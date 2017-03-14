09:31, 14 Mart 2017 SalÄ±

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n | 14 Mart 2017

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1- Ukrayna BaÅŸbakanÄ± Vladimir Groysman Ankara'da

- Groysman, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman tarafÄ±ndan kabul edilecek, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m tarafÄ±ndan Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±lanacak; iki BaÅŸbakan bazÄ± anlaÅŸmalarÄ±n imza tÃ¶renine katÄ±lacak ve ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek.

(Ankara/17.30/TBMM/16.00/13.00/15.00)Â

2- TÄ±p BayramÄ± kutlanÄ±yor

- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, BeÅŸtepe Millet Kongre ve KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde dÃ¼zenlenecek TÄ±p BayramÄ± programÄ±na katÄ±lacak.

- TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, TÄ±p BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla Meclis Hastanesini ziyaret edecek.

- SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Recep AkdaÄŸ, Rixos Otel'de TÄ±p BayramÄ± etkinliÄŸine katÄ±lacak.

(Ankara/13.00/TBMM/16.00/Ankara/16.00)Â

3- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, gÃ¼ven mektubu takdim edecek Umman SultanlÄ±ÄŸÄ± BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi KasÄ±m Muhammed Salim El Salhi, Kosta Rika BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Marcelo Varela-Erasheva ve Bosna Hersek BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Bakir SandovÄ±c'i CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde ayrÄ± ayrÄ± kabul edecek.

(Ankara 15.00/15.45/16.30)Â

4- BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Irak Su KaynaklarÄ± BakanÄ± Hasan el Cenabi'yi Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde kabul edecek.

(Ankara/16.30)Â

5- CHP ve HDP TBMM gruplarÄ± toplanacak.

(TBMM/13.30/12.30)

YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET

1- Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki, Fransa'da 28. Emlak Profesyonelleri iÃ§in Lider Gayrimenkul EtkinliÄŸi (MIPIM) Ä°nÅŸaat ve Gayrimenkul FuarÄ±'na katÄ±lacak.

(Cannes)Â

2- GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Akif Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§, muhtarlar ve STK temsilcileriyle buluÅŸacak, Bafra ve Ã‡arÅŸamba'da mitinglere katÄ±lacak, Atakum'da ÅŸehit yakÄ±nlarÄ± ve gazi aileleriyle bir araya gelecek, yerel medya ile buluÅŸacak ve GenÃ§ KÃ¼rsÃ¼ GenÃ§lik BuluÅŸmasÄ±'na iÅŸtirak edecek.

(Samsun/10.00-20.00)Â

3- Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, Ä°lkadÄ±m Belediyesi DerebahÃ§e Sosyal Tesislerinde muhtarlar ve dernek yÃ¶neticileriyle kahvaltÄ±da bir araya gelecek, Ä°stiklal Caddesi'nde esnafÄ± ziyaret edecek, Bafra ve Ã‡arÅŸamba'da dÃ¼zenlenecek mitinglerde halka hitap edecek, Sheraton Otel'de ÅŸehit ve gazi aileleriyle yemekte buluÅŸacak, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde dÃ¼zenlenecek "GenÃ§ KÃ¼rsÃ¼" programÄ±na katÄ±lacak.

(Samsun/10.00-20.00)Â

4- Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, ValiliÄŸi ziyaret edecek, Milli EÄŸitim il ve ilÃ§e mÃ¼dÃ¼rleri ve okul yÃ¶neticileriyle bir araya gelecek, EÄŸitim MÃ¼zesi'ni gezecek, SivaslÄ± hemÅŸehrileriyle BalÃ§ova'da, KarabaÄŸlar Halk EÄŸitim Merkezi'nde genÃ§ler ve STK temsilcileriyle buluÅŸacak.

(Ä°zmir/10.45-18.00)Â

5- Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanÄ± Veysel EroÄŸlu, Irak Su KaynaklarÄ± BakanÄ± Hasan El Cenabi ile bir araya gelecek.

