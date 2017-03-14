TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n | 14 Mart 2017

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
1- Ukrayna BaÅŸbakanÄ± Vladimir Groysman Ankara'da
- Groysman, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman tarafÄ±ndan kabul edilecek, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m tarafÄ±ndan Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±lanacak; iki BaÅŸbakan bazÄ± anlaÅŸmalarÄ±n imza tÃ¶renine katÄ±lacak ve ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek.
(Ankara/17.30/TBMM/16.00/13.00/15.00)Â
2- TÄ±p BayramÄ± kutlanÄ±yor
- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, BeÅŸtepe Millet Kongre ve KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde dÃ¼zenlenecek TÄ±p BayramÄ± programÄ±na katÄ±lacak.
- TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, TÄ±p BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla Meclis Hastanesini ziyaret edecek.
- SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Recep AkdaÄŸ, Rixos Otel'de TÄ±p BayramÄ± etkinliÄŸine katÄ±lacak.
(Ankara/13.00/TBMM/16.00/Ankara/16.00)Â
3- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, gÃ¼ven mektubu takdim edecek Umman SultanlÄ±ÄŸÄ± BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi KasÄ±m Muhammed Salim El Salhi, Kosta Rika BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Marcelo Varela-Erasheva ve Bosna Hersek BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Bakir SandovÄ±c'i CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde ayrÄ± ayrÄ± kabul edecek.
(Ankara 15.00/15.45/16.30)Â
4- BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Irak Su KaynaklarÄ± BakanÄ± Hasan el Cenabi'yi Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde kabul edecek.
(Ankara/16.30)Â
5- CHP ve HDP TBMM gruplarÄ± toplanacak.
(TBMM/13.30/12.30)
YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET
1- Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki, Fransa'da 28. Emlak Profesyonelleri iÃ§in Lider Gayrimenkul EtkinliÄŸi (MIPIM) Ä°nÅŸaat ve Gayrimenkul FuarÄ±'na katÄ±lacak.
(Cannes)Â
2- GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Akif Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§, muhtarlar ve STK temsilcileriyle buluÅŸacak, Bafra ve Ã‡arÅŸamba'da mitinglere katÄ±lacak, Atakum'da ÅŸehit yakÄ±nlarÄ± ve gazi aileleriyle bir araya gelecek, yerel medya ile buluÅŸacak ve GenÃ§ KÃ¼rsÃ¼ GenÃ§lik BuluÅŸmasÄ±'na iÅŸtirak edecek.
(Samsun/10.00-20.00)Â
3- Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, Ä°lkadÄ±m Belediyesi DerebahÃ§e Sosyal Tesislerinde muhtarlar ve dernek yÃ¶neticileriyle kahvaltÄ±da bir araya gelecek, Ä°stiklal Caddesi'nde esnafÄ± ziyaret edecek, Bafra ve Ã‡arÅŸamba'da dÃ¼zenlenecek mitinglerde halka hitap edecek, Sheraton Otel'de ÅŸehit ve gazi aileleriyle yemekte buluÅŸacak, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde dÃ¼zenlenecek "GenÃ§ KÃ¼rsÃ¼" programÄ±na katÄ±lacak.
(Samsun/10.00-20.00)Â
4- Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, ValiliÄŸi ziyaret edecek, Milli EÄŸitim il ve ilÃ§e mÃ¼dÃ¼rleri ve okul yÃ¶neticileriyle bir araya gelecek, EÄŸitim MÃ¼zesi'ni gezecek, SivaslÄ± hemÅŸehrileriyle BalÃ§ova'da, KarabaÄŸlar Halk EÄŸitim Merkezi'nde genÃ§ler ve STK temsilcileriyle buluÅŸacak.
(Ä°zmir/10.45-18.00)Â
5- Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanÄ± Veysel EroÄŸlu, Irak Su KaynaklarÄ± BakanÄ± Hasan El Cenabi ile bir araya gelecek.
