DÄ±ÅŸiÅŸlerinden AB'ye Hollanda tepkisi: Basiretsiz aÃ§Ä±klamalar

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, son gÃ¼nlerdeÂ TÃ¼rkiyeÂ ve bazÄ±Â ABÂ Ã¼yesi Ã¼lkeler arasÄ±nda yaÅŸanan geliÅŸmelere iliÅŸkin AB DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve GÃ¼venlik PolitikasÄ± YÃ¼ksek TemsilcisiÂ FedericaÂ MogheriniÂ ve AB Komisyonu KomÅŸuluk ve GeniÅŸleme MÃ¼zakerelerinden sorumlu KomiserÂ Johannes HahnÂ tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamalarÄ±n yanlÄ±ÅŸ deÄŸerlendirmeler iÃ§erdiÄŸinin ve farklÄ± gÃ¼ndemleri birleÅŸtirip algÄ± Ã§arpÄ±tmasÄ± yapmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.Â
"ABâ€™nin yaÅŸanan gerilimin daha fazla tÄ±rmandÄ±rÄ±lmamasÄ± iÃ§in diplomatik sÃ¶zleÅŸmeleri ve hukuku ihlal ederek bu duruma sebep olan Ã¼lkeler yerine TÃ¼rkiye'ye aÅŸÄ±rÄ± sÃ¶ylemlerden ve adÄ±mlardan kaÃ§Ä±nÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n, esasen yabancÄ± dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± ve TÃ¼rk karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ± gibi aÅŸÄ±rÄ± uÃ§lara prim verdiÄŸinin farkÄ±na varmasÄ± gerekmektedir." ifadelerine yer verilen aÃ§Ä±klamada, "birliÄŸin gerek TÃ¼rkiye'deki anayasal dÃ¼zeni ve demokrasiyi hedef alan 15 Temmuz hain darbe giriÅŸiminden gerek AB terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri listesinde yer alan PKK saldÄ±rÄ±larÄ±ndan sonra yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalarda olduÄŸu gibi yine objektiflikten uzak ve geliÅŸmeleri tam manasÄ±yla deÄŸerlendirmeden hareket ettiÄŸi" kaydedildi.Â
AÃ§Ä±klamaya ÅŸÃ¶yle devam edildi:Â
"1961 tarihli Diplomatik Ä°liÅŸkiler HakkÄ±nda Viyana SÃ¶zleÅŸmesi ile 1963 tarihli Konsolosluk Ä°liÅŸkileri HakkÄ±nda Viyana SÃ¶zleÅŸmesini, temel insan haklarÄ±nÄ±, Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± SÃ¶zleÅŸmesi'nden kaynaklanan yÃ¼kÃ¼mlÃ¼klerini ve uluslararasÄ± sorumluluklarÄ±nÄ± ihlal eden Ã¼lkelere kuvvetli bir mesaj vermesi gereken ABâ€™nin korumacÄ± bir tavÄ±rla Ã¼ye Ã¼lke dayanÄ±ÅŸmasÄ± arkasÄ±na saklanmasÄ± ve insan haklarÄ± ile Avrupa deÄŸerlerini aÃ§Ä±kÃ§a ihlal eden Hollandaâ€™nÄ±n arkasÄ±nda durmasÄ± son derece vahimdir.Â
ABâ€™li muhataplarÄ±mÄ±z demokratik deÄŸerleri, temel hak ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kleri ancak seÃ§ici olarak uygulamakta ve sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in diyalog kanallarÄ±nÄ± tavsiye ederken, Ã¼lkemizin ciddi bir yaklaÅŸÄ±mla Hollandaâ€™nÄ±n aksine diplomasiden ve hukuktan sapmadan izlediÄŸi siyaseti gÃ¶rmezden gelmeyi tercih etmektedir. TÃ¼m bu sebeplerden dolayÄ±, ABâ€™nin bu basiretsiz aÃ§Ä±klamasÄ± Ã¼lkemiz iÃ§in bir deÄŸer taÅŸÄ±mamaktadÄ±r."Â
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TÃ¼rkiye'nin ilk elektromanyetik drone silahÄ±nÄ± Ã¼reten ve bu baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± ilk ihracatÄ± gerÃ§ekleÅŸtirerek taÃ§landÄ±ran Harp Arge, yeni yatÄ±rÄ±mla performansÄ±nÄ± daha da artÄ±rmaya hazÄ±rlanÄ±yor.