(Ankara/10.00)Â

6- TBMM Genel Kurulunda, TÃ¼rkiye Uzay AjansÄ± KurulmasÄ± ve Uzaya YÃ¶nelik Faaliyetlerin DÃ¼zenlenmesi HakkÄ±nda Kanun TasarÄ±sÄ±'nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine baÅŸlanacak.

(TBMM/15.00)Â

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EKONOMÄ°

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak, Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m Hizmetleri DerneÄŸi (ELDER) 8. Genel Kuruluna katÄ±lacak.

(Ankara/10.00)Â

2- Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci ile GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci, "Ãœreten TÃ¼rkiye KonuÅŸuyor" programÄ±na katÄ±lacak, AK Parti seÃ§im bÃ¼rosu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na ve 3. Van AlÄ±ÅŸveriÅŸ Festivali LansmanÄ±'na iÅŸtirak edecek.

- Zeybekci ayrÄ±ca parti il teÅŸkilatÄ±nÄ±n salon toplantÄ±sÄ±na ve Van Sanayi ve Ticaret OdasÄ±nÄ±n 55. yÄ±l kutlamasÄ±na katÄ±lacak.

- TÃ¼fenkci de Memur-Sen'in toplantÄ±sÄ±na iÅŸtirak edecek.

(Van/10.00-19.00)Â

3- KalkÄ±nma BakanÄ± LÃ¼tfi Elvan, MÃœSÄ°AD'Ä±n "GeleceÄŸine Sahip Ã‡Ä±k" programÄ±na, Mersin Ziraat OdasÄ±nÄ±n Akdeniz Meyve SineÄŸi ZararlÄ±sÄ± ile MÃ¼cadele Eylem PlanÄ± tanÄ±tÄ±mÄ±na iÅŸtirak edecek.

(Mersin/18.00/19.00)Â

4- Maliye BakanÄ± Naci AÄŸbal, Konya Sanayi OdasÄ± yetkilileriyle toplantÄ±da buluÅŸacak, AK Parti AkÃ¶ren, GÃ¼neysÄ±nÄ±r, Ã‡umra ilÃ§e teÅŸkilatlarÄ± ile Serbest Muhasebeci Mali MÃ¼ÅŸavirler OdasÄ± mensuplarÄ±yla buluÅŸacak.

(Konya/09.00-19.30)Â

5- UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, TÃ¼rkiye Ä°nÅŸaat Sanayicileri Ä°ÅŸveren SendikasÄ± (Ä°NTES) 26. Genel Kuruluna katÄ±lacak.

(Ankara/10.00)Â

6- KÃ¼Ã§Ã¼k ve Orta Ã–lÃ§ekli Ä°ÅŸletmeleri GeliÅŸtirme ve Destekleme Ä°daresi (KOSGEB) BaÅŸkanÄ± Recep BiÌ‡Ã§er, Anadolu AjansÄ± (AA) Finans MasasÄ±'na konuk olacak.

(Ankara/11.30)Â

7- TÃœÄ°K, ocak ayÄ± sanayi ciro endeksi ile ÅŸubat ayÄ± tarÄ±m Ã¼rÃ¼nleri Ã¼retici fiyat endeksini aÃ§Ä±klayacak.

(Ankara/10.00)

8- Hazine, 5 yÄ±l vadeli deÄŸiÅŸken faizli devlet tahvili ihalesini gerÃ§ekleÅŸtirecek.

(Ankara)

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DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°

1- Kazakistanâ€™da iki gÃ¼n sÃ¼recek Suriye konulu Astana toplantÄ±sÄ± baÅŸlayacak.

(Astana)Â

2- Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± FranÃ§ois Hollande, Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev ile bir araya gelecek.

(Paris)Â

3- DEAÅž'Ä±n elinde tuttuÄŸu Musul'u kurtarma operasyonuna iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.

