DÄ±ÅŸiÅŸleri'nden Ä°sviÃ§re gazetesindeki kÃ¼stah habere kÄ±nama

DÄ±ÅŸiÌ‡ÅŸleriÌ‡ BakanlÄ±ÄŸÄ±Â SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BÃ¼yÃ¼kelÃ§iÌ‡ HÃ¼seyiÌ‡n MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu,Â Ä°sviÃ§re'dekiÂ Blick gazetesince halk oylamasÄ±yla ilgili olarak yapÄ±lan yayÄ±nla ilgili bir soruya cevabÄ±nda,Â CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a yÃ¶nelik hakaret dolu sÃ¶zler iÃ§eren ve 16 Nisan 2017'de dÃ¼zenlenecek anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi halk oylamasÄ± sÃ¼reci baÄŸlamÄ±nda yanÄ±ltÄ±cÄ± ifadelere yer veren haberi gÃ¼Ã§lÃ¼ bir biÃ§imde kÄ±nadÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayarak, ithamlarÄ±n ve iddialarÄ±n kabul edilmesinin sÃ¶z konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.
MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Ãœlkemizde demokratik ve ÅŸeffaf bir sÃ¼reÃ§ Ã§erÃ§evesinde gerÃ§ekleÅŸtirilecek referandum hakkÄ±nda bu derece taraflÄ± ve Ã¶nyargÄ±lÄ± bir tutum benimsenmesinin, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za aÃ§Ä±kÃ§a belirli bir yÃ¶nde oy verme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunulmasÄ±nÄ±n, ayrÄ±ca bir Ã¼lkenin halkÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k desteÄŸini alarak seÃ§ilmiÅŸ CumhurbaÅŸkanÄ±na yÃ¶nelik hakaretamiz sÄ±fatlar kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n basÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼yle de gazetecilikle de hiÃ§bir alakasÄ± olamaz.
Bir yandan Ã¼lkemizin iÃ§ siyasetindeki geliÅŸmelerin ve tartÄ±ÅŸmalarÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã¼lkelere taÅŸÄ±nmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde eleÅŸtiriler dile getirilirken, aynÄ± zamanda yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za yÃ¶nelik propaganda faaliyetine giriÅŸilmesinin iyi niyetli bir yaklaÅŸÄ±m olmadÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±ktÄ±r. Bu iddialarÄ± dile getiren Ã§evrelerin TÃ¼rkiye ve referandum sÃ¼reci hakkÄ±nda yeterli bilgiye sahip olmadÄ±klarÄ±, belli Ã§evrelerin hasmane tutumunun etkisinde kaldÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼lmektedir."
Blick gazetesi yÃ¶netici ve yazarlarÄ±ndan, TÃ¼rkiye ile ilgili haber yaparken tarafsÄ±z yayÄ±ncÄ±lÄ±k anlayÄ±ÅŸÄ±na saygÄ± gÃ¶stermelerini ve basÄ±n etiÄŸi kurallarÄ±na uymalarÄ±nÄ± beklediklerini belirten MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu, bir diÄŸer beklentilerinin de CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a yapÄ±lan bu saygÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸÄ± telafi edecek adÄ±mlarÄ±n atÄ±lmasÄ± olduÄŸunu ve tarafsÄ±z gazeteciliÄŸin bunu gerektirdiÄŸini bildirdi.
Ä°sviÃ§re'nin Blick gazetesi, Ã¼lkede yaÅŸayan TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±na manÅŸetten, 16 Nisan'da yapÄ±lacak anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi referandumunda hem TÃ¼rkÃ§e hem de Almanca "HayÄ±r oyu verin" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu.
Almanca ulusal yayÄ±n yapan, aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± ve provokatif haberleriyle tanÄ±nan gazete, manÅŸetten verdiÄŸi haberinde, "ErdoÄŸan'Ä±n diktatÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne hayÄ±r oyu kullanÄ±n." ifadesine yer vermiÅŸti.
Alman HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Steffen Seibert, Alman hÃ¼kÃ¼metinin, TÃ¼rk politikacÄ±larÄ±n Almanya'da toplantÄ± yapmalarÄ±na genel olarak bir yasak koymadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Hollanda'da mevcut liberal sosyal demokrat koalisyon hÃ¼kÃ¼metinin retorik ve politikalarÄ± ile Wilders arasÄ±nda hiÃ§bir fark yok" dedi
Ulus'ta bir gece kulÃ¼bÃ¼ne silahla ateÅŸ aÃ§tÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla mahkemeye sevk edilen Ã–zbizerdik, yeniden tutuklandÄ±
Ä°stanbul'un Avrupa yakasÄ±ndaki bazÄ± ilÃ§elere 16 Mart PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ planlÄ± bakÄ±m ve iyileÅŸtirme Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmalarÄ± kapsamÄ±nda elektrik verilemeyecek
DÄ±ÅŸiÌ‡ÅŸleriÌ‡ BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BÃ¼yÃ¼kelÃ§iÌ‡ MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu, Ä°sviÃ§re'deki Blick gazetesindeki referandum haberine iliÅŸkin, "Haberi gÃ¼Ã§lÃ¼ bir biÃ§imde kÄ±nÄ±yoruz. Ä°thamlarÄ± ve iddialarÄ± kabul etmemiz sÃ¶z konusu deÄŸildir" ifadesini kullandÄ±
AK Parti Grup BaÅŸkanvekili ElitaÅŸ, "Hollanda'nÄ±n Ã¶zÃ¼r dilemesi gerekir. Aksi halde bu sÃ¼reÃ§ iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iliÅŸkileri donma noktasÄ±na doÄŸru gÃ¶tÃ¼recektir." dedi
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 3 eski Roketsan Ã§alÄ±ÅŸanÄ± tutuklandÄ±
Ä°zmir'in Ã‡eÅŸme ilÃ§esi aÃ§Ä±klarÄ±nda ABD bayraklÄ± lÃ¼ks yatla yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan Ä°talya'ya gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan 83 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce, Ä°stanbul'da yarÄ±n kuvvetli saÄŸanak beklendiÄŸi bildirildi
Hatay'da, FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda hakkÄ±nda silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olma suÃ§undan dava aÃ§Ä±lan eski icra mÃ¼dÃ¼rÃ¼ 4 yÄ±l 2 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
Ä°ngiltere'nin Ã¶nde gelen gazetelerinden The Times, Hollanda BaÅŸbakanÄ± Mark Rutte'yi TÃ¼rkiye'ye yÃ¶nelik tavrÄ±ndan dolayÄ± eleÅŸtirdi
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, Hollanda'nÄ±n skandal tavrÄ±na iliÅŸkin, "Hollanda'da yaÅŸayan soydaÅŸlarÄ±mÄ±za, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za sesleniyorum, TÃ¼rkiye-Hollanda iliÅŸkilerini gerenleri sandÄ±kta unutmayÄ±n." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
TEM otoyolunun Gerede ve Cankurtaran mevkisinde etkili olan yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, ulaÅŸÄ±mÄ± olumsuz etkiledi
Bitlis ValiliÄŸi: "Nevruzun 21 Mart'tan baÅŸka bir tarihte kutlanmasÄ±na, bu amaÃ§la yapÄ±lacak her tÃ¼rlÃ¼ yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ, basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±, miting, Ã§adÄ±r kurma, stant aÃ§ma ve benzeri tÃ¼rdeki tÃ¼m etkinliklere mÃ¼saade edilmeyecektir" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Bakan Ã‡elik Hollanda ile yaÅŸanan diplomatik krizile ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulunarak, AB'ye sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± anlaÅŸmasÄ± konusunda rest Ã§ekti.