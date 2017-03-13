DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
22:35, 13 Mart 2017 Pazartesi
Avrupa
21:35, 13 Mart 2017 Pazartesi

  • PaylaÅŸ
BM'den Myanmar'da uluslararasÄ± soruÅŸturma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
BM'den Myanmar'da uluslararasÄ± soruÅŸturma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

BM Ä°nsan HaklarÄ± Ã–zel RaportÃ¶rÃ¼ Lee, "ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara karÅŸÄ± iÅŸlenen cinayetler ve insan haklarÄ± ihlalleri iÃ§in uluslararasÄ±, hÄ±zlÄ±, ayrÄ±ntÄ±lÄ±, baÄŸÄ±msÄ±z ve tarafsÄ±z soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmalÄ±" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Ä°nsan HaklarÄ± Ã–zel RaportÃ¶rÃ¼Â Yanghee Lee,Â Myanmar'daÂ ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara (Rohingyalar) karÅŸÄ± iÅŸlenen cinayetler ve insan haklarÄ± ihlalleri iÃ§in uluslararasÄ± "hÄ±zlÄ±, ayrÄ±ntÄ±lÄ±, baÄŸÄ±msÄ±z ve tarafsÄ±z soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmasÄ±" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

RaportÃ¶r Lee, BM Cenevre Ofisinde dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Myanmar'da yaÅŸananlarÄ±n aÃ§Ä±ÄŸa Ã§Ä±kartÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini vurgulayarak, "Muhtemel kurbanlar ve tÃ¼m Myanmar halkÄ± gerÃ§ekleri bilmeyi hak ediyor." dedi.

BM'de devam eden Ä°nsan HaklarÄ± Komisyonunun 34. oturumunda, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik ÅŸiddete iliÅŸkin rapor sunduÄŸunu aktaran Lee, raporda Myanmar hÃ¼kÃ¼metinin Rohingya nÃ¼fusunun tamamÄ±nÄ± Ã¼lkeden kovmak istediÄŸini belirttiÄŸini sÃ¶yledi. Lee, "UmarÄ±m bÃ¶yle bir ÅŸey olmaz." ifadesini kullandÄ±.

Myanmar'da birÃ§ok insan haklarÄ± savunucusunun hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini anlatan Lee, cinayetlerin henÃ¼z Ã§Ã¶zÃ¼lemediÄŸini ve kurbanlarÄ±n ailelerinin adalet beklediÄŸini ifade etti.

Lee, Ã¶zellikle Myanmar DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ve Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan sorumlu Devlet BakanÄ± Aung San Su Ã‡i'nin partisi Ulusal Demokrasi BirliÄŸinin (NLD) hukuk danÄ±ÅŸmanÄ±, MÃ¼slÃ¼man insan haklarÄ± savunucusu U Ko Ni'nin kucaÄŸÄ±nda torununu tutarken Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesinden derin rahatsÄ±zlÄ±k duyduÄŸunu dile getirdi.

"SORUÅžTURMA KOMÄ°SYONU KURULMASI GEREKÄ°YOR"

Arakan eyaletinde silahlÄ± gÃ¼Ã§lerin ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik cinayet ve insan haklarÄ± ihlallerinin araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in uluslararasÄ± soruÅŸturma komisyonu kurulmasÄ± gerektiÄŸini vurgulayan Lee, komisyonun "hÄ±zlÄ±, ayrÄ±ntÄ±lÄ±, baÄŸÄ±msÄ±z ve tarafsÄ±z soruÅŸturma yapmasÄ±nÄ±n" Ã¶nemine dikkat Ã§ekti.

