18:57, 13 Mart 2017 Pazartesi

ABD bayraklÄ± lÃ¼ks yatla gÃ¶Ã§men kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±





Ä°zmir'in Ã‡eÅŸme ilÃ§esi aÃ§Ä±klarÄ±nda ABD bayraklÄ± lÃ¼ks yatla yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan Ä°talya'ya gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan 83 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°zmir Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±Â ekipleri,Â ABD bayraklÄ± lÃ¼ks yatla Bozalan-Mersin KÃ¶rfezi mevkisindeÂ gÃ¶Ã§men kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±Â yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit etti. Ekiplerin durdurduÄŸu yatta 82'si Suriye ve biri Afganistan uyruklu 83 kiÅŸi yakalandÄ±. OrganizatÃ¶r olduklarÄ± iddiasÄ±yla teknedeki 3 Ukrayna uyruklu ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Bu arada, Sahil GÃ¼venlik Hava KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekiplerince tespit edilen aracÄ± durduran AlaÃ§atÄ± Jandarma Karakol KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri de organizatÃ¶r olduklarÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len biri Ukrayna ve biri Irak uyruklu olmak Ã¼zere 4 ÅŸÃ¼pheliyi yakaladÄ±. KÄ°ÅžÄ° BAÅžI 5 BÄ°N 500 DOLAR YabancÄ± uyruklular, Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekiplerince karaya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±, lÃ¼ks yat Port AlaÃ§atÄ± Mendirek'e Ã§ekildi. KaÃ§ak geÃ§iÅŸi organize eden ÅŸÃ¼phelilerin kiÅŸi baÅŸÄ±na 5 bin 500 dolar aldÄ±klarÄ±, yabancÄ± uyruklularÄ± UkraynalÄ± ÅŸÃ¼pheliye ait 13 metre uzunluÄŸundaki "Big Man" isimli tekneyle Ä°talya'ya gÃ¶tÃ¼rmek istedikleri belirtildi. Yakalanan teknenin sahibi ile mÃ¼rettebattaki 2 UkraynalÄ±'nÄ±n 28 Åžubat'ta AtatÃ¼rk Hava Hudut KapÄ±sÄ±'ndan TÃ¼rkiye'ye girdikleri, TÃ¼rk ÅŸÃ¼phelilerden birisi hakkÄ±nda daha Ã¶nce gÃ¶Ã§men kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin iÅŸlem yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

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