(Ankara/10.00)Â
6- TBMM Genel Kurulunda, TÃ¼rkiye Uzay AjansÄ± KurulmasÄ± ve Uzaya YÃ¶nelik Faaliyetlerin DÃ¼zenlenmesi HakkÄ±nda Kanun TasarÄ±sÄ±'nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine baÅŸlanacak.
(TBMM/15.00)Â
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EKONOMÄ°
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak, Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m Hizmetleri DerneÄŸi (ELDER) 8. Genel Kuruluna katÄ±lacak.
(Ankara/10.00)Â
2- Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci ile GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci, "Ãœreten TÃ¼rkiye KonuÅŸuyor" programÄ±na katÄ±lacak, AK Parti seÃ§im bÃ¼rosu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na ve 3. Van AlÄ±ÅŸveriÅŸ Festivali LansmanÄ±'na iÅŸtirak edecek.
- Zeybekci ayrÄ±ca parti il teÅŸkilatÄ±nÄ±n salon toplantÄ±sÄ±na ve Van Sanayi ve Ticaret OdasÄ±nÄ±n 55. yÄ±l kutlamasÄ±na katÄ±lacak.
- TÃ¼fenkci de Memur-Sen'in toplantÄ±sÄ±na iÅŸtirak edecek.
(Van/10.00-19.00)Â
3- KalkÄ±nma BakanÄ± LÃ¼tfi Elvan, MÃœSÄ°AD'Ä±n "GeleceÄŸine Sahip Ã‡Ä±k" programÄ±na, Mersin Ziraat OdasÄ±nÄ±n Akdeniz Meyve SineÄŸi ZararlÄ±sÄ± ile MÃ¼cadele Eylem PlanÄ± tanÄ±tÄ±mÄ±na iÅŸtirak edecek.
(Mersin/18.00/19.00)Â
4- Maliye BakanÄ± Naci AÄŸbal, Konya Sanayi OdasÄ± yetkilileriyle toplantÄ±da buluÅŸacak, AK Parti AkÃ¶ren, GÃ¼neysÄ±nÄ±r, Ã‡umra ilÃ§e teÅŸkilatlarÄ± ile Serbest Muhasebeci Mali MÃ¼ÅŸavirler OdasÄ± mensuplarÄ±yla buluÅŸacak.
(Konya/09.00-19.30)Â
5- UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, TÃ¼rkiye Ä°nÅŸaat Sanayicileri Ä°ÅŸveren SendikasÄ± (Ä°NTES) 26. Genel Kuruluna katÄ±lacak.
(Ankara/10.00)Â
6- KÃ¼Ã§Ã¼k ve Orta Ã–lÃ§ekli Ä°ÅŸletmeleri GeliÅŸtirme ve Destekleme Ä°daresi (KOSGEB) BaÅŸkanÄ± Recep BiÌ‡Ã§er, Anadolu AjansÄ± (AA) Finans MasasÄ±'na konuk olacak.
(Ankara/11.30)Â
7- TÃœÄ°K, ocak ayÄ± sanayi ciro endeksi ile ÅŸubat ayÄ± tarÄ±m Ã¼rÃ¼nleri Ã¼retici fiyat endeksini aÃ§Ä±klayacak.
(Ankara/10.00)
8- Hazine, 5 yÄ±l vadeli deÄŸiÅŸken faizli devlet tahvili ihalesini gerÃ§ekleÅŸtirecek.
(Ankara)
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DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°
1- Kazakistanâ€™da iki gÃ¼n sÃ¼recek Suriye konulu Astana toplantÄ±sÄ± baÅŸlayacak.
(Astana)Â
2- Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± FranÃ§ois Hollande, Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev ile bir araya gelecek.
(Paris)Â
3- DEAÅž'Ä±n elinde tuttuÄŸu Musul'u kurtarma operasyonuna iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.
(BaÄŸdat)Â
4- Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±ndaki geliÅŸmeler ve FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± takip ediliyor.
