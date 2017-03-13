23:26, 13 Mart 2017 Pazartesi

Macaristan'da sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar aÃ§lÄ±k grevine baÅŸladÄ±



Foto: ArÅŸiv

Macaristan'da Bekecsaba kentindeki kampta tutulan 94 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n aÃ§lÄ±k grevine baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Macaristan'daÂ BekecsabaÂ kentindeki kampta tutulan 94 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±nÂ aÃ§lÄ±k grevine baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Kamu televizyonu M1'in haberine gÃ¶re, Bekecsaba kentindeki kapalÄ± kampta tutulan 102 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±dan 94'Ã¼, Macar hÃ¼kÃ¼metinin insan haklarÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸini ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara "psikolojik savaÅŸ" uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rerek aÃ§lÄ±k grevine baÅŸladÄ±. SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÂ yaptÄ±klarÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã¼lkelerindeki savaÅŸ ve Ã¶lÃ¼mden kaÃ§tÄ±klarÄ±nÄ± fakat Macar hÃ¼kÃ¼meti tarafÄ±ndan hapiste tutulduklarÄ±nÄ±, aylardÄ±r kampta bekletilmelerine raÄŸmen sonlarÄ±nÄ±n ne olacaÄŸÄ±nÄ± bilmediklerini sÃ¶yledi. SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar ayrÄ±ca, fiziki ve psikolojik hastalÄ±klarla mÃ¼cadele ettiklerini, birÃ§oÄŸunun intihar etmeyi bile dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade etti.Â

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