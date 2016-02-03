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18:37, 13 Mart 2017 Pazartesi

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Hatay'daki FETÃ– davasÄ±nda karar
Hatay'daki FETÃ– davasÄ±nda karar

Hatay'da, FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda hakkÄ±nda silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olma suÃ§undan dava aÃ§Ä±lan eski icra mÃ¼dÃ¼rÃ¼ 4 yÄ±l 2 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hatay'da, FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda hakkÄ±nda silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olma suÃ§undanÂ davaÂ aÃ§Ä±lan eskiÂ icra mÃ¼dÃ¼rÃ¼Â 4 yÄ±l 2 ayÂ hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.

Hatay 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde gÃ¶rÃ¼lenÂ duruÅŸmaya, meslekten ihraÃ§ edilen eski icra mÃ¼dÃ¼rÃ¼ tutuklu sanÄ±k N.K. Ä°skenderun T Tipi KapalÄ± Ceza Ä°nfaz Kurumundan Ses ve GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ Sistemi (SEGBÄ°S) ile katÄ±ldÄ±.

Telefonunda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n haberleÅŸme programÄ± ByLock olduÄŸu tespit edilen N.K, mahkemedeki savunmasÄ±nda, ortaokul yÄ±llarÄ±nda ailesi kÃ¶yde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Ã¶rgÃ¼tÃ¼n yurdunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu ÅŸekilde kendileriyle baÄŸlantÄ± kurduÄŸunu belirtti.

Sohbet toplantÄ±larÄ±na katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran N.K, icra mÃ¼dÃ¼rÃ¼ olduktan sonra maaÅŸÄ±ndan aylÄ±k 150-200 lirayÄ± Ã¶rgÃ¼te verdiÄŸini kaydetti.

N.K, ByLock programÄ±yla kendisine 17-25 AralÄ±k sÃ¼recine kadar "Åžu kadar dua okuyacaÄŸÄ±z" ÅŸeklinde dini iÃ§erikli mesajlarÄ±n geldiÄŸini ancak 17-25 AralÄ±k sÃ¼recinden sonra siyasi mesajlarÄ±n gÃ¶nderilmeye baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

"TERÃ–R Ã–RGÃœTÃœ OLDUÄžUNU BÄ°LSEYDÄ°M KATILMAZDIM!"

Darbe giriÅŸiminden kesinlikle haberinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan N.K, "TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olduÄŸunu bilseydim katÄ±lmazdÄ±m." dedi.

SavunmalarÄ±n ardÄ±ndan mahkeme heyeti, N.K'nin silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olma suÃ§undan 4 yÄ±l 2 ay hapis cezasÄ±na karar verdi.



Ä°lgili Konular FETÃ– Hatay 15 Temmuz darbe giriÅŸimi
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