(BaÄŸdat)Â

4- Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±ndaki geliÅŸmeler ve FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± takip ediliyor.

(Halep/Ä°dlib/Åžam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara) (FotoÄŸraflÄ±-GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼)

5- Yemen'deki iÃ§ savaÅŸla ilgili geliÅŸmeler takip ediliyor.

(Sana/Riyad)Â

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SPOR

1- UEFA Åžampiyonlar Ligi son 16 turu rÃ¶vanÅŸÄ±nda Juventus-Porto, Leicester City-Sevilla maÃ§larÄ± yapÄ±lacak.

(Torino/Leicester/22.45)

2- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa KupasÄ± Ã§eyrek final rÃ¶vanÅŸÄ±nda Muratbey UÅŸak, deplasmanda Fransa'nÄ±n Nanterre 92 ekibiyle karÅŸÄ±laÅŸacak.

(Nanterre/21.00)

3- Voleybol Efeler Ligi 20. hafta maÃ§Ä±nda Tokat Belediye Plevne ile BeÅŸiktaÅŸ karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

(Tokat/16.00)Â

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Ã–ZEL HABER

1- HaberleÅŸme altyapÄ±sÄ±na bir yÄ±lda 7,4 milyar lira yatÄ±rÄ±m yapÄ±ldÄ±

- UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan:

- "BiliÅŸim sektÃ¶rÃ¼nde yatÄ±rÄ±mÄ±n ve yatÄ±rÄ±mcÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§acak dÃ¼zenlemeler yapÄ±yoruz. Bunun sonuÃ§larÄ±nÄ± da almaya baÅŸladÄ±k. 2016'da Ar-Ge yatÄ±rÄ±mlarÄ±yla haberleÅŸme altyapÄ±mÄ±za, Ã¶zel sektÃ¶rÃ¼mÃ¼z tarafÄ±ndan yapÄ±lan yatÄ±rÄ±m tutarÄ± 7,4 milyar lirayÄ± buldu"

- "Bu yatÄ±rÄ±m tutarÄ±nÄ±n daha da artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± amaÃ§lÄ±yoruz"

(Ankara/Arife YÄ±ldÄ±z Ãœnal)

2- Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼nÃ¼ mangal partisinde derdest edeceklerdi

- FETÃ–/PDY'nin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zde gÃ¶revlendirme listesinde isimleri sÃ¶zde "sÄ±kÄ± yÃ¶netim komutanlarÄ±" arasÄ±nda yer alan eski 6. Hudut Alay KomutanÄ± Ali YalÃ§Ä±n ile gÃ¶revini devrettiÄŸi eski Albay Salih Ataman hakkÄ±nda dÃ¶rder kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet ve 15 yÄ±la kadar hapis istemiyle dava aÃ§Ä±ldÄ±.

- Ä°ddianamede, darbe giriÅŸiminden bir sÃ¼re sonra Ankaraâ€™da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan sanÄ±klardan Ali YalÃ§Ä±n'Ä±n, Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼nÃ¼ derdest etmek Ã¼zere EsenboÄŸa HavalimanÄ± yakÄ±nlarÄ±ndaki bir Ã§iftlik evinde mangal partisine davet ettiÄŸi belirtildi.

(Cemal AÅŸan/Van)

3- "1-2 yÄ±l iÃ§erisinde 10 milyon yerli turist hedefliyoruz"

- TÃœROFED BaÅŸkanÄ± Osman AyÄ±k:

- "Bu yÄ±l veya en geÃ§ 1-2 yÄ±l iÃ§erisinde 10 milyon yerli turiste hizmet vermeyi hedefliyoruz"

- "Ä°stanbul, Ã¶zellikle 2018-2019'dan itibaren tekrar kongre turizminde bir Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yapabilir. Bu konuda Ã§ok ciddi Ã§aba ve gayret gÃ¶stermek lazÄ±m"

(SÃ¼meyye DalkÄ±lÄ±nÃ§/Ä°stanbul)