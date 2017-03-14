Avrupa Adalet DivanÄ± baÅŸÃ¶rtÃ¼ kararÄ±nÄ± verecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Avrupa Adalet DivanÄ± (ECJ) bugÃ¼n, 'Bir iÅŸverenin, Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ takmasÄ±nÄ± yasaklayÄ±p yasaklayamayacaÄŸÄ±nÄ±' belirleyecek.
Avrupa Adalet DivanÄ±, BelÃ§ika ve Fransa'da baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼nÃ¼ Ã§Ä±karmayÄ± reddettiÄŸi iÃ§in iÅŸten atÄ±lan iki kadÄ±n ile ilgili kararÄ±nÄ± bugÃ¼n verecek.
GÃ¶Ã§men ve mÃ¼lteci nÃ¼fusunun egemen olduÄŸu Hollanda parlamento seÃ§imlerinden bir gÃ¼n Ã¶nce yapÄ±lacak olan bu mahkeme Ã¶zellikle bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±yor.
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Avrupa Adalet DivanÄ±, dini sembol niteliÄŸindeki kÄ±yafetleri giymeye yasak getirilebileceÄŸine iliÅŸkin bir karar verdi.
Paris ve Ã§evresinde, kamu binalarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§ilere FransÄ±zca konuÅŸma zorunluluÄŸu getiren yasa kabul edildi
Ä°ngiltere'nin AB'den ayrÄ±lma sÃ¼recini baÅŸlatacak 50. maddeyi iÅŸletme yetkisinin hÃ¼kÃ¼mete devredilmesini Ã¶ngÃ¶ren yasa tasarÄ±sÄ± Ä°ngiliz Parlamentosunun Ã¼st kanadÄ±nda onaylandÄ±
Mali'nin kuzeyindeki askeri konvoya silahlÄ± saldÄ±rÄ±da 2'si asker 5 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Ä°ran'da ev hapsinde tutulan muhalif lider Kerrubi'nin, CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani'ye yazdÄ±ÄŸÄ± mektubu internette yayÄ±nlamakla suÃ§lanan oÄŸlu HÃ¼seyin'e 6 ay hapis cezasÄ± verildi
Trump'Ä±n baÅŸkan seÃ§ilmesinden sonra Yeni Zelanda'ya vatandaÅŸlÄ±k baÅŸvurusunda bulunan ABD'lilerin sayÄ±sÄ± yÃ¼zde 70 yÃ¼kseldi
Esed rejiminin Halep'te kimyasal silah kullandÄ±ÄŸÄ±na tanÄ±klÄ±k eden siviller, sorumlularÄ±n yargÄ±lanmasÄ±nÄ± istiyor
Ã‡in'de ÅŸubat ayÄ±nda bulaÅŸÄ±cÄ± hastalÄ±klar nedeniyle bin 409 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Avusturya BaÅŸbakanÄ±, TÃ¼rk bakanlarÄ±n referandum iÃ§in Avusturya'da seÃ§im kampanyasÄ± yapmak istemeleri durumunda bunu engellemek iÃ§in Ã§aba gÃ¶stereceÄŸini sÃ¶yledi
Avrupa Adalet DivanÄ± bugÃ¼n; Fransa ve BelÃ§ika'da baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼yle Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na izin verilmeyen iki kadÄ±na iliÅŸkin kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayacak.
New York'ta eyalet Valisi Cuomo'nun Manhattan'daki ofisinin Ã¶nÃ¼nde toplanan gÃ¶stericilerden 10'u gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Macaristan'da Bekecsaba kentindeki kampta tutulan 94 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n aÃ§lÄ±k grevine baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi
BM Ä°nsan HaklarÄ± Ã–zel RaportÃ¶rÃ¼ Lee, "ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara karÅŸÄ± iÅŸlenen cinayetler ve insan haklarÄ± ihlalleri iÃ§in uluslararasÄ±, hÄ±zlÄ±, ayrÄ±ntÄ±lÄ±, baÄŸÄ±msÄ±z ve tarafsÄ±z soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmalÄ±" dedi
Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel, "Nazizm" benzetmelerine iliÅŸkin Hollanda'ya tam destek verdiÄŸini ve dayanÄ±ÅŸma iÃ§inde olduÄŸunu sÃ¶yledi
Avrupa BirliÄŸi Konseyi BaÅŸkanÄ± Donald Tusk, eski Polonya Devlet BaÅŸkanÄ± Lech Kaczynski'nin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ uÃ§ak kazasÄ±yla ilgili ifade vermesi iÃ§in Polonya'ya Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±
Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n KabulÃ¼ ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma GÃ¼nÃ¼ kapsamÄ±nda baÅŸkent PriÅŸtine'de program dÃ¼zenlendi