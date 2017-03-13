19:45, 13 Mart 2017 Pazartesi

DÄ±ÅŸiÅŸleri'nden Ä°sviÃ§re gazetesindeki kÃ¼stah habere kÄ±nama

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÄ±ÅŸiÌ‡ÅŸleriÌ‡ BakanlÄ±ÄŸÄ±Â SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BÃ¼yÃ¼kelÃ§iÌ‡ HÃ¼seyiÌ‡n MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu,Â Ä°sviÃ§re'dekiÂ Blick gazetesince halk oylamasÄ±yla ilgili olarak yapÄ±lan yayÄ±nla ilgili bir soruya cevabÄ±nda,Â CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a yÃ¶nelik hakaret dolu sÃ¶zler iÃ§eren ve 16 Nisan 2017'de dÃ¼zenlenecek anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi halk oylamasÄ± sÃ¼reci baÄŸlamÄ±nda yanÄ±ltÄ±cÄ± ifadelere yer veren haberi gÃ¼Ã§lÃ¼ bir biÃ§imde kÄ±nadÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayarak, ithamlarÄ±n ve iddialarÄ±n kabul edilmesinin sÃ¶z konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Ãœlkemizde demokratik ve ÅŸeffaf bir sÃ¼reÃ§ Ã§erÃ§evesinde gerÃ§ekleÅŸtirilecek referandum hakkÄ±nda bu derece taraflÄ± ve Ã¶nyargÄ±lÄ± bir tutum benimsenmesinin, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za aÃ§Ä±kÃ§a belirli bir yÃ¶nde oy verme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunulmasÄ±nÄ±n, ayrÄ±ca bir Ã¼lkenin halkÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k desteÄŸini alarak seÃ§ilmiÅŸ CumhurbaÅŸkanÄ±na yÃ¶nelik hakaretamiz sÄ±fatlar kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n basÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼yle de gazetecilikle de hiÃ§bir alakasÄ± olamaz.

Bir yandan Ã¼lkemizin iÃ§ siyasetindeki geliÅŸmelerin ve tartÄ±ÅŸmalarÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã¼lkelere taÅŸÄ±nmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde eleÅŸtiriler dile getirilirken, aynÄ± zamanda yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za yÃ¶nelik propaganda faaliyetine giriÅŸilmesinin iyi niyetli bir yaklaÅŸÄ±m olmadÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±ktÄ±r. Bu iddialarÄ± dile getiren Ã§evrelerin TÃ¼rkiye ve referandum sÃ¼reci hakkÄ±nda yeterli bilgiye sahip olmadÄ±klarÄ±, belli Ã§evrelerin hasmane tutumunun etkisinde kaldÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼lmektedir."

Blick gazetesi yÃ¶netici ve yazarlarÄ±ndan, TÃ¼rkiye ile ilgili haber yaparken tarafsÄ±z yayÄ±ncÄ±lÄ±k anlayÄ±ÅŸÄ±na saygÄ± gÃ¶stermelerini ve basÄ±n etiÄŸi kurallarÄ±na uymalarÄ±nÄ± beklediklerini belirten MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu, bir diÄŸer beklentilerinin de CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a yapÄ±lan bu saygÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸÄ± telafi edecek adÄ±mlarÄ±n atÄ±lmasÄ± olduÄŸunu ve tarafsÄ±z gazeteciliÄŸin bunu gerektirdiÄŸini bildirdi.

AÅžIRI SAÄžCI VE PROVOKATÄ°F HABERLER YAPAN BÄ°R GAZETE

Ä°sviÃ§re'nin Blick gazetesi, Ã¼lkede yaÅŸayan TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±na manÅŸetten, 16 Nisan'da yapÄ±lacak anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi referandumunda hem TÃ¼rkÃ§e hem de Almanca "HayÄ±r oyu verin" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu.

Almanca ulusal yayÄ±n yapan, aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± ve provokatif haberleriyle tanÄ±nan gazete, manÅŸetten verdiÄŸi haberinde, "ErdoÄŸan'Ä±n diktatÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne hayÄ±r oyu kullanÄ±n." ifadesine yer vermiÅŸti.