Hakkari'de 9 bin 174 uÃ§aksavar mermisi ile yaÅŸam ve ilk yardÄ±m malzemesi bulundu
Kapadokya'da balon kazasÄ± meydana geldi. Olayda 49 kiÅŸi yaralandÄ±
DiyarbakÄ±r'Ä±n Ergani ilÃ§esinde gÃ¶reve yeni baÅŸlayan 274 gÃ¼venlik korucusu yemin etti.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, "Hollanda, yaptÄ±klarÄ±nÄ± bir ÅŸekilde telafi edene kadar Ã¼st dÃ¼zey iliÅŸkilerin ve planlanmÄ±ÅŸ toplantÄ±larÄ±n, Ã¼st dÃ¼zey resmi gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin askÄ±ya alÄ±nmasÄ±, bunlarÄ±n bir mÃ¼ddet tehir edilmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.
BelÃ§ika TÃ¼rk Federasyonu BaÅŸkanÄ± ZararsÄ±z, "Anvers ÅŸehrinde dÃ¼zenlenecek referandum bilgilendirme programÄ±mÄ±z belediyeler tarafÄ±ndan iptal edildi." dedi.
CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, "(Avrupa'daki) Bu hÃ¼kÃ¼metler, kesinlikle eveti destekliyor. Bir Ã¼lkenin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± gider de nasÄ±l uÃ§aÄŸÄ±nÄ± geri gÃ¶nderirsiniz? Bir karÅŸÄ±tlÄ±k yaratmak iÃ§in." dedi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan, AB YÃ¼ksek Temsilcisi Mogherini ve AB Komiseri Hahn'Ä±n, Hollanda ile TÃ¼rkiye arasÄ±nda yaÅŸanan geliÅŸmelere dair "basiretsiz aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n" bir deÄŸer taÅŸÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirildi.
NevÅŸehir'in el sanatlarÄ±yla tanÄ±nan Avanos ilÃ§esinde asÄ±rlardÄ±r sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len Ã§anak ve seramik Ã¼retimine yeni bir tarz katan Noyan Yayla, ebru sanatÄ± ile seramik tabaklara iÅŸlediÄŸi desenlerle Ã¶zgÃ¼n eserlere imza atÄ±yor
Ã‡anakkale SavaÅŸlarÄ±'nda gÃ¶sterdikleri kahramanlÄ±kla destanlaÅŸan 57. Alay iÃ§in TekirdaÄŸ'da toplanan 57 gÃ¶nÃ¼llÃ¼ Ã‡anakkale'ye uÄŸurlandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel'in "Nazizm" benzetmelerine iliÅŸkin Hollanda ile dayanÄ±ÅŸma iÃ§inde olduÄŸunu aÃ§Ä±klamasÄ±yla ilgili olarak "Almanya'nÄ±n ÅžansÃ¶lyesi de Hollanda'nÄ±n yanÄ±nda yer alÄ±yor. Sana yazÄ±klar olsun. Demek ki sen de aynÄ± kafadasÄ±n..." dedi
Alman HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Steffen Seibert, Alman hÃ¼kÃ¼metinin, TÃ¼rk politikacÄ±larÄ±n Almanya'da toplantÄ± yapmalarÄ±na genel olarak bir yasak koymadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Hollanda'da mevcut liberal sosyal demokrat koalisyon hÃ¼kÃ¼metinin retorik ve politikalarÄ± ile Wilders arasÄ±nda hiÃ§bir fark yok" dedi
Ulus'ta bir gece kulÃ¼bÃ¼ne silahla ateÅŸ aÃ§tÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla mahkemeye sevk edilen Ã–zbizerdik, yeniden tutuklandÄ±
Ä°stanbul'un Avrupa yakasÄ±ndaki bazÄ± ilÃ§elere 16 Mart PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ planlÄ± bakÄ±m ve iyileÅŸtirme Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmalarÄ± kapsamÄ±nda elektrik verilemeyecek
DÄ±ÅŸiÌ‡ÅŸleriÌ‡ BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BÃ¼yÃ¼kelÃ§iÌ‡ MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu, Ä°sviÃ§re'deki Blick gazetesindeki referandum haberine iliÅŸkin, "Haberi gÃ¼Ã§lÃ¼ bir biÃ§imde kÄ±nÄ±yoruz. Ä°thamlarÄ± ve iddialarÄ± kabul etmemiz sÃ¶z konusu deÄŸildir" ifadesini kullandÄ±