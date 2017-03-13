ElitaÅŸ: Ã–zÃ¼r gelmezse iliÅŸkiler donar

AK Parti Grup BaÅŸkanvekili Mustafa ElitaÅŸ,Â Hollanda'nÄ±n skandal tavrÄ±na iliÅŸkin deÄŸerlendirmede bulundu.
YaÅŸanan olumsuz sÃ¼recin Almanya'nÄ±n farklÄ± tavÄ±rlar sergilemek suretiyle baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan ElitaÅŸ, ardÄ±ndan BelÃ§ika ve Avusturya'nÄ±n diplomatik teamÃ¼llere uymayan, diplomatik ahlakÄ± tamamen bir kenara iten Ã§irkin aÃ§Ä±klamalarÄ±yla devam ettiÄŸini dile getirdi.
AB sÃ¼recinde 50 yÄ±ldan fazla bir zamandÄ±r Ã¼zerine dÃ¼ÅŸen her tÃ¼rlÃ¼ sorumluluÄŸu tÃ¼m engellemelere raÄŸmen yapmak iÃ§in gayret gÃ¶steren TÃ¼rkiye'ye, Hollanda'nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± davranÄ±ÅŸÄ±n bardaÄŸÄ± taÅŸÄ±ran son damla olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izen ElitaÅŸ, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"Diplomatik krizin zirve yaptÄ±ÄŸÄ± bir sÃ¼reÃ§tir. TÃ¼rkiye Cumhuriyeti devletinin bir bakanÄ±nÄ±n konsolosluÄŸa girmeye Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na engel olunmasÄ± hiÃ§bir ÅŸeyle aÃ§Ä±klanacak bir durum deÄŸildir. Hollanda'nÄ±n 400 yÄ±ldan fazladÄ±r TÃ¼rkiye ile arasÄ±ndaki diplomatik iliÅŸkiyi normal hale dÃ¶ndÃ¼rebilmesi iÃ§in bir an Ã¶nce hem TÃ¼rkiye devletinden hem vatandaÅŸlardan hem de SayÄ±n Bakan'dan Ã¶zÃ¼r dilemesi gerekir. Aksi halde bu sÃ¼reÃ§ iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iliÅŸkileri donma noktasÄ±na doÄŸru gÃ¶tÃ¼recektir."
Avrupa'nÄ±n baÅŸta olmak Ã¼zere dÃ¼nyanÄ±n Ã§eÅŸitli Ã¼lkelerinde TÃ¼rkiye'de oy kullanma hakkÄ±na sahip 5 milyondan fazla insanÄ±n bulunduÄŸuna dikkati Ã§eken ElitaÅŸ, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Bu insanlarÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ± da Almanya ve Hollanda'da yaÅŸÄ±yor. Ä°nsanlarÄ±n oylarÄ±nÄ± kullanÄ±rken ne yÃ¶nde 'evet' diyeceklerinin ya da ne yÃ¶nde 'hayÄ±r' diyeceklerini anlatabilmenin yolu, yÃ¶ntemi bu toplantÄ±lardÄ±r. PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n Ã¼yelerini baÄŸrÄ±na basan, TÃ¼rkiye'yi bÃ¶lmek iÃ§in gayret gÃ¶steren kim varsa onlara her tÃ¼rlÃ¼ imkanÄ±, fÄ±rsatÄ± tanÄ±yan AB'nin belirli Ã¼lkeleri, maalesef siyasi bir faaliyetle insanlarÄ± aydÄ±nlatmak iÃ§in yapÄ±lan bir gayreti, iyi niyetli yaklaÅŸÄ±mÄ± engellemeye Ã§alÄ±ÅŸarak demokrasiye uygun olmayan gayret gÃ¶stermiÅŸlerdir. Sanki Nazizmin hortladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, faÅŸizmin ayak seslerini AB'nin belirli Ã¼yelerinde duyar gibi oluyoruz. Ä°nsanlÄ±k adÄ±na, utanÃ§ verici bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼dÃ¼r, ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yor, lanetliyorum."
