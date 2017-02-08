Çavuşoğlu: Hollanda'daki hükümet ile Wilders arasında fark yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Hollanda'da mevcut liberal sosyal demokrat koalisyon hükümetinin retorik ve politikaları ile (aşırı sağcı lider Geert) Wilders arasında hiçbir fark yok." dedi.
Çavuşoğlu, CNN International'da güncel gelişmeleri değerlendirdi.
Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders ve partisinin "faşist" olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, mevcut liberal sosyal hükümetin retorik ve politikaları ile Wilders'in söylemleri arasında hiçbir fark bulunmadığını söyledi.
Çavuşoğlu, "(Hollanda'da) Seçimlerde kimin kazanacağının bir önemi yok. Wilders'in destekçileri her halükarda mutlu olacak." diye konuştu.
Rotterdam'daki toplantının iptal edilmesinde güvenliğin gerekçe olarak gösterilmesini "saçmalık" olarak nitelendiren Çavuşoğlu, "Önceki toplantılarda herhangi bir güvenlik kaygıları yoktu. Neden bu sefer? Ben terörist miyim? O ülkelerde yaşayan Türkler terörist mi ya da radikalleşmiş mi? Bu soruyu birçok mevkidaşıma sordum. 'Bir tane bile radikalleşmiş Türk var mı?' diye, 'Hayır' dediler. O zaman güvenlik sorunu ne? Bana herhangi bir detay vermiyorlar. Ben Türkiye'nin dışişleri bakanıyım. Avrupa ülkelerinden biri... Ben terörist değilim." ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu'na, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bunun bedelini ödeyecekler" şeklindeki açıklaması hatırlatılarak, bedelin ne olacağının sorulması üzerine, ne gibi adımlar atılacağı üzerinde düşündüklerini söyledi.
"Bunu yaparken, söz konusu Avrupa ülkelerinin yaptığı gibi uluslararası ve demokratik kuralları çiğnemeyeceğiz. Çünkü Türkiye'de faşist bir hükümet yok." diyen Çavuşoğlu, uluslararası yasalar ve standartlara saygılı olduklarını ve bu çerçevede Hollanda konusunda bazı adımlar atacaklarını dile getirerek şöyle devam etti:
"Başından beri açık şekilde ifade ettiğim gibi ilk olarak Hollanda halkını hedef almayacağız ve onlara zarar vermeyeceğiz. Çünkü bu onların hatası değil. Hollanda halkı Türkiye'nin dostudur. Buradan birçok turist de ülkemizi ziyaret ediyor. Ve 400 yıldır dostluğumuz sürüyor.”
Çavuşoğlu, yeni anayasa paketinde Erdoğan'ın tüm yetkileri elinde tutacağı şeklindeki iddiaların "kara kampanya" olduğunu vurguladı. Şu an mevcut mevzuata göre, cumhurbaşkanının, adı Hakimler ve Savcılar Kurulu olarak değişecek Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin sadece 4'ünü atadığını, yeni pakete göre de cumhurbaşkanının yine sadece 4 üyeyi atama yetkisi olacağını ve dolayısıyla bir fark bulunmadığını ifade etti.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avrupa ülkelerindeki uygulamalardan da örnekler vererek, bazı ülkelerde bu üyelerin tamamını kral atasa da bir problem olmamasına rağmen Türkiye'de sadece 4 üyenin cumhurbaşkanı tarafından atanmasının büyük bir problem olarak gösterildiğinin altını çizdi. Mevlüt Çavuşoğlu, "Bu bir çifte standart." değerlendirmesinde bulundu.
Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Alman hükümetinin, Türk politikacıların Almanya'da toplantı yapmalarına genel olarak bir yasak koymadığını belirtti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Hollanda'da mevcut liberal sosyal demokrat koalisyon hükümetinin retorik ve politikaları ile Wilders arasında hiçbir fark yok" dedi
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