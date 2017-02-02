21:45, 13 Mart 2017 Pazartesi

ErdoÄŸan'dan Hollanda'ya destek Ã§Ä±kan Merkel'e: YazÄ±klar olsun

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel'in "Nazizm" benzetmelerine iliÅŸkin Hollanda ile dayanÄ±ÅŸma iÃ§inde olduÄŸunu aÃ§Ä±klamasÄ±yla ilgili olarak "Almanya'nÄ±n ÅžansÃ¶lyesi de Hollanda'nÄ±n yanÄ±nda yer alÄ±yor. Sana yazÄ±klar olsun. Demek ki sen de aynÄ± kafadasÄ±n. Bu, bu demektir. 'YanÄ±ndayÄ±m.' dediÄŸine gÃ¶re o da demek ki aynÄ± kafada.."Â ifadelerini kullandÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Atv ve A Haber ortak yayÄ±nÄ±nda gÃ¼ndeme iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulunuyor.

Ãœlkelerin patronunun millet olduÄŸunu vurgulayan ErdoÄŸan, "HiÃ§bir baÅŸbakan, patron olamaz. O Ã¼lkelerin patronu, demokrasilerde millettir. Bir defa 'patron benim' demek, milletine saygÄ±sÄ±zlÄ±ktÄ±r. Zaten bunlarda saygÄ± yok ki ve biz bu Ã¼lkede hiÃ§bir zaman patron olmadÄ±k, biz bu Ã¼lkede efendi de olmadÄ±k." diye konuÅŸtu.

"BÄ°Z OHAL Ä°LAN EDÄ°NCE HEPSÄ° AYAKTA, KENDÄ°LERÄ° 2 SAATTE OHAL Ä°LAN EDÄ°YOR"

Hollanda'da iki saat iÃ§erisinde OHAL ilan edildiÄŸine dikkat Ã§eken ErdoÄŸan, sÃ¶zlerini ÅŸu ÅŸekilde sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Hollanda'daki olayda, bÄ±rakÄ±n siz merkezi yÃ¶netimi, belediye, belediye... Belediye birkaÃ§ saat iÃ§erisinde oturuyor, olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ilan ediyor. Niye? Benim bakanÄ±mÄ± oradan itfaiye aracÄ±yla mÄ± gÃ¶tÃ¼recek? Gelip makaslarla aracÄ±n kapÄ±larÄ±nÄ± kesip Ã¶yle mi dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±karacak? SÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± nasÄ±l edecek? Ya bir bayan be, hani siz kadÄ±n haklarÄ±ndan bahsediyordunuz ya? Ve bu bayan TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin BakanÄ±, kendi topraÄŸÄ±na girecek, diplomatik araÃ§ iÃ§erisinde, baÅŸkonsolosluk binasÄ±na girecek. Kendi baÅŸkonsolosluk binasÄ±na girmesine mÃ¼saade etmiyorsun, iÃ§eriden baÅŸkonsolosun Ã§Ä±kmasÄ±na mÃ¼saade etmiyorsun. BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§mak iÃ§in ne yapÄ±yor? OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ilan ediyor, iki saat iÃ§erisinde."

"GÃœYA BÄ°ZÄ° ZÄ°YARET EDÄ°YOR"

"Hala Avrupa BirliÄŸi'nden, dÃ¼nyada bu Helsinki ve melsinki hikayeleri var ya bizim Ã¼lkemizde, bunlarÄ±n hiÃ§birinden bir ses Ã§Ä±kÄ±yor mu? Yok. Ama TÃ¼rkiye'de olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ilan ediyoruz biz, darbe sebebiyle, Avrupa, hepsi ayakta, kim geldiyse TÃ¼rkiye'ye, gÃ¼ya bizi ziyaret ediyor, ziyaret ederken de 'bu olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ilanÄ±nÄ± ne zaman kaldÄ±racaksÄ±nÄ±z?' SorduklarÄ± soru bu. Biz ne zaman darbe giriÅŸimini neticeye kavuÅŸturursak o zaman."



"MERKEL, SANA YAZIKLAR OLSUN"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Hollanda'nÄ±n skandal tavrÄ±yla ilgili, "BunlarÄ±n Viyana SÃ¶zleÅŸmesi diye bir derdi yok. Hepsi bunlarÄ±n ayaklarÄ±nÄ±n altÄ±nda. BunlarÄ±n Viyana SÃ¶zleÅŸmesi, faÅŸistlikleridir. Nazizm, buna Neonazizm diyebiliriz. Yeni Nazi akÄ±mÄ± diyebiliriz. BunlarÄ±n Viyana SÃ¶zleÅŸmesi anlayÄ±ÅŸÄ± budur. BatÄ±'nÄ±n gerÃ§ek yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¶steriyorlar. Biz bÃ¶yle gÃ¶rmek istemezdik. Almanya'nÄ±n ÅžansÃ¶lyesi de Hollanda'nÄ±n yanÄ±nda yer alÄ±yor. Sana yazÄ±klar olsun. Demek ki sen de aynÄ± kafadasÄ±n. Bu, bu demektir. 'YanÄ±ndayÄ±m.' dediÄŸine gÃ¶re o da demek ki aynÄ± kafada. Biz kiÅŸinin sevdikleriyle beraber olduÄŸuna inananlardanÄ±z. BunlarÄ±n yaptÄ±klarÄ±nÄ±n kesinlikle ne Avrupa BirliÄŸi mÃ¼ktesebatÄ±na ne Venedik, hiÃ§bir yere uyar tarafÄ± yoktur. Avrupa BirliÄŸi Ã¼lkelerinin bir kÄ±smÄ±, hepsini aynÄ± torbanÄ±n iÃ§erisine koymayalÄ±m, maalesef TÃ¼rkiye'nin bu yÃ¼kseliÅŸini hazmedemiyorlar ama burada ne yazÄ±k ki birinci sÄ±rada Almanya var. Almanya Ã§ok acÄ±masÄ±z bir ÅŸekilde terÃ¶re destek veriyor." ifadelerini kullandÄ±.