Alman HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Steffen Seibert, Alman hÃ¼kÃ¼metinin, TÃ¼rk politikacÄ±larÄ±n Almanya'da toplantÄ± yapmalarÄ±na genel olarak bir yasak koymadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Hollanda'da mevcut liberal sosyal demokrat koalisyon hÃ¼kÃ¼metinin retorik ve politikalarÄ± ile Wilders arasÄ±nda hiÃ§bir fark yok" dedi
Ulus'ta bir gece kulÃ¼bÃ¼ne silahla ateÅŸ aÃ§tÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla mahkemeye sevk edilen Ã–zbizerdik, yeniden tutuklandÄ±
Ä°stanbul'un Avrupa yakasÄ±ndaki bazÄ± ilÃ§elere 16 Mart PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ planlÄ± bakÄ±m ve iyileÅŸtirme Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmalarÄ± kapsamÄ±nda elektrik verilemeyecek
DÄ±ÅŸiÌ‡ÅŸleriÌ‡ BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BÃ¼yÃ¼kelÃ§iÌ‡ MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu, Ä°sviÃ§re'deki Blick gazetesindeki referandum haberine iliÅŸkin, "Haberi gÃ¼Ã§lÃ¼ bir biÃ§imde kÄ±nÄ±yoruz. Ä°thamlarÄ± ve iddialarÄ± kabul etmemiz sÃ¶z konusu deÄŸildir" ifadesini kullandÄ±
AK Parti Grup BaÅŸkanvekili ElitaÅŸ, "Hollanda'nÄ±n Ã¶zÃ¼r dilemesi gerekir. Aksi halde bu sÃ¼reÃ§ iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iliÅŸkileri donma noktasÄ±na doÄŸru gÃ¶tÃ¼recektir." dedi
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 3 eski Roketsan Ã§alÄ±ÅŸanÄ± tutuklandÄ±
Ä°zmir'in Ã‡eÅŸme ilÃ§esi aÃ§Ä±klarÄ±nda ABD bayraklÄ± lÃ¼ks yatla yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan Ä°talya'ya gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan 83 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce, Ä°stanbul'da yarÄ±n kuvvetli saÄŸanak beklendiÄŸi bildirildi
Hatay'da, FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda hakkÄ±nda silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olma suÃ§undan dava aÃ§Ä±lan eski icra mÃ¼dÃ¼rÃ¼ 4 yÄ±l 2 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
Ä°ngiltere'nin Ã¶nde gelen gazetelerinden The Times, Hollanda BaÅŸbakanÄ± Mark Rutte'yi TÃ¼rkiye'ye yÃ¶nelik tavrÄ±ndan dolayÄ± eleÅŸtirdi
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, Hollanda'nÄ±n skandal tavrÄ±na iliÅŸkin, "Hollanda'da yaÅŸayan soydaÅŸlarÄ±mÄ±za, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za sesleniyorum, TÃ¼rkiye-Hollanda iliÅŸkilerini gerenleri sandÄ±kta unutmayÄ±n." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
TEM otoyolunun Gerede ve Cankurtaran mevkisinde etkili olan yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, ulaÅŸÄ±mÄ± olumsuz etkiledi
Bitlis ValiliÄŸi: "Nevruzun 21 Mart'tan baÅŸka bir tarihte kutlanmasÄ±na, bu amaÃ§la yapÄ±lacak her tÃ¼rlÃ¼ yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ, basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±, miting, Ã§adÄ±r kurma, stant aÃ§ma ve benzeri tÃ¼rdeki tÃ¼m etkinliklere mÃ¼saade edilmeyecektir" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Bakan Ã‡elik Hollanda ile yaÅŸanan diplomatik krizile ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulunarak, AB'ye sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± anlaÅŸmasÄ± konusunda rest Ã§ekti.