BM'den Myanmar'da uluslararasÄ± soruÅŸturma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Ä°nsan HaklarÄ± Ã–zel RaportÃ¶rÃ¼Â Yanghee Lee,Â Myanmar'daÂ ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara (Rohingyalar) karÅŸÄ± iÅŸlenen cinayetler ve insan haklarÄ± ihlalleri iÃ§in uluslararasÄ± "hÄ±zlÄ±, ayrÄ±ntÄ±lÄ±, baÄŸÄ±msÄ±z ve tarafsÄ±z soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmasÄ±" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
RaportÃ¶r Lee, BM Cenevre Ofisinde dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Myanmar'da yaÅŸananlarÄ±n aÃ§Ä±ÄŸa Ã§Ä±kartÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini vurgulayarak, "Muhtemel kurbanlar ve tÃ¼m Myanmar halkÄ± gerÃ§ekleri bilmeyi hak ediyor." dedi.
BM'de devam eden Ä°nsan HaklarÄ± Komisyonunun 34. oturumunda, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik ÅŸiddete iliÅŸkin rapor sunduÄŸunu aktaran Lee, raporda Myanmar hÃ¼kÃ¼metinin Rohingya nÃ¼fusunun tamamÄ±nÄ± Ã¼lkeden kovmak istediÄŸini belirttiÄŸini sÃ¶yledi. Lee, "UmarÄ±m bÃ¶yle bir ÅŸey olmaz." ifadesini kullandÄ±.
Myanmar'da birÃ§ok insan haklarÄ± savunucusunun hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini anlatan Lee, cinayetlerin henÃ¼z Ã§Ã¶zÃ¼lemediÄŸini ve kurbanlarÄ±n ailelerinin adalet beklediÄŸini ifade etti.
Lee, Ã¶zellikle Myanmar DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ve Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan sorumlu Devlet BakanÄ± Aung San Su Ã‡i'nin partisi Ulusal Demokrasi BirliÄŸinin (NLD) hukuk danÄ±ÅŸmanÄ±, MÃ¼slÃ¼man insan haklarÄ± savunucusu U Ko Ni'nin kucaÄŸÄ±nda torununu tutarken Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesinden derin rahatsÄ±zlÄ±k duyduÄŸunu dile getirdi.
Arakan eyaletinde silahlÄ± gÃ¼Ã§lerin ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik cinayet ve insan haklarÄ± ihlallerinin araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in uluslararasÄ± soruÅŸturma komisyonu kurulmasÄ± gerektiÄŸini vurgulayan Lee, komisyonun "hÄ±zlÄ±, ayrÄ±ntÄ±lÄ±, baÄŸÄ±msÄ±z ve tarafsÄ±z soruÅŸturma yapmasÄ±nÄ±n" Ã¶nemine dikkat Ã§ekti.
Lee, BangladeÅŸ'e geÃ§en ay yaptÄ±ÄŸÄ± ziyarete atÄ±fta bulunarak, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n boÄŸazlarÄ±nÄ±n kesildiÄŸi, ayÄ±rÄ±m gÃ¶zetmeksizin ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±, ateÅŸe verilen evlerde insanlarÄ±n baÄŸlanarak yakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuklarÄ±n ateÅŸe atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, tecavÃ¼z ve cinsel ÅŸiddeti iÃ§eren "korkunÃ§" iddialarÄ± raporlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.
AA muhabirinin, BM Ä°nsan HaklarÄ± YÃ¼ksek KomiserliÄŸi (OHCHR) tarafÄ±ndan 3 Åžubat'ta yayÄ±mlanan rapordan sonra Ã¼lkede herhangi bir deÄŸiÅŸlik olup olmadÄ±ÄŸÄ± sorusu Ã¼zerine Lee, "KorkarÄ±m ki BM raporu yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ±ndan bu yana hiÃ§bir deÄŸiÅŸiklik olmadÄ±. OnlarÄ±n da (Myanmar hÃ¼kÃ¼meti) milli soruÅŸturma komisyonu var. Fakat hala bir rapor dahi yayÄ±mlamadÄ±lar." ifadelerini kullandÄ±.Â
BM Ä°nsan HaklarÄ± Ã–zel RaportÃ¶rÃ¼ Lee, "ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara karÅŸÄ± iÅŸlenen cinayetler ve insan haklarÄ± ihlalleri iÃ§in uluslararasÄ±, hÄ±zlÄ±, ayrÄ±ntÄ±lÄ±, baÄŸÄ±msÄ±z ve tarafsÄ±z soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmalÄ±" dedi
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