"SEN BUNDAN SONRA TÃœRKÄ°YE'NÄ°N KAPISINI NASIL Ã‡ALACAKSIN?"

Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ Hollanda'da seÃ§im olduÄŸunu hatÄ±rlatan ErdoÄŸan, "BunlarÄ±n bir tanesi tam manasÄ±yla dÃ¶rt dÃ¶rtlÃ¼k Ä±rkÃ§Ä±. Tehdit ediyor; 'Hollanda'yÄ± terk edin.' Sen mi getirdin o insanlarÄ± Hollanda'ya da 'Hollanda'yÄ± terk edin' diyorsun? Kimsin sen ya? Haddini bil. Bir diÄŸeri, baÅŸbakanken mÃ¼nasebetlerimizin de iyi olduÄŸu birisiydi. O da kalkmÄ±ÅŸ o olayÄ±n olduÄŸu gece bizim BaÅŸbakanÄ±mÄ±za meydan okuyor; 'BurayÄ± terk etmesi lazÄ±m' diyor. Peki sen bundan sonra TÃ¼rkiye'nin kapÄ±sÄ±nÄ± nasÄ±l Ã§alacaksÄ±n? Åžu anda biz, Ankara'ya dÃ¶ner dÃ¶nmez oturacaÄŸÄ±z, SayÄ±n BaÅŸbakanla bunlarÄ± konuÅŸacaÄŸÄ±z. Kesinlikle bizler de ÅŸu anda diplomatik yaptÄ±rÄ±mlarÄ±mÄ±z nelerse, bunlarÄ± yapacaÄŸÄ±z. Bunlar Ã¶zellikle de hesaplarÄ±nÄ±, inÅŸallah er veya geÃ§ verecekler ama sÃ¼ratle Hollanda olayÄ±nÄ±n hesabÄ±nÄ± diplomatik aÃ§Ä±dan bir defa soracaÄŸÄ±z." dedi.

"Ä°SVÄ°Ã‡RE'NÄ°N GAZETELERÄ° DE TÃœRKÃ‡EYÄ° Ã–ÄžRENÄ°YOR"

ErdoÄŸan, "Ben Ã¶yle kuru kuruya Ã¶zÃ¼r dilemeyi, hiÃ§bir ÅŸeyle deÄŸiÅŸmem. HiÃ§bir iÄŸrapta mahalli yoktur onda. BunlarÄ±n biz ne olduÄŸunu biliriz, bunlarÄ±n cemaziyelevvelini biliriz. BugÃ¼n bir Ä°sviÃ§re gazetesinde atÄ±lan bir baÅŸlÄ±k, Ã§ok Ã§ok manidar. Buna seviniyorum, mutluyum. Niye? Ä°sviÃ§re'nin bu gazeteleri de TÃ¼rkÃ§e'yi Ã¶ÄŸreniyor. Ne diyor burada? 'ErdoÄŸan'Ä±n diktatÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne hayÄ±r oyu kullanÄ±n.' Åžimdi bu da doÄŸruyu sÃ¶ylÃ¼yor. DiktatÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼m yok ki. Bu ne demektir? Bu aslÄ±nda tersinden okursanÄ±z, evet demektir." diye konuÅŸtu.