(Halep/Ä°dlib/Åžam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara) (FotoÄŸraflÄ±-GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼)
5- Yemen'deki iÃ§ savaÅŸla ilgili geliÅŸmeler takip ediliyor.
(Sana/Riyad)Â
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SPOR
1- UEFA Åžampiyonlar Ligi son 16 turu rÃ¶vanÅŸÄ±nda Juventus-Porto, Leicester City-Sevilla maÃ§larÄ± yapÄ±lacak.
(Torino/Leicester/22.45)
2- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa KupasÄ± Ã§eyrek final rÃ¶vanÅŸÄ±nda Muratbey UÅŸak, deplasmanda Fransa'nÄ±n Nanterre 92 ekibiyle karÅŸÄ±laÅŸacak.
(Nanterre/21.00)
3- Voleybol Efeler Ligi 20. hafta maÃ§Ä±nda Tokat Belediye Plevne ile BeÅŸiktaÅŸ karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.
(Tokat/16.00)Â
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Ã–ZEL HABER
1- HaberleÅŸme altyapÄ±sÄ±na bir yÄ±lda 7,4 milyar lira yatÄ±rÄ±m yapÄ±ldÄ±
- UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan:
- "BiliÅŸim sektÃ¶rÃ¼nde yatÄ±rÄ±mÄ±n ve yatÄ±rÄ±mcÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§acak dÃ¼zenlemeler yapÄ±yoruz. Bunun sonuÃ§larÄ±nÄ± da almaya baÅŸladÄ±k. 2016'da Ar-Ge yatÄ±rÄ±mlarÄ±yla haberleÅŸme altyapÄ±mÄ±za, Ã¶zel sektÃ¶rÃ¼mÃ¼z tarafÄ±ndan yapÄ±lan yatÄ±rÄ±m tutarÄ± 7,4 milyar lirayÄ± buldu"
- "Bu yatÄ±rÄ±m tutarÄ±nÄ±n daha da artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± amaÃ§lÄ±yoruz"
(Ankara/Arife YÄ±ldÄ±z Ãœnal)
2- Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼nÃ¼ mangal partisinde derdest edeceklerdi
- FETÃ–/PDY'nin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zde gÃ¶revlendirme listesinde isimleri sÃ¶zde "sÄ±kÄ± yÃ¶netim komutanlarÄ±" arasÄ±nda yer alan eski 6. Hudut Alay KomutanÄ± Ali YalÃ§Ä±n ile gÃ¶revini devrettiÄŸi eski Albay Salih Ataman hakkÄ±nda dÃ¶rder kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet ve 15 yÄ±la kadar hapis istemiyle dava aÃ§Ä±ldÄ±.
- Ä°ddianamede, darbe giriÅŸiminden bir sÃ¼re sonra Ankaraâ€™da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan sanÄ±klardan Ali YalÃ§Ä±n'Ä±n, Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼nÃ¼ derdest etmek Ã¼zere EsenboÄŸa HavalimanÄ± yakÄ±nlarÄ±ndaki bir Ã§iftlik evinde mangal partisine davet ettiÄŸi belirtildi.
(Cemal AÅŸan/Van)
3- "1-2 yÄ±l iÃ§erisinde 10 milyon yerli turist hedefliyoruz"
- TÃœROFED BaÅŸkanÄ± Osman AyÄ±k:
- "Bu yÄ±l veya en geÃ§ 1-2 yÄ±l iÃ§erisinde 10 milyon yerli turiste hizmet vermeyi hedefliyoruz"
- "Ä°stanbul, Ã¶zellikle 2018-2019'dan itibaren tekrar kongre turizminde bir Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yapabilir. Bu konuda Ã§ok ciddi Ã§aba ve gayret gÃ¶stermek lazÄ±m"
(SÃ¼meyye DalkÄ±lÄ±nÃ§/Ä°stanbul)
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Irak Su KaynaklarÄ± BakanÄ± Hasan el Cenabi'yi Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde kabul edecek.
