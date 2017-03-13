Alman hÃ¼kÃ¼metinden 'toplantÄ±' aÃ§Ä±klamasÄ±

Alman HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Steffen Seibert, Alman hÃ¼kÃ¼metinin,Â TÃ¼rk politikacÄ±larÄ±n Almanya'daÂ toplantÄ± yapmalarÄ±na genel olarak birÂ yasak koymadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Seibert, bugÃ¼n Berlin'de dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel'in Nazi benzetmelerinin yersiz olduÄŸunu ve sona erdirilmesi gerektiÄŸini sÃ¶ylediÄŸini hatÄ±rlatarak, "Bu Avrupa'nÄ±n diÄŸer Ã¼lkeleri iÃ§in de geÃ§erli. Hollanda nasyonal sosyalizm rejimi altÄ±nda Ã§ok Ã§ekti. Åžimdi bu Ã¼lkeyi bu ideolojiye yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla eleÅŸtirmek dayanÄ±lmaz." dedi.
"Alman hÃ¼kÃ¼metinin tutumunda deÄŸiÅŸiklik yoktur. EÄŸer baÅŸka Ã¼lkelerde basÄ±n ve dÃ¼ÅŸÃ¼nce Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerinin kÄ±sÄ±tlanmasÄ±nÄ± eleÅŸtiriyorsak biz de bu deÄŸerleri yÃ¼ksek tutmalÄ±yÄ±z. Bu da TÃ¼rk politikacÄ±larÄ±n burada toplantÄ± yapmalarÄ±na genel bir yasak koymadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z anlamÄ±na geliyor." Ä°fadesini kullanan Seibert, toplantÄ±larÄ±n zamanÄ±nda ve saydam ÅŸekilde bildirilmesi, yasalara, kurallara uygun olmasÄ± ve TÃ¼rkiye'nin iÃ§ sorunlarÄ±nÄ±n Almanya'ya taÅŸÄ±nmamasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.
BugÃ¼ne kadar yapÄ±lan toplantÄ±larÄ±n kamu dÃ¼zenini tehdit etmeden gerÃ§ekleÅŸtiÄŸine iÅŸaret eden Seibert, son gÃ¼nlerde yaÅŸanan geliÅŸmeleri yakÄ±ndan izlediklerini ve gelecekte de kararlarÄ±nÄ± buna gÃ¶re vereceklerini vurguladÄ±.
Seibert, "Alman hÃ¼kÃ¼meti olarak Hollanda'nÄ±n aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± ne deÄŸerlendirebiliriz ne de eleÅŸtirebiliriz ancak Hollanda hÃ¼kÃ¼metine ve Hollanda halkÄ±na karÅŸÄ± TÃ¼rkiye'den yapÄ±lan (Nazi) aÃ§Ä±klamalardan dolayÄ± Hollanda bizim dayanÄ±ÅŸmamÄ±za sahiptir." diye konuÅŸtu.
Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Martin Schaefer de TÃ¼rkiye ile Hollanda arasÄ±nda yaÅŸanan gerginliÄŸi hayretle izlediÄŸini ve bu gerginliÄŸin hiÃ§bir Ã¼lkenin Ã§Ä±karÄ±na olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti, kendilerinin Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya ile ilgili bir sorun yaÅŸamadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Nazi benzetmelerinin kabul edilemeyeceÄŸini ve gerginliÄŸi azaltmayacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden Schaefer, Naziler tarafÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k yÄ±kÄ±m gÃ¶ren Hollanda gibi bir Ã¼lkenin bu ÅŸekilde eleÅŸtirilmesinin kabul edilemeyeceÄŸini kaydetti.
Schaefer, TÃ¼rk hÃ¼kÃ¼meti tarafÄ±ndan kendilerine Almanya'da toplantÄ± yapmak isteyenlerin listesinin de iletildiÄŸini ve bu listede CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Schaefer, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n, Merkel ile yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, TÃ¼rk asÄ±llÄ± Alman gazeteci Deniz YÃ¼cel'e Alman konsolosluk hizmeti verilmesine izin vereceklerini de sÃ¶ylediÄŸini ancak ÅŸu ana kadar bu konuda bir uygulama yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.Â
Alman HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Steffen Seibert, Alman hÃ¼kÃ¼metinin, TÃ¼rk politikacÄ±larÄ±n Almanya'da toplantÄ± yapmalarÄ±na genel olarak bir yasak koymadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
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