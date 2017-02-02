Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
20:46, 13 Mart 2017 Pazartesi
Avrupa
19:30, 13 Mart 2017 Pazartesi

  • Paylaş
Merkel’den Hollanda’ya destek
Merkel’den Hollanda’ya destek

Almanya Başbakanı Merkel, "Nazizm" benzetmelerine ilişkin Hollanda'ya tam destek verdiğini ve dayanışma içinde olduğunu söyledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Münih’te yaptığı açıklamada, Almanya için Nasyonal Sosyalizm benzetmelerinin yapılmasını reddettiğini belirterek, bunun Almanya ile dost olan Hollanda gibi ülkeler için de tümüyle geçerli olduğunu ifade etti. 

Bu benzetmelerin yanlış yola sevk ettiğini kaydeden Merkel, bu benzetmelerle çekilen acıların küçümsendiğini savundu.

"HOLLANDA İLE DAYANIŞMA İÇİNDEYİM"

Özellikle Nasyonal Sosyalizm'den çok çeken Hollanda’ya bakıldığında bunun kabul edilir yanı olmadığını belirten Merkel, “Bundan dolayı Hollanda’ya tam destek veriyorum ve dayanışma içindeyim. Özellikle mevkidaşım Mark Rutte.” ifadelerini kullandı.

ABD’ye gitmeden önce bir açıklama yapan Merkel, ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geleceğinden dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti.

Ülkelerin birbiri hakkında değil, birbiriyle doğrudan konuşmalarının iyi olacağını söyleyen Merkel, ABD’nin, Almanya’nın ve AB’nin en önemli ticaret partneri olduğunu ifade etti.

Merkel, bu ticaretin iki taraf için avantajlı olduğunu sözlerine ekledi.



İlgili Konular Almanya Merkel Hollanda Türkiye
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Avrupa Haberleri
Merkel den Hollanda ya destek
Merkel’den Hollanda’ya destek

Almanya Başbakanı Merkel, "Nazizm" benzetmelerine ilişkin Hollanda'ya tam destek verdiğini ve dayanışma içinde olduğunu söyledi
Donald Tusk ifade vermek üzere Polonya'ya çağrıldı
Donald Tusk ifade vermek üzere Polonya'ya çağrıldı

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, eski Polonya Devlet Başkanı Lech Kaczynski'nin öldüğü uçak kazasıyla ilgili ifade vermesi için Polonya'ya çağrıldı
Mehmet Akif Ersoy Kosova'da anıldı
Mehmet Akif Ersoy Kosova'da anıldı

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında başkent Priştine'de program düzenlendi
Kenya'da öğretim görevlilerinin grevi zamla sonuçlandı
Kenya'da öğretim görevlilerinin grevi zamla sonuçlandı

Kenya'da hükümetle anlaşmaya varan öğretim üyeleri 54 günlük grevi bitirdi
Hüsnü Mübarek serbest bırakılacak
Hüsnü Mübarek serbest bırakılacak

Mısır'ın devrik lideri Hüsnü Mübarek bu hafta serbest bırakılacak
Macaristan'da Janos Ader tekrar Cumhurbaşkanı seçildi
Macaristan'da Janos Ader tekrar Cumhurbaşkanı seçildi

Macaristan Ulusal Meclisinde yapılan oylamada 131 oy alan Janos Ader ikinci defa 5 yıllığına Cumhurbaşkanı seçildi.
Suudi Arabistan'ı Yemen'den Pakistan koruyacak
Suudi Arabistan'ı Yemen'den Pakistan koruyacak

Pakistan, Suudi Arabistan-Yemen sınırına muharip birlikler gönderme kararı aldı
Venezuela'da hapishanede toplu mezar
Venezuela'da hapishanede toplu mezar

Venezuela Genel Hapishanesi'nde bulunan toplu mezardan 14 kişinin cesetleri çıkarıldı
Çakal Carlos davası Paris'te başladı
Çakal Carlos davası Paris'te başladı

"Çakal Carlos" lakabıyla bilinen Venezuelalı Sanchez'in 43 yıl önce Paris'te bir mağazaya düzenlediği saldırıya ilişkin dava Paris'te başladı
Nijerya'da kamyon kazası 35 ölü
Nijerya'da kamyon kazası: 35 ölü

Nijerya'da meydana gelen trafik kazasında 35 kişi öldü
Kosova'dan Müslüman ülkelere Bizi tanıyın
Kosova'dan Müslüman ülkelere: Bizi tanıyın

Kosova Dışişleri Bakanı, Müslüman Dünyası Ligi Genel Sekreteri'ne Kosova’nın tanınmasına dair İslam dünyasındaki lobicilik faaliyetlerinin artırılmasını istedi
Hollanda polisi emekli Türk kökenli askerini de darbetti
Hollanda polisi emekli Türk kökenli askerini de darbetti

Emekli Hollanda askeri Halil İbrahim Kurt, Rotterdam Başkonsolosluğu önünde Hollanda polisinin atlı, köpekli ve coplu müdahalesini anlattı
Pakistan'da 19 yıl aradan sonra bir ilk
Pakistan'da 19 yıl aradan sonra bir ilk

Pakistan'da 19 yıl aradan sonra nüfus sayımı olacak
Boeing'den Çin'e uçak fabrikası
Boeing'den Çin'e uçak fabrikası

Boeing, Çin'de açacağı montaj fabrikası ile yıllık 100 uçağı hizmete alacak
Musul'da 1 mahalle daha DEAŞ'tan geri alındı
Musul'da 1 mahalle daha DEAŞ'tan geri alındı

Irak ordusuna bağlı güvenlik güçleri, Musul'un batı yakasındaki Neft Mahallesi'ni DEAŞ'tan geri aldı
İsrail 12 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail 12 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri aralarında bu sabah Doğu Kudüs'te öldürülen Filistinlinin ailesinden 4 kişinin de bulunduğu 12 Filistinliyi gözaltına aldı

Haberler

Alman hükümetinden 'toplantı' açıklaması
Alman hükümetinden 'toplantı' açıklaması

Çavuşoğlu: Hollanda'daki hükümet ile Wilders arasında fark yok
Çavuşoğlu Hollanda'daki hükümet ile Wilders arasında fark yok

Dışişleri'nden İsviçre gazetesindeki küstah habere kınama
Dışişleri'nden İsviçre gazetesindeki küstah habere kınama

Elitaş: Özür gelmezse ilişkiler donar
Elitaş Özür gelmezse ilişkiler donar

The Times'tan Hollanda Başbakanı Rutte'ye eleştiri
The Times'tan Hollanda Başbakanı Rutte'ye eleştiri

Bahçeli'den Hollanda'daki Türk vatandaşlarına çağrı
Bahçeli'den Hollanda'daki Türk vatandaşlarına çağrı

'Türkiye, ŞİÖ'nün önemli bir diyalog ortağı'
Türkiye ŞİÖ'nün önemli bir diyalog ortağı'

Kılıçdaroğlu: Bu bizim onurumuza dokunuyor
Kılıçdaroğlu Bu bizim onurumuza dokunuyor






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


Türkiye ve Dünya gündemi
e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 