KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na gÃ¶re o hÃ¼kÃ¼metler 'evet'i destekliyor

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Star televizyonu Ana Haber bÃ¼lteninde, gÃ¼ndeme iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu, sorularÄ± yanÄ±tladÄ±.
Hollanda'nÄ±n skandal tavrÄ±na iliÅŸkin KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti bakanlarÄ±nÄ±n dÃ¼nyanÄ±n herhangi bir Ã¼lkesine gittiklerinde kabul edilmemelerini asla doÄŸru bulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.
KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, "Bu bizim Ã¼lkemiz, aynÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸten oluruz veya olmayÄ±z. Bakanlar da bu Ã¼lkenin bakanlarÄ±. DolayÄ±sÄ±yla Hollanda'ya veya Almanya'ya veya dÃ¼nyanÄ±n herhangi bir Ã¼lkesine gittiklerinde kabul edilmelerini isteriz." diye konuÅŸtu.
Ã‡ok konuÅŸarak bu iÅŸlerin Ã§Ã¶zÃ¼lemeyeceÄŸini belirten KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, bir Ã¼lkenin TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin bakanlarÄ±nÄ± kabul etmemesinin, Hollanda'ya giriÅŸine izin vermemesinin gereÄŸinin yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini dile getirdi.
"SeÃ§imlerin Temel HÃ¼kÃ¼mleri ve SeÃ§men KÃ¼tÃ¼kleri HakkÄ±nda Kanunda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun"un 2008'de Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, kanunda "yurt dÄ±ÅŸÄ±nda ve yurt dÄ±ÅŸÄ± temsilciliklerde seÃ§im propagandasÄ± yapÄ±lamaz." maddesinin yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, kanunun Ã§ok aÃ§Ä±k olduÄŸunu belirterek, "Bakanlar oraya niye gidiyor?" diye sordu.
"Sizin de Avrupa temaslarÄ±nÄ±z vardÄ±. Tepkinizi koymanÄ±z adÄ±na bunlarÄ± iptal ettiniz. EÄŸer gitseydiniz size mÃ¼saade ederler miydi? HÃ¼kÃ¼met kanadÄ±ndan, 'Zaten Danimarka, Hollanda gibi Avrupa Ã¼lkeleri hayÄ±rÄ± desteklediÄŸi iÃ§in evet kampanyasÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±' yÃ¶nÃ¼nde bir aÃ§Ä±klama var. NasÄ±l deÄŸerlendirirsiniz?" sorusuna karÅŸÄ±lÄ±k KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, ÅŸu yanÄ±tÄ± verdi:
"AÃ§Ä±k ve net sÃ¶yleyeyim. Bu hÃ¼kÃ¼metler, kesinlikle eveti destekliyorlar. Bir Ã¼lkenin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± gider de nasÄ±l uÃ§aÄŸÄ±nÄ± geri gÃ¶nderirsiniz? Bir karÅŸÄ±tlÄ±k yaratmak iÃ§in. Ä°Ã§eride dÃ¼ÅŸman bulamadÄ±lar, ÅŸimdi dÄ±ÅŸarÄ±da bir dÃ¼ÅŸman yaratmak istiyorlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã¶nceden 'Buraya gelmeyin, bizim seÃ§imimiz var' diyorlar. Kim sÃ¶ylÃ¼yor bunu? Hollanda'nÄ±n BaÅŸbakanÄ± sÃ¶ylÃ¼yor. Niye gidiyorsunuz oraya? SeÃ§im, referandum Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapmak iÃ§in. Kanun ne diyor? 'Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda ve yurt dÄ±ÅŸÄ± temsilciliklerde propaganda yapÄ±lamaz.' diyor."
KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, "Siz gitseydiniz hayÄ±r kampanyasÄ±nÄ± yapacak mÄ±ydÄ±nÄ±z?" sorusunu, "Biz bir kampanya yapmÄ±yoruz. Temsilciliklerimiz var orada, gidiyoruz. Biz mitingler, ÅŸunlar bunlar yapmadÄ±k hiÃ§bir zaman. Biz yasalara, kanunlara saygÄ±lÄ±yÄ±z. Kendileri yasa Ã§Ä±karÄ±yorlar, Ã§Ä±kardÄ±klarÄ± yasalara kendileri uymuyorlar." diye cevapladÄ±.
Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin bakanlarÄ±na, hiÃ§bir devletin "Sen benim Ã¼lkeme gelme" diyemeyeceÄŸi konusu Ã¼zerinde titizlikle durduklarÄ±nÄ± vurguladÄ±.
KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, "EÄŸer evet Ã§Ä±karsa CHP ne olacak, yeni bir lider arayÄ±ÅŸÄ±na gidilebilir mi?" sorusuna da "Ben bir baÅŸka siyasi parti lideri gibi koltuÄŸa yapÄ±ÅŸÄ±p, 'Ben buradan asla gitmem' gibi bir dÃ¼ÅŸÃ¼nce iÃ§inde deÄŸilim. Ben demokrasiye inanan birisiyim, demokrat birisiyim. Bir partinin genel baÅŸkanÄ± nasÄ±l deÄŸiÅŸir, biz gayet iyi biliriz. Biz diÄŸer partilere benzemeyiz. Biz Cumhuriyet Halk Partisiyiz. Bizim dÄ±ÅŸÄ±mÄ±zda milletvekillerinde Ã¶n seÃ§imi uygulayan baÅŸka bir parti yok." karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdi.
