Ä°stanbul'da 9 ilÃ§ede elektrik kesintisi

Ä°stanbul'unÂ Avrupa yakasÄ±ndaki bazÄ± ilÃ§elereÂ 16 Mart PerÅŸembeÂ gÃ¼nÃ¼ planlÄ± bakÄ±m ve iyileÅŸtirme Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmalarÄ± kapsamÄ±ndaÂ elektrikÂ verilemeyecek.
BoÄŸaziÃ§i ElektrikÂ DaÄŸÄ±tÄ±m AÅž'den (BEDAÅž) yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, BahÃ§elievler,Â BakÄ±rkÃ¶y,Â BaÅŸakÅŸehir,Â BeylikdÃ¼zÃ¼,Â Esenler,Â Esenyurt,Â GÃ¼ngÃ¶ren,Â SarÄ±yerÂ veÂ ZeytinburnuÂ ilÃ§elerinin bazÄ± mahallelerinde 16 Mart'ta 08.00-19.00 saatlerinde elektrik kesintisine gidilecek.
Ä°stanbul'un BahÃ§elievler ilÃ§esinin bazÄ± mahallelerinde 10.00-16.00, BakÄ±rkÃ¶y ilÃ§esinin bazÄ± mahallelerinde 09.00-16.00, BaÅŸakÅŸehir ilÃ§esinin bazÄ± sokaklarÄ±nda 09.00-15.30 ve BeylikdÃ¼zÃ¼ ilÃ§esinin bazÄ± semtlerinde 09.00-16.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.
AynÄ± gÃ¼n Esenler ilÃ§esinin belirli sokaklarÄ±na 09.00-17.00, Esenyurt ilÃ§esinin bazÄ± semtlerine 09.00-17.00 ve GÃ¼ngÃ¶ren ilÃ§esinin bazÄ± semtlerine 10.00-19.00 saatlerinde elektrik verilemeyecek.
SarÄ±yer ilÃ§esinin bazÄ± semtlerinde 08.00-18.00 ve Zeytinburnu ilÃ§esinin bazÄ± mahallelerinde 09.00-16.00 saatleri arasÄ±nda enerji kesintisi yapÄ±lacak.
Aboneler, elektrik verilemeyecek ilÃ§elerdeki mahalle ve sokaklara iliÅŸkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine BEDAÅž'Ä±n internet sitesinde yer alan "PlanlÄ± BakÄ±m ve YatÄ±rÄ±m Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±" bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden ulaÅŸabilecek.
Alman HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Steffen Seibert, Alman hÃ¼kÃ¼metinin, TÃ¼rk politikacÄ±larÄ±n Almanya'da toplantÄ± yapmalarÄ±na genel olarak bir yasak koymadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Hollanda'da mevcut liberal sosyal demokrat koalisyon hÃ¼kÃ¼metinin retorik ve politikalarÄ± ile Wilders arasÄ±nda hiÃ§bir fark yok" dedi
Ulus'ta bir gece kulÃ¼bÃ¼ne silahla ateÅŸ aÃ§tÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla mahkemeye sevk edilen Ã–zbizerdik, yeniden tutuklandÄ±
Ä°stanbul'un Avrupa yakasÄ±ndaki bazÄ± ilÃ§elere 16 Mart PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ planlÄ± bakÄ±m ve iyileÅŸtirme Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmalarÄ± kapsamÄ±nda elektrik verilemeyecek
DÄ±ÅŸiÌ‡ÅŸleriÌ‡ BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BÃ¼yÃ¼kelÃ§iÌ‡ MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu, Ä°sviÃ§re'deki Blick gazetesindeki referandum haberine iliÅŸkin, "Haberi gÃ¼Ã§lÃ¼ bir biÃ§imde kÄ±nÄ±yoruz. Ä°thamlarÄ± ve iddialarÄ± kabul etmemiz sÃ¶z konusu deÄŸildir" ifadesini kullandÄ±
AK Parti Grup BaÅŸkanvekili ElitaÅŸ, "Hollanda'nÄ±n Ã¶zÃ¼r dilemesi gerekir. Aksi halde bu sÃ¼reÃ§ iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iliÅŸkileri donma noktasÄ±na doÄŸru gÃ¶tÃ¼recektir." dedi
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 3 eski Roketsan Ã§alÄ±ÅŸanÄ± tutuklandÄ±
Ä°zmir'in Ã‡eÅŸme ilÃ§esi aÃ§Ä±klarÄ±nda ABD bayraklÄ± lÃ¼ks yatla yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan Ä°talya'ya gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan 83 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce, Ä°stanbul'da yarÄ±n kuvvetli saÄŸanak beklendiÄŸi bildirildi
Hatay'da, FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda hakkÄ±nda silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olma suÃ§undan dava aÃ§Ä±lan eski icra mÃ¼dÃ¼rÃ¼ 4 yÄ±l 2 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
Ä°ngiltere'nin Ã¶nde gelen gazetelerinden The Times, Hollanda BaÅŸbakanÄ± Mark Rutte'yi TÃ¼rkiye'ye yÃ¶nelik tavrÄ±ndan dolayÄ± eleÅŸtirdi
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, Hollanda'nÄ±n skandal tavrÄ±na iliÅŸkin, "Hollanda'da yaÅŸayan soydaÅŸlarÄ±mÄ±za, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za sesleniyorum, TÃ¼rkiye-Hollanda iliÅŸkilerini gerenleri sandÄ±kta unutmayÄ±n." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
TEM otoyolunun Gerede ve Cankurtaran mevkisinde etkili olan yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, ulaÅŸÄ±mÄ± olumsuz etkiledi
Bitlis ValiliÄŸi: "Nevruzun 21 Mart'tan baÅŸka bir tarihte kutlanmasÄ±na, bu amaÃ§la yapÄ±lacak her tÃ¼rlÃ¼ yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ, basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±, miting, Ã§adÄ±r kurma, stant aÃ§ma ve benzeri tÃ¼rdeki tÃ¼m etkinliklere mÃ¼saade edilmeyecektir" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Bakan Ã‡elik Hollanda ile yaÅŸanan diplomatik krizile ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulunarak, AB'ye sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± anlaÅŸmasÄ± konusunda rest Ã§ekti.