DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ABD'nin rekor evsiz sayÄ±sÄ± ve gelir eÅŸitsizliÄŸine sahip eyaleti New York'taki "evsizlik" karÅŸÄ±tÄ± protesto eyleminde trafiÄŸi kapatarak "sivil itaatsizlik" eyleminde bulunan 10 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
New York'ta evsizlik krizine karÅŸÄ± gruplar, Vali Andrew Cuomo'nun eyaletin baÅŸkenti Albany'deki Valilik binasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Manhattan'da bulunan ofisinin Ã¶nÃ¼nde bir protesto gÃ¶sterisi dÃ¼zenledi.
New York Polis TeÅŸkilatÄ± (NYPD) mensubu polisler, Manhattan'da Vali Cuomo'yu eleÅŸtiren "Toplum Aktivistleri ve Liderlerinin Sesi (VOCAL-NY)" sivil toplum kuruluÅŸunun Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸtirilen protestoda eylemcilere adeta gÃ¶z aÃ§tÄ±rmadÄ±.
Polis, mitingin sonunda yolu kapatarak "sivil itaatsizlik" eyleminde bulunan 10 gÃ¶stericiyi ellerine kelepÃ§e vurarak gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. Polis aracÄ±na bindirilmeden Ã¶nce tek tek fotoÄŸraflanan gÃ¶stericiler, daha sonra araÃ§la polis merkezine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
VOCAL-NY adÄ±na yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "New York'ta evsizlik, Cuomo yÃ¶netimi altÄ±nda yÃ¼zde 41 artarak evsiz sayÄ±sÄ± 88 bine ulaÅŸtÄ±." ifadesini kullanÄ±ldÄ±. Bunun, eyalette bugÃ¼ne kadar gerÃ§ekleÅŸen en yÃ¼ksek evsiz sayÄ±sÄ± olduÄŸu aktarÄ±ldÄ±.
AÃ§Ä±klamada, New YorklularÄ±n daha iyi bir yÃ¶netimi hak ettiÄŸi belirtilerek, New York'un Ã¼lke genelinde "rekor evsiz" sayÄ±sÄ± yanÄ±nda "gelir eÅŸitsizliÄŸi" bakÄ±mÄ±ndan da rekora sahip olduÄŸu kaydedildi.
Vali Cuomo'ya evsizlik krizini sona erdirmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapan gruplar, "Albany New York Eyaletinde EvsizliÄŸi Sona Erdirebilir" baÅŸlÄ±klÄ± kampanyaya destek bekliyor.
Bu arada, Demokrat Partili Vali Cuomo'nun, "Orta SÄ±nÄ±fÄ± Kurtarma YasasÄ±" Ã§erÃ§evesinde orta sÄ±nÄ±f ailelerden vergi indirimi, devlet okullarÄ±na ek yatÄ±rÄ±mlar, gayrimenkul vergilerinin dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi ve harÃ§sÄ±z yÃ¼ksek Ã¶ÄŸretim iÃ§in 2020 yÄ±lÄ±na kadar toplam 4 milyar dolarlÄ±k harcama planÄ± bulunuyor.
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