19:39, 13 Mart 2017 Pazartesi

ElitaÅŸ: Ã–zÃ¼r gelmezse iliÅŸkiler donar

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AK Parti Grup BaÅŸkanvekili Mustafa ElitaÅŸ,Â Hollanda'nÄ±n skandal tavrÄ±na iliÅŸkin deÄŸerlendirmede bulundu.

YaÅŸanan olumsuz sÃ¼recin Almanya'nÄ±n farklÄ± tavÄ±rlar sergilemek suretiyle baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan ElitaÅŸ, ardÄ±ndan BelÃ§ika ve Avusturya'nÄ±n diplomatik teamÃ¼llere uymayan, diplomatik ahlakÄ± tamamen bir kenara iten Ã§irkin aÃ§Ä±klamalarÄ±yla devam ettiÄŸini dile getirdi.

AB sÃ¼recinde 50 yÄ±ldan fazla bir zamandÄ±r Ã¼zerine dÃ¼ÅŸen her tÃ¼rlÃ¼ sorumluluÄŸu tÃ¼m engellemelere raÄŸmen yapmak iÃ§in gayret gÃ¶steren TÃ¼rkiye'ye, Hollanda'nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± davranÄ±ÅŸÄ±n bardaÄŸÄ± taÅŸÄ±ran son damla olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izen ElitaÅŸ, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Diplomatik krizin zirve yaptÄ±ÄŸÄ± bir sÃ¼reÃ§tir. TÃ¼rkiye Cumhuriyeti devletinin bir bakanÄ±nÄ±n konsolosluÄŸa girmeye Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na engel olunmasÄ± hiÃ§bir ÅŸeyle aÃ§Ä±klanacak bir durum deÄŸildir. Hollanda'nÄ±n 400 yÄ±ldan fazladÄ±r TÃ¼rkiye ile arasÄ±ndaki diplomatik iliÅŸkiyi normal hale dÃ¶ndÃ¼rebilmesi iÃ§in bir an Ã¶nce hem TÃ¼rkiye devletinden hem vatandaÅŸlardan hem de SayÄ±n Bakan'dan Ã¶zÃ¼r dilemesi gerekir. Aksi halde bu sÃ¼reÃ§ iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iliÅŸkileri donma noktasÄ±na doÄŸru gÃ¶tÃ¼recektir."

"Ä°NSANLIK ADINA UTANÃ‡ VERÄ°CÄ°i"

Avrupa'nÄ±n baÅŸta olmak Ã¼zere dÃ¼nyanÄ±n Ã§eÅŸitli Ã¼lkelerinde TÃ¼rkiye'de oy kullanma hakkÄ±na sahip 5 milyondan fazla insanÄ±n bulunduÄŸuna dikkati Ã§eken ElitaÅŸ, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bu insanlarÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ± da Almanya ve Hollanda'da yaÅŸÄ±yor. Ä°nsanlarÄ±n oylarÄ±nÄ± kullanÄ±rken ne yÃ¶nde 'evet' diyeceklerinin ya da ne yÃ¶nde 'hayÄ±r' diyeceklerini anlatabilmenin yolu, yÃ¶ntemi bu toplantÄ±lardÄ±r. PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n Ã¼yelerini baÄŸrÄ±na basan, TÃ¼rkiye'yi bÃ¶lmek iÃ§in gayret gÃ¶steren kim varsa onlara her tÃ¼rlÃ¼ imkanÄ±, fÄ±rsatÄ± tanÄ±yan AB'nin belirli Ã¼lkeleri, maalesef siyasi bir faaliyetle insanlarÄ± aydÄ±nlatmak iÃ§in yapÄ±lan bir gayreti, iyi niyetli yaklaÅŸÄ±mÄ± engellemeye Ã§alÄ±ÅŸarak demokrasiye uygun olmayan gayret gÃ¶stermiÅŸlerdir. Sanki Nazizmin hortladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, faÅŸizmin ayak seslerini AB'nin belirli Ã¼yelerinde duyar gibi oluyoruz. Ä°nsanlÄ±k adÄ±na, utanÃ§ verici bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼dÃ¼r, ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yor, lanetliyorum."