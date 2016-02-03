Hatay'daki FETÃ– davasÄ±nda karar

Hatay'da, FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda hakkÄ±nda silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olma suÃ§undanÂ davaÂ aÃ§Ä±lan eskiÂ icra mÃ¼dÃ¼rÃ¼Â 4 yÄ±l 2 ayÂ hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.
Hatay 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde gÃ¶rÃ¼lenÂ duruÅŸmaya, meslekten ihraÃ§ edilen eski icra mÃ¼dÃ¼rÃ¼ tutuklu sanÄ±k N.K. Ä°skenderun T Tipi KapalÄ± Ceza Ä°nfaz Kurumundan Ses ve GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ Sistemi (SEGBÄ°S) ile katÄ±ldÄ±.
Telefonunda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n haberleÅŸme programÄ± ByLock olduÄŸu tespit edilen N.K, mahkemedeki savunmasÄ±nda, ortaokul yÄ±llarÄ±nda ailesi kÃ¶yde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Ã¶rgÃ¼tÃ¼n yurdunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu ÅŸekilde kendileriyle baÄŸlantÄ± kurduÄŸunu belirtti.
Sohbet toplantÄ±larÄ±na katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran N.K, icra mÃ¼dÃ¼rÃ¼ olduktan sonra maaÅŸÄ±ndan aylÄ±k 150-200 lirayÄ± Ã¶rgÃ¼te verdiÄŸini kaydetti.
N.K, ByLock programÄ±yla kendisine 17-25 AralÄ±k sÃ¼recine kadar "Åžu kadar dua okuyacaÄŸÄ±z" ÅŸeklinde dini iÃ§erikli mesajlarÄ±n geldiÄŸini ancak 17-25 AralÄ±k sÃ¼recinden sonra siyasi mesajlarÄ±n gÃ¶nderilmeye baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Darbe giriÅŸiminden kesinlikle haberinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan N.K, "TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olduÄŸunu bilseydim katÄ±lmazdÄ±m." dedi.
SavunmalarÄ±n ardÄ±ndan mahkeme heyeti, N.K'nin silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olma suÃ§undan 4 yÄ±l 2 ay hapis cezasÄ±na karar verdi.
Hatay'da, FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda hakkÄ±nda silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olma suÃ§undan dava aÃ§Ä±lan eski icra mÃ¼dÃ¼rÃ¼ 4 yÄ±l 2 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
Ä°ngiltere'nin Ã¶nde gelen gazetelerinden The Times, Hollanda BaÅŸbakanÄ± Mark Rutte'yi TÃ¼rkiye'ye yÃ¶nelik tavrÄ±ndan dolayÄ± eleÅŸtirdi
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, Hollanda'nÄ±n skandal tavrÄ±na iliÅŸkin, "Hollanda'da yaÅŸayan soydaÅŸlarÄ±mÄ±za, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za sesleniyorum, TÃ¼rkiye-Hollanda iliÅŸkilerini gerenleri sandÄ±kta unutmayÄ±n." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
TEM otoyolunun Gerede ve Cankurtaran mevkisinde etkili olan yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, ulaÅŸÄ±mÄ± olumsuz etkiledi
Bitlis ValiliÄŸi: "Nevruzun 21 Mart'tan baÅŸka bir tarihte kutlanmasÄ±na, bu amaÃ§la yapÄ±lacak her tÃ¼rlÃ¼ yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ, basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±, miting, Ã§adÄ±r kurma, stant aÃ§ma ve benzeri tÃ¼rdeki tÃ¼m etkinliklere mÃ¼saade edilmeyecektir" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Bakan Ã‡elik Hollanda ile yaÅŸanan diplomatik krizile ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulunarak, AB'ye sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± anlaÅŸmasÄ± konusunda rest Ã§ekti.
Hakkari merkez ile Ã‡ukurca, Åžemdinli ve YÃ¼ksekova ilÃ§elerinde bazÄ± alanlar 15 gÃ¼n sÃ¼reyle "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" ilan edildi
Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Hua, TÃ¼rkiye'nin ÅžÄ°Ã– ile iÅŸ birliÄŸini derinleÅŸtirme arzusunu deÄŸerlendireceklerini belirterek, "TÃ¼rkiye, Avrasya'da Ã¶nemli bir Ã¼lke ve ÅžÄ°Ã–'nÃ¼n Ã¶nemli bir diyalog ortaÄŸÄ±" dedi.
AB Komiserleri Mogherini ve Hahn, "TÃ¼rkiye ve bazÄ± AB Ã¼yesi Ã¼lkeler arasÄ±nda tansiyonunun dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi" Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
FETÃ–'nÃ¼n Adli TÄ±p Kurumu yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma sonucunda, 37'si tutuklu 52 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda ''silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak'' suÃ§undan 15'er yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle iddianame hazÄ±rlandÄ±
Devlet TiyatrolarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce, 27 Mart DÃ¼nya Tiyatro GÃ¼nÃ¼'nde 23 farklÄ± oyun Ã¼cretsiz sahnelenecek
CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, 'BakanÄ±mÄ±z gidiyor Hollanda'ya, iÃ§eri almÄ±yorlar. UÃ§aÄŸÄ± geri Ã§eviriyorlar. Bu bizim onurumuza dokunuyor. dedi
Ã‡alÄ±ÅŸma BakanÄ± MÃ¼ezzinoÄŸlu, Hollanda'nÄ±n skandal tavÄ±rlarÄ±na iliÅŸkin "DÃ¼nya 'One minute'ten sonra rahatsÄ±z olmaya baÅŸladÄ±. RahatsÄ±z olmaya devam edecekler Ã§Ã¼nkÃ¼ onlarÄ±n sahte demokrasi anlayÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± dÃ¶kerek, vicdanÄ± olan insanlÄ±ÄŸa gÃ¶stereceÄŸiz" dedi.
Ã‡eÅŸitli illerden gÃ¶nderilen zÄ±rhlÄ± personel taÅŸÄ±yÄ±cÄ±lar, Kilis'in Elbeyli ilÃ§esine ulaÅŸtÄ±
YÃ¼ksekdaÄŸ, "SÄ±rtÄ±mÄ±zÄ± YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslÄ±yoruz" sÃ¶zleri nedeniyle terÃ¶r propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle ÅžanlÄ±urfa'da yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ±na SEGBÄ°S aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla katÄ±larak ifade verdi.