Lee, BangladeÅŸ'e geÃ§en ay yaptÄ±ÄŸÄ± ziyarete atÄ±fta bulunarak, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n boÄŸazlarÄ±nÄ±n kesildiÄŸi, ayÄ±rÄ±m gÃ¶zetmeksizin ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±, ateÅŸe verilen evlerde insanlarÄ±n baÄŸlanarak yakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuklarÄ±n ateÅŸe atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, tecavÃ¼z ve cinsel ÅŸiddeti iÃ§eren "korkunÃ§" iddialarÄ± raporlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

"KORKARIM KÄ° BÄ°R DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°K OLMADI"

AA muhabirinin, BM Ä°nsan HaklarÄ± YÃ¼ksek KomiserliÄŸi (OHCHR) tarafÄ±ndan 3 Åžubat'ta yayÄ±mlanan rapordan sonra Ã¼lkede herhangi bir deÄŸiÅŸlik olup olmadÄ±ÄŸÄ± sorusu Ã¼zerine Lee, "KorkarÄ±m ki BM raporu yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ±ndan bu yana hiÃ§bir deÄŸiÅŸiklik olmadÄ±. OnlarÄ±n da (Myanmar hÃ¼kÃ¼meti) milli soruÅŸturma komisyonu var. Fakat hala bir rapor dahi yayÄ±mlamadÄ±lar." ifadelerini kullandÄ±.Â 



Ä°lgili Konular myanmar BirleÅŸmiÅŸ Milletler arakan
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Avrupa Haberleri
BM'den Myanmar'da uluslararasÄ± soruÅŸturma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
BM'den Myanmar'da uluslararasÄ± soruÅŸturma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

BM Ä°nsan HaklarÄ± Ã–zel RaportÃ¶rÃ¼ Lee, "ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara karÅŸÄ± iÅŸlenen cinayetler ve insan haklarÄ± ihlalleri iÃ§in uluslararasÄ±, hÄ±zlÄ±, ayrÄ±ntÄ±lÄ±, baÄŸÄ±msÄ±z ve tarafsÄ±z soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmalÄ±" dedi
Merkel den Hollanda ya destek
Merkelâ€™den Hollandaâ€™ya destek

Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel, "Nazizm" benzetmelerine iliÅŸkin Hollanda'ya tam destek verdiÄŸini ve dayanÄ±ÅŸma iÃ§inde olduÄŸunu sÃ¶yledi
Donald Tusk ifade vermek Ã¼zere Polonya'ya Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±
Donald Tusk ifade vermek Ã¼zere Polonya'ya Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±

Avrupa BirliÄŸi Konseyi BaÅŸkanÄ± Donald Tusk, eski Polonya Devlet BaÅŸkanÄ± Lech Kaczynski'nin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ uÃ§ak kazasÄ±yla ilgili ifade vermesi iÃ§in Polonya'ya Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±
Mehmet Akif Ersoy Kosova'da anÄ±ldÄ±
Mehmet Akif Ersoy Kosova'da anÄ±ldÄ±

Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n KabulÃ¼ ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma GÃ¼nÃ¼ kapsamÄ±nda baÅŸkent PriÅŸtine'de program dÃ¼zenlendi
Kenya'da Ã¶ÄŸretim gÃ¶revlilerinin grevi zamla sonuÃ§landÄ±
Kenya'da Ã¶ÄŸretim gÃ¶revlilerinin grevi zamla sonuÃ§landÄ±

Kenya'da hÃ¼kÃ¼metle anlaÅŸmaya varan Ã¶ÄŸretim Ã¼yeleri 54 gÃ¼nlÃ¼k grevi bitirdi
HÃ¼snÃ¼ MÃ¼barek serbest bÄ±rakÄ±lacak
HÃ¼snÃ¼ MÃ¼barek serbest bÄ±rakÄ±lacak

MÄ±sÄ±r'Ä±n devrik lideri HÃ¼snÃ¼ MÃ¼barek bu hafta serbest bÄ±rakÄ±lacak
Macaristan'da Janos Ader tekrar CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ildi
Macaristan'da Janos Ader tekrar CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ildi

Macaristan Ulusal Meclisinde yapÄ±lan oylamada 131 oy alan Janos Ader ikinci defa 5 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ildi.
Suudi Arabistan'Ä± Yemen'den Pakistan koruyacak
Suudi Arabistan'Ä± Yemen'den Pakistan koruyacak

Pakistan, Suudi Arabistan-Yemen sÄ±nÄ±rÄ±na muharip birlikler gÃ¶nderme kararÄ± aldÄ±
Venezuela'da hapishanede toplu mezar
Venezuela'da hapishanede toplu mezar

