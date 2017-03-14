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12:51, 14 Mart 2017 SalÄ±
Avrupa
10:08, 14 Mart 2017 SalÄ±

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Avrupa Adalet DivanÄ± baÅŸÃ¶rtÃ¼ kararÄ±nÄ± verecek
Avrupa Adalet DivanÄ± baÅŸÃ¶rtÃ¼ kararÄ±nÄ± verecek

Avrupa Adalet DivanÄ± bugÃ¼n; Fransa ve BelÃ§ika'da baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼yle Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na izin verilmeyen iki kadÄ±na iliÅŸkin kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayacak.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa Adalet DivanÄ± (ECJ) bugÃ¼n, 'Bir iÅŸverenin, Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ takmasÄ±nÄ± yasaklayÄ±p yasaklayamayacaÄŸÄ±nÄ±' belirleyecek.

Avrupa Adalet DivanÄ±, BelÃ§ika ve Fransa'da baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼nÃ¼ Ã§Ä±karmayÄ± reddettiÄŸi iÃ§in iÅŸten atÄ±lan iki kadÄ±n ile ilgili kararÄ±nÄ± bugÃ¼n verecek.

GÃ¶Ã§men ve mÃ¼lteci nÃ¼fusunun egemen olduÄŸu Hollanda parlamento seÃ§imlerinden bir gÃ¼n Ã¶nce yapÄ±lacak olan bu mahkeme Ã¶zellikle bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±yor.

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