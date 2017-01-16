18:34, 13 Mart 2017 Pazartesi

The Times'tan Hollanda BaÅŸbakanÄ± Rutte'ye eleÅŸtiri

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

The TimesÂ gazetesinin bugÃ¼nkÃ¼ nÃ¼shasÄ±nda yer alan baÅŸ makalede, Hollanda BaÅŸbakanÄ±Â Mark Rutteâ€™nin aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ±Â Geert WildersÂ ile seÃ§im mÃ¼cadelesinde TÃ¼rkiyeâ€™ye yÃ¶nelik aldÄ±ÄŸÄ± tavÄ±r "Ã¼zÃ¼cÃ¼" olarak nitelendirildi.

"ÃœzÃ¼cÃ¼ olan ÅŸu ki Rutte, TÃ¼rklere karÅŸÄ± kendisinin de sert davranabileceÄŸini kanÄ±tlamakla Wildersâ€™in kampanyasÄ±na istemeden meÅŸruiyet kazandÄ±rmÄ±ÅŸ oldu." ifadesi kullanÄ±lan makalede, buna ne Hollandaâ€™nÄ±n ne de Avrupaâ€™nÄ±n ihtiyaÃ§ duyduÄŸu belirtildi.

"WÄ°LDERS, GÃœCÃœNÃœN BÄ°R BÃ–LÃœMÃœNÃœ RUTTE'NÄ°N KORKAKLIÄžINA BORÃ‡LU"

Wildersâ€™in camileri, MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n okullarÄ±nÄ± kapatmaya ve Kur'an-Ä± Kerim'i yasaklamaya dÃ¶nÃ¼k kampanya yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ anÄ±msatÄ±lan makalede, aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± politikacÄ±nÄ±n bunlarÄ± Hollandaâ€™da yaÅŸanan ekonomik ve sosyal sorunlarla birleÅŸtirmek suretiyle oy kazanmayÄ± baÅŸardÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Rutte ve diÄŸer ana akÄ±m siyasetÃ§ilerin baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±klarÄ±nÄ±n Wilders gibi figÃ¼rleri gÃ¼Ã§lendirdiÄŸine vurgu yapÄ±lan makalede, "Wilders, gÃ¼cÃ¼nÃ¼n bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ Rutteâ€™nin korkaklÄ±ÄŸÄ±na borÃ§lu." tespitine yer verildi.

Rutte'nin Wilders ile mÃ¼cadelede izlemesi gereken yolun, Hollanda vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n sorunlarÄ±nÄ± dikkatle dinlemek ve Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n dÃ¼nya ile baÄŸlantÄ± halinde kalmak olduÄŸuna ikna etmek olduÄŸu anlatÄ±lan makalede, "Bu ise liderlik, aklÄ±n gÃ¼cÃ¼ne inanÃ§ ve rahatsÄ±z edici gerÃ§eklerle yÃ¼zleÅŸmeye istekli olmayÄ± gerektiriyor. Wilders bÃ¼yÃ¼dÃ¼ Ã§Ã¼nkÃ¼ merkez siyasetÃ§iler gÃ¶zlerini ve kulaklarÄ±nÄ± kapadÄ±lar. Avrupaâ€™nÄ±n geri kalanÄ± dikkatli olmalÄ±." deÄŸerlendirmesi yapÄ±ldÄ±.