Venezuela Genel Hapishanesi'nde bulunan toplu mezardan 14 kiÅŸinin cesetleri Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
Ã‡akal Carlos davasÄ± Paris'te baÅŸladÄ±
Ã‡akal Carlos davasÄ± Paris'te baÅŸladÄ±

"Ã‡akal Carlos" lakabÄ±yla bilinen VenezuelalÄ± Sanchez'in 43 yÄ±l Ã¶nce Paris'te bir maÄŸazaya dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin dava Paris'te baÅŸladÄ±
Nijerya'da kamyon kazasÄ± 35 Ã¶lÃ¼
Nijerya'da kamyon kazasÄ±: 35 Ã¶lÃ¼

Nijerya'da meydana gelen trafik kazasÄ±nda 35 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Kosova'dan MÃ¼slÃ¼man Ã¼lkelere Bizi tanÄ±yÄ±n
Kosova'dan MÃ¼slÃ¼man Ã¼lkelere: Bizi tanÄ±yÄ±n

Kosova DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±, MÃ¼slÃ¼man DÃ¼nyasÄ± Ligi Genel Sekreteri'ne Kosovaâ€™nÄ±n tanÄ±nmasÄ±na dair Ä°slam dÃ¼nyasÄ±ndaki lobicilik faaliyetlerinin artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi
Hollanda polisi emekli TÃ¼rk kÃ¶kenli askerini de darbetti
Hollanda polisi emekli TÃ¼rk kÃ¶kenli askerini de darbetti

Emekli Hollanda askeri Halil Ä°brahim Kurt, Rotterdam BaÅŸkonsolosluÄŸu Ã¶nÃ¼nde Hollanda polisinin atlÄ±, kÃ¶pekli ve coplu mÃ¼dahalesini anlattÄ±
Pakistan'da 19 yÄ±l aradan sonra bir ilk
Pakistan'da 19 yÄ±l aradan sonra bir ilk

Pakistan'da 19 yÄ±l aradan sonra nÃ¼fus sayÄ±mÄ± olacak
Boeing'den Ã‡in'e uÃ§ak fabrikasÄ±
Boeing'den Ã‡in'e uÃ§ak fabrikasÄ±

Boeing, Ã‡in'de aÃ§acaÄŸÄ± montaj fabrikasÄ± ile yÄ±llÄ±k 100 uÃ§aÄŸÄ± hizmete alacak
Musul'da 1 mahalle daha DEAÅž'tan geri alÄ±ndÄ±
Musul'da 1 mahalle daha DEAÅž'tan geri alÄ±ndÄ±

Irak ordusuna baÄŸlÄ± gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, Musul'un batÄ± yakasÄ±ndaki Neft Mahallesi'ni DEAÅž'tan geri aldÄ±

Haberler

Arakan iÃ§in ne yapmalÄ±?
Arakan iÃ§in ne yapmalÄ±

Myanmar'da bakana hakaret iddiasÄ±yla 6 ay hapis
Myanmar'da bakana hakaret iddiasÄ±yla 6 ay hapis

BM'den "ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara etnik temizlik yapÄ±lÄ±yor" uyarÄ±sÄ±
BM'den quot ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara etnik temizlik yapÄ±lÄ±yor quot uyarÄ±sÄ±

Ä°Ä°T'ten Arakan bildirisi
Ä°Ä°T'ten Arakan bildirisi

"Arakan'da iÅŸler Ã§Ä±ÄŸÄ±rÄ±ndan Ã§Ä±kabilir"
quot Arakan'da iÅŸler Ã§Ä±ÄŸÄ±rÄ±ndan Ã§Ä±kabilir quot

ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlar yaÅŸadÄ±klarÄ± zulmÃ¼ anlattÄ±
ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlar yaÅŸadÄ±klarÄ± zulmÃ¼ anlattÄ±

Arakan'da ÅŸiddet 30 bin MÃ¼slÃ¼manÄ± yerinden etti
Arakan'da ÅŸiddet 30 bin MÃ¼slÃ¼manÄ± yerinden etti

ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlar helikopterle vuruldu: 28 Ã¶lÃ¼
ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlar helikopterle vuruldu 28 Ã¶lÃ¼






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi
e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 