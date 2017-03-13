Macaristan'da sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar aÃ§lÄ±k grevine baÅŸladÄ±

Macaristan'daÂ BekecsabaÂ kentindeki kampta tutulan 94 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±nÂ aÃ§lÄ±k grevine baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Kamu televizyonu M1'in haberine gÃ¶re, Bekecsaba kentindeki kapalÄ± kampta tutulan 102 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±dan 94'Ã¼, Macar hÃ¼kÃ¼metinin insan haklarÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸini ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara "psikolojik savaÅŸ" uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rerek aÃ§lÄ±k grevine baÅŸladÄ±.
SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÂ yaptÄ±klarÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã¼lkelerindeki savaÅŸ ve Ã¶lÃ¼mden kaÃ§tÄ±klarÄ±nÄ± fakat Macar hÃ¼kÃ¼meti tarafÄ±ndan hapiste tutulduklarÄ±nÄ±, aylardÄ±r kampta bekletilmelerine raÄŸmen sonlarÄ±nÄ±n ne olacaÄŸÄ±nÄ± bilmediklerini sÃ¶yledi.
SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar ayrÄ±ca, fiziki ve psikolojik hastalÄ±klarla mÃ¼cadele ettiklerini, birÃ§oÄŸunun intihar etmeyi bile dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade etti.Â
Macaristan'da Bekecsaba kentindeki kampta tutulan 94 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n aÃ§lÄ±k grevine baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi
BM Ä°nsan HaklarÄ± Ã–zel RaportÃ¶rÃ¼ Lee, "ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara karÅŸÄ± iÅŸlenen cinayetler ve insan haklarÄ± ihlalleri iÃ§in uluslararasÄ±, hÄ±zlÄ±, ayrÄ±ntÄ±lÄ±, baÄŸÄ±msÄ±z ve tarafsÄ±z soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmalÄ±" dedi
Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel, "Nazizm" benzetmelerine iliÅŸkin Hollanda'ya tam destek verdiÄŸini ve dayanÄ±ÅŸma iÃ§inde olduÄŸunu sÃ¶yledi
Avrupa BirliÄŸi Konseyi BaÅŸkanÄ± Donald Tusk, eski Polonya Devlet BaÅŸkanÄ± Lech Kaczynski'nin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ uÃ§ak kazasÄ±yla ilgili ifade vermesi iÃ§in Polonya'ya Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±
Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n KabulÃ¼ ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma GÃ¼nÃ¼ kapsamÄ±nda baÅŸkent PriÅŸtine'de program dÃ¼zenlendi
Kenya'da hÃ¼kÃ¼metle anlaÅŸmaya varan Ã¶ÄŸretim Ã¼yeleri 54 gÃ¼nlÃ¼k grevi bitirdi
MÄ±sÄ±r'Ä±n devrik lideri HÃ¼snÃ¼ MÃ¼barek bu hafta serbest bÄ±rakÄ±lacak
Macaristan Ulusal Meclisinde yapÄ±lan oylamada 131 oy alan Janos Ader ikinci defa 5 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ildi.
Pakistan, Suudi Arabistan-Yemen sÄ±nÄ±rÄ±na muharip birlikler gÃ¶nderme kararÄ± aldÄ±
Venezuela Genel Hapishanesi'nde bulunan toplu mezardan 14 kiÅŸinin cesetleri Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
"Ã‡akal Carlos" lakabÄ±yla bilinen VenezuelalÄ± Sanchez'in 43 yÄ±l Ã¶nce Paris'te bir maÄŸazaya dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin dava Paris'te baÅŸladÄ±
Kosova DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±, MÃ¼slÃ¼man DÃ¼nyasÄ± Ligi Genel Sekreteri'ne Kosovaâ€™nÄ±n tanÄ±nmasÄ±na dair Ä°slam dÃ¼nyasÄ±ndaki lobicilik faaliyetlerinin artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi
Emekli Hollanda askeri Halil Ä°brahim Kurt, Rotterdam BaÅŸkonsolosluÄŸu Ã¶nÃ¼nde Hollanda polisinin atlÄ±, kÃ¶pekli ve coplu mÃ¼dahalesini anlattÄ±
Boeing, Ã‡in'de aÃ§acaÄŸÄ± montaj fabrikasÄ± ile yÄ±llÄ±k 100 uÃ§aÄŸÄ± hizmete alacak