cankurtaran mevkisinde etkili olan yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, ulaÅŸÄ±mÄ± olumsuz etkiledi
Bitlis ValiliÄŸi: "Nevruzun 21 Mart'tan baÅŸka bir tarihte kutlanmasÄ±na, bu amaÃ§la yapÄ±lacak her tÃ¼rlÃ¼ yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ, basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±, miting, Ã§adÄ±r kurma, stant aÃ§ma ve benzeri tÃ¼rdeki tÃ¼m etkinliklere mÃ¼saade edilmeyecektir" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Bakan Ã‡elik Hollanda ile yaÅŸanan diplomatik krizile ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulunarak, AB'ye sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± anlaÅŸmasÄ± konusunda rest Ã§ekti.
Hakkari merkez ile Ã‡ukurca, Åžemdinli ve YÃ¼ksekova ilÃ§elerinde bazÄ± alanlar 15 gÃ¼n sÃ¼reyle "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" ilan edildi
Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Hua, TÃ¼rkiye'nin ÅžÄ°Ã– ile iÅŸ birliÄŸini derinleÅŸtirme arzusunu deÄŸerlendireceklerini belirterek, "TÃ¼rkiye, Avrasya'da Ã¶nemli bir Ã¼lke ve ÅžÄ°Ã–'nÃ¼n Ã¶nemli bir diyalog ortaÄŸÄ±" dedi.
AB Komiserleri Mogherini ve Hahn, "TÃ¼rkiye ve bazÄ± AB Ã¼yesi Ã¼lkeler arasÄ±nda tansiyonunun dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi" Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
FETÃ–'nÃ¼n Adli TÄ±p Kurumu yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma sonucunda, 37'si tutuklu 52 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda ''silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak'' suÃ§undan 15'er yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle iddianame hazÄ±rlandÄ±
Devlet TiyatrolarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce, 27 Mart DÃ¼nya Tiyatro GÃ¼nÃ¼'nde 23 farklÄ± oyun Ã¼cretsiz sahnelenecek
CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, 'BakanÄ±mÄ±z gidiyor Hollanda'ya, iÃ§eri almÄ±yorlar. UÃ§aÄŸÄ± geri Ã§eviriyorlar. Bu bizim onurumuza dokunuyor. dedi
Ã‡alÄ±ÅŸma BakanÄ± MÃ¼ezzinoÄŸlu, Hollanda'nÄ±n skandal tavÄ±rlarÄ±na iliÅŸkin "DÃ¼nya 'One minute'ten sonra rahatsÄ±z olmaya baÅŸladÄ±. RahatsÄ±z olmaya devam edecekler Ã§Ã¼nkÃ¼ onlarÄ±n sahte demokrasi anlayÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± dÃ¶kerek, vicdanÄ± olan insanlÄ±ÄŸa gÃ¶stereceÄŸiz" dedi.
Ã‡eÅŸitli illerden gÃ¶nderilen zÄ±rhlÄ± personel taÅŸÄ±yÄ±cÄ±lar, Kilis'in Elbeyli ilÃ§esine ulaÅŸtÄ±
YÃ¼ksekdaÄŸ, "SÄ±rtÄ±mÄ±zÄ± YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslÄ±yoruz" sÃ¶zleri nedeniyle terÃ¶r propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle ÅžanlÄ±urfa'da yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ±na SEGBÄ°S aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla katÄ±larak ifade verdi.