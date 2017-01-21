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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
12:51, 14 Mart 2017 SalÄ±
DÄ±ÅŸ Politika
09:49, 14 Mart 2017 SalÄ±

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DÄ±ÅŸiÅŸlerinden AB'ye Hollanda tepkisi: Basiretsiz aÃ§Ä±klamalar
DÄ±ÅŸiÅŸlerinden AB'ye Hollanda tepkisi: Basiretsiz aÃ§Ä±klamalar

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan, AB YÃ¼ksek Temsilcisi Mogherini ve AB Komiseri Hahn'Ä±n, Hollanda ile TÃ¼rkiye arasÄ±nda yaÅŸanan geliÅŸmelere dair "basiretsiz aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n" bir deÄŸer taÅŸÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, son gÃ¼nlerdeÂ TÃ¼rkiyeÂ ve bazÄ±Â ABÂ Ã¼yesi Ã¼lkeler arasÄ±nda yaÅŸanan geliÅŸmelere iliÅŸkin AB DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve GÃ¼venlik PolitikasÄ± YÃ¼ksek TemsilcisiÂ FedericaÂ MogheriniÂ ve AB Komisyonu KomÅŸuluk ve GeniÅŸleme MÃ¼zakerelerinden sorumlu KomiserÂ Johannes HahnÂ tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamalarÄ±n yanlÄ±ÅŸ deÄŸerlendirmeler iÃ§erdiÄŸinin ve farklÄ± gÃ¼ndemleri birleÅŸtirip algÄ± Ã§arpÄ±tmasÄ± yapmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.Â 

"ABâ€™nin yaÅŸanan gerilimin daha fazla tÄ±rmandÄ±rÄ±lmamasÄ± iÃ§in diplomatik sÃ¶zleÅŸmeleri ve hukuku ihlal ederek bu duruma sebep olan Ã¼lkeler yerine TÃ¼rkiye'ye aÅŸÄ±rÄ± sÃ¶ylemlerden ve adÄ±mlardan kaÃ§Ä±nÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n, esasen yabancÄ± dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± ve TÃ¼rk karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ± gibi aÅŸÄ±rÄ± uÃ§lara prim verdiÄŸinin farkÄ±na varmasÄ± gerekmektedir." ifadelerine yer verilen aÃ§Ä±klamada, "birliÄŸin gerek TÃ¼rkiye'deki anayasal dÃ¼zeni ve demokrasiyi hedef alan 15 Temmuz hain darbe giriÅŸiminden gerek AB terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri listesinde yer alan PKK saldÄ±rÄ±larÄ±ndan sonra yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalarda olduÄŸu gibi yine objektiflikten uzak ve geliÅŸmeleri tam manasÄ±yla deÄŸerlendirmeden hareket ettiÄŸi" kaydedildi.Â 

AÃ§Ä±klamaya ÅŸÃ¶yle devam edildi:Â 

"1961 tarihli Diplomatik Ä°liÅŸkiler HakkÄ±nda Viyana SÃ¶zleÅŸmesi ile 1963 tarihli Konsolosluk Ä°liÅŸkileri HakkÄ±nda Viyana SÃ¶zleÅŸmesini, temel insan haklarÄ±nÄ±, Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± SÃ¶zleÅŸmesi'nden kaynaklanan yÃ¼kÃ¼mlÃ¼klerini ve uluslararasÄ± sorumluluklarÄ±nÄ± ihlal eden Ã¼lkelere kuvvetli bir mesaj vermesi gereken ABâ€™nin korumacÄ± bir tavÄ±rla Ã¼ye Ã¼lke dayanÄ±ÅŸmasÄ± arkasÄ±na saklanmasÄ± ve insan haklarÄ± ile Avrupa deÄŸerlerini aÃ§Ä±kÃ§a ihlal eden Hollandaâ€™nÄ±n arkasÄ±nda durmasÄ± son derece vahimdir.Â 

ABâ€™li muhataplarÄ±mÄ±z demokratik deÄŸerleri, temel hak ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kleri ancak seÃ§ici olarak uygulamakta ve sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in diyalog kanallarÄ±nÄ± tavsiye ederken, Ã¼lkemizin ciddi bir yaklaÅŸÄ±mla Hollandaâ€™nÄ±n aksine diplomasiden ve hukuktan sapmadan izlediÄŸi siyaseti gÃ¶rmezden gelmeyi tercih etmektedir. TÃ¼m bu sebeplerden dolayÄ±, ABâ€™nin bu basiretsiz aÃ§Ä±klamasÄ± Ã¼lkemiz iÃ§in bir deÄŸer taÅŸÄ±mamaktadÄ±r."Â 

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Ä°lgili Konular Hollanda TÃ¼rkiye Mogherini DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± AB
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