"EÄŸer evet Ã§Ä±karsa istifayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼r mÃ¼sÃ¼nÃ¼z?" sorusu Ã¼zerine KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, "NiÃ§in istifa edelim? Bana birisi bir gerekÃ§e sÃ¶yleyecek. Åžu gerekÃ§eyle istifa et diyecek. Makul bir gerekÃ§e olursa ederiz tabii, niye etmeyelim." ifadelerini kullandÄ±.
MHP'nin Ã¼lkenin beka sorunu gerekÃ§esiyle anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi paketine "evet" dediÄŸinin anÄ±msatÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k, KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, "Yeni anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi eÄŸer kabul olursa TÃ¼rkiye'nin temel bir beka sorunu ortaya Ã§Ä±kacaktÄ±r. Bir kiÅŸiyi ikna ettiÄŸiniz zaman TÃ¼rkiye Cumhuriyeti devletini ele geÃ§irirsiniz. AsÄ±l beka sorunu budur." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
TÃ¼rkiye'nin ilk elektromanyetik drone silahÄ±nÄ± Ã¼reten ve bu baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± ilk ihracatÄ± gerÃ§ekleÅŸtirerek taÃ§landÄ±ran Harp Arge, yeni yatÄ±rÄ±mla performansÄ±nÄ± daha da artÄ±rmaya hazÄ±rlanÄ±yor.
Hakkari'de 9 bin 174 uÃ§aksavar mermisi ile yaÅŸam ve ilk yardÄ±m malzemesi bulundu
Kapadokya'da balon kazasÄ± meydana geldi. Olayda 49 kiÅŸi yaralandÄ±
DiyarbakÄ±r'Ä±n Ergani ilÃ§esinde gÃ¶reve yeni baÅŸlayan 274 gÃ¼venlik korucusu yemin etti.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, "Hollanda, yaptÄ±klarÄ±nÄ± bir ÅŸekilde telafi edene kadar Ã¼st dÃ¼zey iliÅŸkilerin ve planlanmÄ±ÅŸ toplantÄ±larÄ±n, Ã¼st dÃ¼zey resmi gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin askÄ±ya alÄ±nmasÄ±, bunlarÄ±n bir mÃ¼ddet tehir edilmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.
BelÃ§ika TÃ¼rk Federasyonu BaÅŸkanÄ± ZararsÄ±z, "Anvers ÅŸehrinde dÃ¼zenlenecek referandum bilgilendirme programÄ±mÄ±z belediyeler tarafÄ±ndan iptal edildi." dedi.
CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, "(Avrupa'daki) Bu hÃ¼kÃ¼metler, kesinlikle eveti destekliyor. Bir Ã¼lkenin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± gider de nasÄ±l uÃ§aÄŸÄ±nÄ± geri gÃ¶nderirsiniz? Bir karÅŸÄ±tlÄ±k yaratmak iÃ§in." dedi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan, AB YÃ¼ksek Temsilcisi Mogherini ve AB Komiseri Hahn'Ä±n, Hollanda ile TÃ¼rkiye arasÄ±nda yaÅŸanan geliÅŸmelere dair "basiretsiz aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n" bir deÄŸer taÅŸÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirildi.
NevÅŸehir'in el sanatlarÄ±yla tanÄ±nan Avanos ilÃ§esinde asÄ±rlardÄ±r sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len Ã§anak ve seramik Ã¼retimine yeni bir tarz katan Noyan Yayla, ebru sanatÄ± ile seramik tabaklara iÅŸlediÄŸi desenlerle Ã¶zgÃ¼n eserlere imza atÄ±yor
Ã‡anakkale SavaÅŸlarÄ±'nda gÃ¶sterdikleri kahramanlÄ±kla destanlaÅŸan 57. Alay iÃ§in TekirdaÄŸ'da toplanan 57 gÃ¶nÃ¼llÃ¼ Ã‡anakkale'ye uÄŸurlandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel'in "Nazizm" benzetmelerine iliÅŸkin Hollanda ile dayanÄ±ÅŸma iÃ§inde olduÄŸunu aÃ§Ä±klamasÄ±yla ilgili olarak "Almanya'nÄ±n ÅžansÃ¶lyesi de Hollanda'nÄ±n yanÄ±nda yer alÄ±yor. Sana yazÄ±klar olsun. Demek ki sen de aynÄ± kafadasÄ±n..." dedi
Alman HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Steffen Seibert, Alman hÃ¼kÃ¼metinin, TÃ¼rk politikacÄ±larÄ±n Almanya'da toplantÄ± yapmalarÄ±na genel olarak bir yasak koymadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Hollanda'da mevcut liberal sosyal demokrat koalisyon hÃ¼kÃ¼metinin retorik ve politikalarÄ± ile Wilders arasÄ±nda hiÃ§bir fark yok" dedi
Ulus'ta bir gece kulÃ¼bÃ¼ne silahla ateÅŸ aÃ§tÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla mahkemeye sevk edilen Ã–zbizerdik, yeniden tutuklandÄ±
Ä°stanbul'un Avrupa yakasÄ±ndaki bazÄ± ilÃ§elere 16 Mart PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ planlÄ± bakÄ±m ve iyileÅŸtirme Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmalarÄ± kapsamÄ±nda elektrik verilemeyecek
DÄ±ÅŸiÌ‡ÅŸleriÌ‡ BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BÃ¼yÃ¼kelÃ§iÌ‡ MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu, Ä°sviÃ§re'deki Blick gazetesindeki referandum haberine iliÅŸkin, "Haberi gÃ¼Ã§lÃ¼ bir biÃ§imde kÄ±nÄ±yoruz. Ä°thamlarÄ± ve iddialarÄ± kabul etmemiz sÃ¶z konusu deÄŸildir" ifadesini kullandÄ±