19:30, 13 Mart 2017 Pazartesi

Merkel’den Hollanda’ya destek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Münih’te yaptığı açıklamada, Almanya için Nasyonal Sosyalizm benzetmelerinin yapılmasını reddettiğini belirterek, bunun Almanya ile dost olan Hollanda gibi ülkeler için de tümüyle geçerli olduğunu ifade etti.

Bu benzetmelerin yanlış yola sevk ettiğini kaydeden Merkel, bu benzetmelerle çekilen acıların küçümsendiğini savundu.

"HOLLANDA İLE DAYANIŞMA İÇİNDEYİM"

Özellikle Nasyonal Sosyalizm'den çok çeken Hollanda’ya bakıldığında bunun kabul edilir yanı olmadığını belirten Merkel, “Bundan dolayı Hollanda’ya tam destek veriyorum ve dayanışma içindeyim. Özellikle mevkidaşım Mark Rutte.” ifadelerini kullandı.

ABD’ye gitmeden önce bir açıklama yapan Merkel, ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geleceğinden dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti.

Ülkelerin birbiri hakkında değil, birbiriyle doğrudan konuşmalarının iyi olacağını söyleyen Merkel, ABD’nin, Almanya’nın ve AB’nin en önemli ticaret partneri olduğunu ifade etti.

Merkel, bu ticaretin iki taraf için avantajlı olduğunu sözlerine ekledi.