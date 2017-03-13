19:32, 13 Mart 2017 Pazartesi

Roketsan'Ä±n 3 eski Ã§alÄ±ÅŸanÄ± FETÃ–'den tutuklandÄ±





Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 3 eski Roketsan Ã§alÄ±ÅŸanÄ± tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanÂ 3 eski Roketsan Ã§alÄ±ÅŸanÄ±Â tutuklandÄ±. Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ekiplerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan,Â ikisi mÃ¼hendis,Â biri muhasebeciÂ 3 ÅŸÃ¼pheli, emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi. "ByLock" programÄ±nÄ± kullandÄ±klarÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len ÅŸÃ¼pheliler, savcÄ±lÄ±ktaki ifadeleri sonrasÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± nÃ¶betÃ§i mahkemece cezaevine gÃ¶nderildi.

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