09:56, 14 Mart 2017 SalÄ±

BelÃ§ika'dan MHP'nin toplantÄ±sÄ±na yasak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BelÃ§ika TÃ¼rk Federasyonu (BTF) BaÅŸkanÄ± Ã–mer ZararsÄ±z, BelÃ§ika'nÄ±n Anvers ÅŸehrinde dÃ¼zenlenecek referandum bilgilendirme programlarÄ±nÄ±n belediyeler tarafÄ±ndan tarafÄ±ndan iptal edildiÄŸini sÃ¶yledi.

ZararsÄ±z, AA muhabirine, Almanya ve Hollanda'da yaÅŸanan skandallarÄ±n ardÄ±ndan BelÃ§ika'nÄ±n Anvers ÅŸehrinde dÃ¼zenlenecek ve MilliyetÃ§i Hareket Partisi (MHP) Merkez YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi Ali GÃ¼ler'in konuÅŸma yapacaÄŸÄ± iki toplantÄ±nÄ±n belediyeler tarafÄ±ndan engellendiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

BTF Anvers Nord teÅŸkilatÄ±nÄ±n bir salon tutup dÃ¼zenleyeceÄŸi programda, referandumla ilgili bilgi sunumu hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduklarÄ±nÄ± anlatan ZararsÄ±z, Anvers Nord'da pazar sabah iÃ§in TÃ¼rk Spor Tesisleri'ni kiraladÄ±klarÄ±nÄ±, afiÅŸler Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±ktan 4-5 saat sonra Anvers Belediyesinin TÃ¼rk Spor'u arayarak bu programÄ±n yapÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ±, salonu veremeyeceklerini sÃ¶ylediÄŸini ifade etti.

ZararsÄ±z, mesnetsiz bir suÃ§lamayla Berchem'de gerÃ§ekleÅŸtirilecek program iznininin de iptal edildiÄŸine dikkati Ã§ekerek, "Åžu an itibariyle cuma gÃ¼nÃ¼ Anvers Berchem'de de yapÄ±lacak bir programda da sÄ±kÄ±ntÄ± var. BelÃ§ika'daki aÅŸÄ±rÄ± milliyetÃ§iler bizlerden ÅŸikayetÃ§i oldular. Belediye ile tehdit noktasÄ±na gelmiÅŸler. 'Dernek iÃ§erisinde yapacaÄŸÄ±nÄ±z programÄ± iptal ediyoruz' diye bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±lar." diye konuÅŸtu.

BelÃ§ika'nÄ±n baÅŸka bÃ¶lgelerinde planladÄ±klarÄ± programlarda bir sÄ±kÄ±ntÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan ZararsÄ±z, yaÅŸanan iptallerin nedeninin "Evet" kampanyasÄ± olduÄŸuna dikkati Ã§ekti.

ZararsÄ±z, sokaklarda miting yapmadÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, "Kendimize ait binalarda, kendimize ait dernek salonlarÄ±nda gÃ¼ncel konulara iliÅŸkin bilgilendirme toplantÄ±sÄ± yapacaÄŸÄ±z. Bir salon kiralamÄ±ÅŸtÄ±k. Belediye iptal ettiÄŸi iÃ§in kendi teÅŸkilatÄ±mÄ±zÄ±n salonunda bunu devam ettireceÄŸiz. DiÄŸer toplantÄ±yÄ± da kendi binamÄ±zda yapacaÄŸÄ±z. Belediye buna izin vermeyeceÄŸini gazetelere aÃ§Ä±klÄ±yor." dedi.

Ã–te yandan, BelÃ§ika basÄ±nÄ±na gÃ¶re, aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± BelÃ§ika Flaman MilliyetÃ§i Cephe'den (N-VA ) Anvers Belediye BaÅŸkanÄ± Bart De Weber, toplantÄ±lara izin verilmemesine gerekÃ§e olarak polis gÃ¼venlik analizinde durumun kamu dÃ¼zenini bozabileceÄŸini iddia ediyor.