"GENSORU VE GÃœVENOYU MESELESÄ° Ä°KTÄ°DARLARI TEHDÄ°T ETMÄ°ÅžTÄ°R"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, halk oylamasÄ±yla ilgili, "Ä°kide bir bu gensoru meselesi ve gÃ¼venoyu meselesi, bunlar tabii ki hep iktidarlarÄ± tehdit etmiÅŸtir. Åžimdi bu tehditler, bir defa artÄ±k hÃ¼kÃ¼met -ki artÄ±k yÃ¼rÃ¼tme zaten baÅŸkanda- bÃ¶yle bir tehditle baÅŸ baÅŸa olmayacak. Daha rahat bir ÅŸekilde kurduÄŸu ekip dÄ±ÅŸarÄ±dan zaten, iÃ§eriden deÄŸil, bununla beraber Ã§ok daha rahat yÃ¼rÃ¼me imkanÄ±nÄ± saÄŸlamÄ±ÅŸ olacak. GÃ¼venoyu uygulamasÄ± nerede olacak? Ä°ÅŸte o 5 yÄ±l var ya, geldiÄŸinde mevcut ekibe eÄŸer 'yÃ¼rÃ¼' diyorsa gÃ¼venoyunu almÄ±ÅŸ demektir, 'yÃ¼rÃ¼' demiyorsa sen demek ki gÃ¼venoyunu alamadÄ±n." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"KANDÄ°L NE DÄ°YOR? 'HAYIR' DÄ°YOR"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Ä°ÅŸte 'hayÄ±r' demek, ÅŸu anda bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne destek vermektir. Kandil ne diyor? 'HayÄ±r' diyor. Kandil'deki bu terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n liderleri ne diyor? 'HayÄ±r' diyor. Ä°mralÄ±'daki terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n baÅŸÄ± ne diyor? 'HayÄ±r' diyor. Ä°ÅŸte ÅŸu anda 'hayÄ±r' demek, bunlarla beraber aynÄ± istikamette yÃ¼rÃ¼mek demektir. Kim olursa olsun, bu kiÅŸi olabilir, kurum olabilir. Bu Ã¼lkeyi bÃ¶lmek, parÃ§alamak isteyenler, ÅŸu anda bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼yle beraber 'hayÄ±r' kampanyasÄ±nda buluÅŸanlardÄ±r. Bu kadar aÃ§Ä±k. 'Evet' kampanyasÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼renlerin derdi nedir? Bu Ã¼lkeyi kalkÄ±ndÄ±rmaktÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.

"SEN YENÄ°KAPI RUHUNA DA ZATEN YENÄ°KAPI'DA TOPLANMADAN Ã–NCE TERS DÃœÅžTÃœN"

Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun YenikapÄ± ruhuyla ilgili sÃ¶zlerine de deÄŸinen ErdoÄŸan, "YenikapÄ± ruhunda ayrÄ±lÄ±k yok ki. YenikapÄ± ruhunda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle beraber olmak yok ki. Siz ÅŸimdi eÄŸer 'hayÄ±r'la beraber hareket ediyorsanÄ±z, bu YenikapÄ± ruhuna terstir. Niye? Ã‡Ã¼nkÃ¼ 'hayÄ±r' diyen PKK'dÄ±r, Kandil'dir, ÅŸu anda 'hayÄ±r' diyen kimdir, bu Ã¼lkede kan gÃ¶vdeyi gÃ¶tÃ¼rsÃ¼n diye Ã§alÄ±ÅŸanlardÄ±r ve ÅŸu anda bunlar nerede? YargÄ± bunlarÄ± aldÄ± toparlÄ±yor ve iÃ§eri atÄ±yor. 'HayÄ±r' diyen kim? FETÃ– terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼. FETÃ– terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼yle berabersin, hala kalkÄ±p 'bu Ã¼lkede YenikapÄ± ruhunu ben temsil ediyorum' diyor. HayÄ±r canÄ±m sen nasÄ±l temsil edersin? Sen YenikapÄ± ruhuna da zaten YenikapÄ±'da toplanmadan Ã¶nce ters dÃ¼ÅŸtÃ¼n. Davet eden benim. Ben davet ettim ve gelmeyeceÄŸine dair cevabÄ± Ã¶zel kalemime, Ã¶zel kalemi bildirdi. Daha sonra araya, o bir iki gÃ¼n iÃ§erisinde birileri girdi ve son anda geleceÄŸini bildirdi. Durum bÃ¶yle." dedi.

"BURALARDA TÃœRKÄ°YE'NÄ°N ONAYI OLMADAN BÄ°R ADIM ATAMAZLAR"

PYD'nin MÃ¼nbiÃ§'te Ã¶zerklik ilanÄ± iddiasÄ±yla ilgili de konuÅŸan ErdoÄŸan, "BunlarÄ±n hepsi hikaye. Kendilerine gÃ¶re blÃ¶f yapÄ±yorlar. Orada bÃ¶yle bÃ¶yle Ã¶zerklik ilanÄ±... Kuzey Suriye'de Ã¶zerklik ilan etmiÅŸlerdi ne oldu? Buralarda TÃ¼rkiye'nin onayÄ± olmadan bir adÄ±m atamazlar. BunlarÄ±n hepsi adÄ±m adÄ±m takip ediliyor. Bunlar ÅŸu anda kendilerine gÃ¶re bazÄ± ÅŸeyleri, bÃ¶yle bir psikolojik ortam oluÅŸturmak iÃ§in kendilerinin de bitiÅŸleri geldiÄŸi iÃ§in onlara gÃ¼venenlere de ÅŸÃ¶yle bir tatmin veya gÃ¼ven verebilmek iÃ§in bÃ¶yle bir ÅŸeyi ilan etmenin gayreti iÃ§erisine giriyorlar. Yok bÃ¶yle bir ÅŸey. Biz zaten ÅŸu anda MÃ¼nbiÃ§ kenarÄ±nda bazÄ± kÃ¶yleri de almÄ±ÅŸ vaziyetteyiz. SÃ¼reÃ§ devam ediyor." diye konuÅŸtu.