09:55, 14 Mart 2017 SalÄ±

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na gÃ¶re o hÃ¼kÃ¼metler 'evet'i destekliyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Star televizyonu Ana Haber bÃ¼lteninde, gÃ¼ndeme iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu, sorularÄ± yanÄ±tladÄ±.

Hollanda'nÄ±n skandal tavrÄ±na iliÅŸkin KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti bakanlarÄ±nÄ±n dÃ¼nyanÄ±n herhangi bir Ã¼lkesine gittiklerinde kabul edilmemelerini asla doÄŸru bulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, "Bu bizim Ã¼lkemiz, aynÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸten oluruz veya olmayÄ±z. Bakanlar da bu Ã¼lkenin bakanlarÄ±. DolayÄ±sÄ±yla Hollanda'ya veya Almanya'ya veya dÃ¼nyanÄ±n herhangi bir Ã¼lkesine gittiklerinde kabul edilmelerini isteriz." diye konuÅŸtu.

Ã‡ok konuÅŸarak bu iÅŸlerin Ã§Ã¶zÃ¼lemeyeceÄŸini belirten KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, bir Ã¼lkenin TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin bakanlarÄ±nÄ± kabul etmemesinin, Hollanda'ya giriÅŸine izin vermemesinin gereÄŸinin yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini dile getirdi.

"YURT DIÅžINDA PROPAGANDA YAPILAMAZ"

"SeÃ§imlerin Temel HÃ¼kÃ¼mleri ve SeÃ§men KÃ¼tÃ¼kleri HakkÄ±nda Kanunda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun"un 2008'de Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, kanunda "yurt dÄ±ÅŸÄ±nda ve yurt dÄ±ÅŸÄ± temsilciliklerde seÃ§im propagandasÄ± yapÄ±lamaz." maddesinin yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, kanunun Ã§ok aÃ§Ä±k olduÄŸunu belirterek, "Bakanlar oraya niye gidiyor?" diye sordu.

"Sizin de Avrupa temaslarÄ±nÄ±z vardÄ±. Tepkinizi koymanÄ±z adÄ±na bunlarÄ± iptal ettiniz. EÄŸer gitseydiniz size mÃ¼saade ederler miydi? HÃ¼kÃ¼met kanadÄ±ndan, 'Zaten Danimarka, Hollanda gibi Avrupa Ã¼lkeleri hayÄ±rÄ± desteklediÄŸi iÃ§in evet kampanyasÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±' yÃ¶nÃ¼nde bir aÃ§Ä±klama var. NasÄ±l deÄŸerlendirirsiniz?" sorusuna karÅŸÄ±lÄ±k KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, ÅŸu yanÄ±tÄ± verdi:

"AÃ§Ä±k ve net sÃ¶yleyeyim. Bu hÃ¼kÃ¼metler, kesinlikle eveti destekliyorlar. Bir Ã¼lkenin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± gider de nasÄ±l uÃ§aÄŸÄ±nÄ± geri gÃ¶nderirsiniz? Bir karÅŸÄ±tlÄ±k yaratmak iÃ§in. Ä°Ã§eride dÃ¼ÅŸman bulamadÄ±lar, ÅŸimdi dÄ±ÅŸarÄ±da bir dÃ¼ÅŸman yaratmak istiyorlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã¶nceden 'Buraya gelmeyin, bizim seÃ§imimiz var' diyorlar. Kim sÃ¶ylÃ¼yor bunu? Hollanda'nÄ±n BaÅŸbakanÄ± sÃ¶ylÃ¼yor. Niye gidiyorsunuz oraya? SeÃ§im, referandum Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapmak iÃ§in. Kanun ne diyor? 'Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda ve yurt dÄ±ÅŸÄ± temsilciliklerde propaganda yapÄ±lamaz.' diyor."

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, "Siz gitseydiniz hayÄ±r kampanyasÄ±nÄ± yapacak mÄ±ydÄ±nÄ±z?" sorusunu, "Biz bir kampanya yapmÄ±yoruz. Temsilciliklerimiz var orada, gidiyoruz. Biz mitingler, ÅŸunlar bunlar yapmadÄ±k hiÃ§bir zaman. Biz yasalara, kanunlara saygÄ±lÄ±yÄ±z. Kendileri yasa Ã§Ä±karÄ±yorlar, Ã§Ä±kardÄ±klarÄ± yasalara kendileri uymuyorlar." diye cevapladÄ±.

Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin bakanlarÄ±na, hiÃ§bir devletin "Sen benim Ã¼lkeme gelme" diyemeyeceÄŸi konusu Ã¼zerinde titizlikle durduklarÄ±nÄ± vurguladÄ±.

"NÄ°Ã‡Ä°N Ä°STÄ°FA EDELÄ°M?"

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, "EÄŸer evet Ã§Ä±karsa CHP ne olacak, yeni bir lider arayÄ±ÅŸÄ±na gidilebilir mi?" sorusuna da "Ben bir baÅŸka siyasi parti lideri gibi koltuÄŸa yapÄ±ÅŸÄ±p, 'Ben buradan asla gitmem' gibi bir dÃ¼ÅŸÃ¼nce iÃ§inde deÄŸilim. Ben demokrasiye inanan birisiyim, demokrat birisiyim. Bir partinin genel baÅŸkanÄ± nasÄ±l deÄŸiÅŸir, biz gayet iyi biliriz. Biz diÄŸer partilere benzemeyiz. Biz Cumhuriyet Halk Partisiyiz. Bizim dÄ±ÅŸÄ±mÄ±zda milletvekillerinde Ã¶n seÃ§imi uygulayan baÅŸka bir parti yok." karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdi.

"EÄŸer evet Ã§Ä±karsa istifayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼r mÃ¼sÃ¼nÃ¼z?" sorusu Ã¼zerine KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, "NiÃ§in istifa edelim? Bana birisi bir gerekÃ§e sÃ¶yleyecek. Åžu gerekÃ§eyle istifa et diyecek. Makul bir gerekÃ§e olursa ederiz tabii, niye etmeyelim." ifadelerini kullandÄ±.

MHP'nin Ã¼lkenin beka sorunu gerekÃ§esiyle anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi paketine "evet" dediÄŸinin anÄ±msatÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k, KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, "Yeni anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi eÄŸer kabul olursa TÃ¼rkiye'nin temel bir beka sorunu ortaya Ã§Ä±kacaktÄ±r. Bir kiÅŸiyi ikna ettiÄŸiniz zaman TÃ¼rkiye Cumhuriyeti devletini ele geÃ§irirsiniz. AsÄ±l beka sorunu budur." deÄŸerlendirmesinde bulundu.