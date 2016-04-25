18:51, 13 Mart 2017 Pazartesi

Meteoroloji'den Ä°stanbul iÃ§in kuvvetli saÄŸanak uyarÄ±sÄ±





Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce, Ä°stanbul'da yarÄ±n kuvvetli saÄŸanak beklendiÄŸi bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MeteorolojiÂ Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re,Â Ä°stanbul'da yaÄŸmurun, yarÄ±n sabah saatlerinden itibaren etkisini arttÄ±racaÄŸÄ± veÂ kuvvetli saÄŸanaÄŸa dÃ¶nÃ¼ÅŸeceÄŸi, yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n gÃ¼ney ve kuzey kesimlerinde gece saatlerine kadar devam edeceÄŸi ifade edildi.Â VatandaÅŸlardan meydana gelebilecekÂ su baskÄ±nÄ±Â gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olmalarÄ± istendi.Â

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