AB BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã–mer Ã‡elik Hollanda, Almanya ve AB Ã¼lkelerinde TÃ¼rk bakanlara yÃ¶nelik engellemeler ile yaÅŸanan son geliÅŸmeler ve AB'yle iliÅŸkiler konularÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini paylaÅŸmak Ã¼zere televizyon, gazete ve ajanslarÄ±n Ankara temsilcileriyle bakanlÄ±kta bir araya gelecek.
Ãœniversiteye giriÅŸte birinci aÅŸama olan 2 milyon 265 bin 902 adayÄ±n baÅŸvurduÄŸu YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretime GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ± yapÄ±lacak.
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndemi, lider programlarÄ±, etkinlikler ile bir bakÄ±ÅŸta bugÃ¼nÃ¼n gÃ¼ndemi.
ErdoÄŸan, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek, TÃ¼rkiye-Rusya Ãœst DÃ¼zey Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi toplantÄ±sÄ±na ve Putin tarafÄ±ndan onuruna verilecek yemeÄŸe katÄ±lacak.
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndemi, lider programlarÄ±, etkinlikler ile bir bakÄ±ÅŸta bugÃ¼nÃ¼n gÃ¼ndemi.
Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, Chatham House'da dÃ¼zenlenecek programa katÄ±lacak, Bloomberg organizasyonunda uluslararasÄ± yatÄ±rÄ±mcÄ±larla bir araya gelecek, Ä°ngiltere UluslararasÄ± Ticaret BakanÄ± Liam Fox ve Lord Price ile resmi temaslarda bulunacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, ÃœrdÃ¼n BaÅŸbakanÄ± ve Savunma BakanÄ± Hani el Mulkiâ€™yi CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde kabul edecek.
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± FranÃ§ois Hollande, baÅŸkent Parisâ€™teki Versailles SarayÄ±'nda Almanya, Ä°spanya ve Ä°talya baÅŸbakanlarÄ±nÄ±n katÄ±lacaÄŸÄ± dÃ¶rtlÃ¼ gayri resmi liderler zirvesi dÃ¼zenleyecek, zirve sonrasÄ± liderler ortak basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yapacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ä°stanbul'da Abdi Ä°pekÃ§i Spor Salonu'nda dÃ¼zenlenecek KadÄ±n ve Demokrasi BuluÅŸmasÄ± ProgramÄ± ile Yahya Kemal BeyatlÄ± GÃ¶steri Merkezi'ndeki TokatlÄ±lar Gecesi'ne katÄ±lacak
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ±, BM Genel Sekreteriâ€™nin KÄ±brÄ±s Ã–zel DanÄ±ÅŸmanÄ± Espen Barth Eideâ€™yi kabul edecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ä°stanbul LÃ¼tfÃ¼ KÄ±rdar Kongre Merkezi'nde dÃ¼zenlenecek KÃ¼ltÃ¼r ÅžurasÄ± ile Cemal ReÅŸit Rey Konser Salonu'ndaki YeÅŸilay ZÃ¼mrÃ¼dÃ¼anka Ã–dÃ¼l TÃ¶reni'ne katÄ±lacak
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, BeÅŸtepe Millet Kongre ve KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde UluslararasÄ± OmbudsmanlÄ±k ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, â€‹Pakistan'da 13. Ekonomik Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (EÄ°T) Liderler Zirvesi'ne katÄ±lÄ±yor. Askeri hastaneler yeniden dizayn ediliyor.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ä°stanbul AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'ndan resmi temaslarda bulunacaÄŸÄ± Pakistan'a hareket edecek. GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Akif Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§, bakanlÄ±ÄŸÄ±n konferans salonunda "20. YÄ±lÄ±nda 28 Åžubat" konulu panele katÄ±lacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, OÌˆzbekistan BasÌ§bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Rustam Azimov'u Beylerbeyi SarayÄ±'nda kabul edecek. BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi BaÅŸkanÄ± Mesut Barzani'yi Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde kabul edecek.