20:00, 13 Mart 2017 Pazartesi

Ä°stanbul'da 9 ilÃ§ede elektrik kesintisi



Foto: ArÅŸiv

Ä°stanbul'un Avrupa yakasÄ±ndaki bazÄ± ilÃ§elere 16 Mart PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ planlÄ± bakÄ±m ve iyileÅŸtirme Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmalarÄ± kapsamÄ±nda elektrik verilemeyecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul'unÂ Avrupa yakasÄ±ndaki bazÄ± ilÃ§elereÂ 16 Mart PerÅŸembeÂ gÃ¼nÃ¼ planlÄ± bakÄ±m ve iyileÅŸtirme Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmalarÄ± kapsamÄ±ndaÂ elektrikÂ verilemeyecek. BoÄŸaziÃ§i ElektrikÂ DaÄŸÄ±tÄ±m AÅž'den (BEDAÅž) yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, BahÃ§elievler,Â BakÄ±rkÃ¶y,Â BaÅŸakÅŸehir,Â BeylikdÃ¼zÃ¼,Â Esenler,Â Esenyurt,Â GÃ¼ngÃ¶ren,Â SarÄ±yerÂ veÂ ZeytinburnuÂ ilÃ§elerinin bazÄ± mahallelerinde 16 Mart'ta 08.00-19.00 saatlerinde elektrik kesintisine gidilecek. Ä°stanbul'un BahÃ§elievler ilÃ§esinin bazÄ± mahallelerinde 10.00-16.00, BakÄ±rkÃ¶y ilÃ§esinin bazÄ± mahallelerinde 09.00-16.00, BaÅŸakÅŸehir ilÃ§esinin bazÄ± sokaklarÄ±nda 09.00-15.30 ve BeylikdÃ¼zÃ¼ ilÃ§esinin bazÄ± semtlerinde 09.00-16.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak. AynÄ± gÃ¼n Esenler ilÃ§esinin belirli sokaklarÄ±na 09.00-17.00, Esenyurt ilÃ§esinin bazÄ± semtlerine 09.00-17.00 ve GÃ¼ngÃ¶ren ilÃ§esinin bazÄ± semtlerine 10.00-19.00 saatlerinde elektrik verilemeyecek. SarÄ±yer ilÃ§esinin bazÄ± semtlerinde 08.00-18.00 ve Zeytinburnu ilÃ§esinin bazÄ± mahallelerinde 09.00-16.00 saatleri arasÄ±nda enerji kesintisi yapÄ±lacak. Aboneler, elektrik verilemeyecek ilÃ§elerdeki mahalle ve sokaklara iliÅŸkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine BEDAÅž'Ä±n internet sitesinde yer alan "PlanlÄ± BakÄ±m ve YatÄ±rÄ±m Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±" bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden ulaÅŸabilecek.

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